ALERTĂ METEO de fenomene periculoase: cod PORTOCALIU de furtuni şi grindină

ALERTĂ METEO de fenomene periculoase

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, atenţionări nowcasting cod portocaliu şi cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 12-06-2018 ora 19:05 până la : 12-06-2018 ora 20:00



In zona : Județul Satu Mare: Turț, Halmeu, Turulung, Bătarci, Tarna Mare, Târșolț, Gherța Mică, Cămărzana, Porumbești;



Se vor semnala : ploi torenţiale care vor depăşi 35 ... 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii, intensificări ale vântului ce vor lua aspect de vijelie



Valabil de la : 12-06-2018 ora 18:45 până la : 12-06-2018 ora 19:30



In zona : Județul Satu Mare: Satu Mare, Negrești-Oaș, Bixad, Certeze, Lazuri, Odoreu, Călinești-Oaș, Vetiș, Orașu Nou, Moftin, Păulești, Culciu, Berveni, Dorolț, Botiz, Târșolț, Căpleni, Doba, Terebești, Urziceni, Agriș, Cămin;



Se vor semnala : ploi torenţiale care vor depăşi 35 ... 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii, intensificări ale vântului ce vor lua aspect de vijelie



COD GALBEN



Valabil de la : 12-06-2018 ora 19:00 până la : 12-06-2018 ora 20:00



In zona : Județul Bihor: Marghita, Săcueni, Popești, Suplacu de Barcău, Tăuteu, Balc, Chișlaz, Derna, Abram, Sălacea, Tarcea, Abrămuț, Cherechiu, Ciuhoi, Buduslău, Boianu Mare, Viișoara;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici, intensificări de scurtă durată ale vântului, averse care vor cumula 20-25 l/mp



Valabil de la : 12-06-2018 ora 18:30 până la : 12-06-2018 ora 19:30



In zona : Județul Suceava: Vicovu de Sus, Marginea, Vicovu de Jos, Straja, Moldovița, Vatra Moldoviței, Horodnic de Sus, Brodina, Putna, Bilca, Voitinel, Horodnic de Jos, Sucevița, Izvoarele Sucevei, Ulma, Moldova-Sulița, Cârlibaba, Breaza;



Se vor semnala : ploi cu caracter de aversă care vor depăşi local 25 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici şi medii



Valabil de la : 12-06-2018 ora 18:25 până la : 12-06-2018 ora 20:25



In zona : Județul Cluj: Cășeiu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Chiuiești, Cuzdrioara, Câțcău, Vad, Bobâlna, Panticeu, Cornești, Recea-Cristur, Aluniș, Jichișu de Jos;

Județul Sălaj;

Județul Bistriţa-Năsăud: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Bistriţa-Năsăud: Năsăud, Beclean, Sângeorz-Băi, Feldru, Maieru, Telciu, Rodna, Nimigea, Rebrișoara, Târlișua, Spermezeu, Căianu Mic, Zagra, Dumitra, Șintereag, Ilva Mica, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Lunca Ilvei, Șanț, Leșu, Salva, Rebra, Negrilești, Parva, Șieu-Odorhei, Ilva Mare, Măgura Ilvei, Chiuza, Coșbuc, Romuli, Ciceu-Giurgești, Runcu Salvei, Poiana Ilvei, Ciceu - Mihăiești;

Județul Maramureş: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Maramureş: zona joasă;

Județul Maramureş: Borșa, Moisei, Săliștea de Sus, Săcel, Cernești, Dragomirești, Băiuț;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, ploi cu caracter de aversă care vor depăşi local 25 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici şi medii



Valabil de la : 12-06-2018 ora 18:05 până la : 12-06-2018 ora 19:30



In zona : Județul Cluj: Gherla, Cășeiu, Iclod, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Vad, Bobâlna, Panticeu, Cornești, Dăbâca, Aluniș, Jichișu de Jos;

Județul Satu Mare: Negrești-Oaș, Ardud, Supur, Halmeu, Turulung, Bogdand, Beltiug, Micula, Hodod, Viile Satu Mare, Socond, Crucișor, Bârsău, Homoroade, Cehal, Valea Vinului;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, ploi cu caracter de aversă care vor depăşi local 25 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici şi medii



Valabil de la : 12-06-2018 ora 17:45 până la : 12-06-2018 ora 19:30



In zona : Județul Maramureş: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Maramureş: Baia Mare, Sighetu Marmației, Baia Sprie, Poienile de Sub Munte, Seini, Tăuții-Măgherăuș, Cavnic, Vișeu de Jos, Șisești, Bârsana, Ruscova, Recea, Rona de Sus, Bistra, Strâmtura, Repedea, Bocicoiu Mare, Dumbrăvița, Ocna Șugatag, Ieud, Cicârlău, Budești, Bogdan Vodă, Giulești, Călinești, Rozavlea, Săpânța, Remeți, Botiza, Petrova, Vadu Izei, Desești, Leordina, Șieu, Câmpulung la Tisa, Sarasău, Rona de Jos, Oncești, Poienile Izei;

Județul Satu Mare: Bixad, Turț, Certeze, Halmeu, Bătarci, Tarna Mare, Târșolț, Crucișor, Cămărzana, Pomi, Valea Vinului;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, ploi cu caracter de aversă care vor depăşi local 25 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici şi medii