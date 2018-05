ALERTĂ METEO de fenomene periculoase: COD PORTOCALIU şi COD GALBEN de furtuni şi grindină. HARTA

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, atenţionări nowcasting cod portocaliu şi cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 26-05-2018 ora 14:00 până la : 26-05-2018 ora 15:00



In zona : Județul Bihor: Bratca, Bulz;



Se vor semnala : averse de ploaie care vor cumula 35-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină, intensificări de scurtă durată ale vântului



COD GALBEN



Valabil de la : 26-05-2018 ora 14:40 până la : 26-05-2018 ora 15:40



In zona : Județul Mehedinţi: Drobeta-Turnu Severin, Orșova, Șimian, Bala, Breznița-Ocol, Izvoru Bârzii, Șișești, Malovăț, Eșelnița, Prunișor, Hinova, Căzănești, Livezile, Husnicioara, Ilovăț, Balta, Ilovița, Podeni, Dubova, Svinița, Bâlvănești, Cireșu, Godeanu;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, averse care vor cumula 20-25 l/mp, grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului,



Valabil de la : 26-05-2018 ora 14:20 până la : 26-05-2018 ora 15:20



In zona : Județul Maramureş: Baia Mare, Tăuții-Măgherăuș, Recea, Cicârlău, Ardusat;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, ploi cu caracter de aversă care vor cumula local 20...25 l/mp, grindină de dimensiuni mici, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 26-05-2018 ora 14:15 până la : 26-05-2018 ora 15:15



In zona : Județul Mureş: Târgu Mureș, Sighișoara, Sângeorgiu de Mureș, Ungheni, Gornești, Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Cristești, Albești, Fântânele, Bălăușeri, Ernei, Acățari, Mica, Crăciunești, Eremitu, Bahnea, Ghindari, Gălești, Gheorghe Doja, Suplac, Apold, Nadeș, Saschiz, Păsăreni, Vărgata, Chibed, Livezeni, Neaua, Corunca, Coroisânmărtin, Hodoșa, Măgherani, Bereni, Zagăr, Vețca;



Se vor semnala : Frecvente descărcări electrice, averse de ploaie ce vor cumula local 20-25 l/mp, grindină de dimensiuni mici, intensificări de scurtă durată ale vântului.



Valabil de la : 26-05-2018 ora 14:15 până la : 26-05-2018 ora 15:15



In zona : Județul Sălaj: Șimleu Silvaniei, Crasna, Sâg, Valcău de Jos, Almașu, Horoatu Crasnei, Meseșenii de Jos, Buciumi, Plopiș, Halmășd, Bănișor, Cizer, Boghiș, Fildu de Jos;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, ploi cu caracter de aversă care vor cumula local 20...25 l/mp, grindină de dimensiuni mici, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 26-05-2018 ora 14:00 până la : 26-05-2018 ora 15:00



In zona : Județul Hunedoara: Brad, Vața de Jos, Băița, Crișcior, Certeju de Sus, Baia de Criș, Geoagiu, Buceș, Zam, Bucureșci, Luncoiu de Jos, Gurasada, Brănișca, Blăjeni, Ribița, Balșa, Vălișoara, Tomești, Vorța, Bulzeștii de Sus;

Județul Bihor: zona de munte;

Județul Arad: zona de munte;

Județul Caraş-Severin: zona de munte;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, averse de ploaie care vor cumula local 20-25 l/mp, grindină de dimensiuni mici, intensificări de scurtă durată ale vântului