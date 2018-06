ALERTĂ METEO de fenomene periculoase: cod PORTOCALIU de vijelii şi grindină - HARTA

ALERTĂ METEO de fenomene periculoase: cod GALBEN de vijelii şi grindină

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, atenţionări cod portocaliu şi cod galben de vreme rea, valabile pentru mi multe zone din ţară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 07-06-2018 ora 15:20 până la : 07-06-2018 ora 16:00



In zona : Județul Maramureş: Băița de Sub Codru, Băsești, Asuaju de Sus, Oarța de Jos, Bicaz, Ariniș;

Județul Satu Mare: Tășnad, Ardud, Supur, Bogdand, Beltiug, Hodod, Viile Satu Mare, Acâș, Socond, Homoroade, Craidorolț, Săcășeni;



Se vor semnala : ploi torenţiale care vor depăşi 35 ... 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii, intensificări ale vântului



COD GALBEN



Valabil de la : 07-06-2018 ora 15:50 până la : 07-06-2018 ora 16:50



In zona : Județul Hunedoara: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Hunedoara: Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Orăștie, Călan, Uricani, Hațeg, Aninoasa, Pui, Sântămăria-Orlea, Beriu, Bretea Română, Baru, Sălașu de Sus, Romos, Geoagiu, Orăștioara de Sus, Boșorod, Rapoltu Mare, Turdaș, Băcia, Bănița, Mărtinești;

Județul Caraş-Severin: Reșița, Caransebeș, Bocșa, Oțelu Roșu, Zăvoi, Berzovia, Turnu Ruieni, Obreja, Lupac, Constantin Daicoviciu, Păltiniș, Rusca Montană, Măureni, Fârliug, Buchin, Dognecea, Doclin, Târnova, Ramna, Vermeș, Glimboca, Sacu, Copăcele, Ezeriș, Brebu, Zorlențu Mare, Ocna de Fier;

Județul Timiş: Lugoj, Buziaș, Făget, Coșteiu, Nădrag, Racovița, Gavojdia, Topolovățu Mare, Belinț, Darova, Bethausen, Victor Vlad Delamarina, Tomești, Dumbrava, Tormac, Boldur, Margina, Traian Vuia, Fârdea, Balinț, Criciova, Mănăștiur, Bârna, Știuca, Nițchidorf, Curtea, Ohaba Lungă, Ghizela, Pietroasa, Brestovăț, Bara, Secaș;

Județul Timiş: zona de munte;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici, intensificări de scurtă durată ale vântului, averse care vor cumula 20-25 l/mp



Valabil de la : 07-06-2018 ora 15:40 până la : 07-06-2018 ora 17:00



In zona : Județul Alba: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Alba: Alba Iulia, Cugir, Sebeș, Zlatna, Câmpeni, Ighiu, Săsciori, Bistra, Vințu de Jos, Baia de Arieș, Șugag, Roșia Montană, Lupșa, Pianu, Meteș, Daia Română, Șpring, Sântimbru, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Vidra, Albac, Săliștea, Sohodol, Horea, Berghin, Avram Iancu, Scărișoara, Almașu Mare, Gârda de Sus, Gârbova, Arieșeni, Livezile, Sălciua, Roșia de Secaș, Câlnic, Vadu Moților, Poșaga, Mogoș, Poiana Vadului, Rimetea, Cut, Blandiana, Doștat, Ocoliș, Râmeț, Ponor, Ceru-Băcăinți;

Județul Harghita: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Harghita: Toplița, Gheorgheni, Bălan, Ditrău, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sărmaș, Tulgheș, Lăzarea, Borsec, Bilbor, Gălăuțaș, Subcetate, Voșlăbeni, Corbu;



Se vor semnala : grindină de dimensiuni medii și mici, averse de ploaie ce vor cumula local 20..25 l/mp

Fenomene asociate : descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 07-06-2018 ora 15:30 până la : 07-06-2018 ora 16:30



In zona : Județul Cluj: Poieni, Negreni, Sâncraiu, Săcuieu, Ciucea;

Județul Sălaj: Sâg, Valcău de Jos, Hida, Gârbou, Cizer, Fildu de Jos, Dragu;

Județul Maramureş: Sighetu Marmației, Cavnic, Bârsana, Strâmtura, Ocna Șugatag, Ieud, Budești, Giulești, Călinești, Rozavlea, Băiuț, Botiza, Vadu Izei, Desești, Șieu, Oncești, Poienile Izei;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, ploi cu caracter de aversă care vor depăşi local 20 ... 25 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici



Valabil de la : 07-06-2018 ora 15:10 până la : 07-06-2018 ora 16:15



In zona : Județul Sibiu: Mediaș, Dumbrăveni, Săliște, Copșa Mică, Șeica Mare, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Loamneș, Laslea, Poiana Sibiului, Dârlos, Târnava, Biertan, Moșna, Brateiu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Nocrich, Bârghiș, Alma, Vurpăr, Hoghilag, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Alțina, Apoldu de Jos, Ațel, Mihăileni, Ludoș;



Se vor semnala : averse de ploaie ce vor cumula local 25..30 l/mp, grindină de dimensiuni medii și mici

Fenomene asociate : descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 07-06-2018 ora 15:00 până la : 07-06-2018 ora 16:00



In zona : Județul Sălaj: Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei, Șărmășag, Crasna, Pericei, Ip, Hereclean, Nușfalău, Măeriște, Bocșa, Valcău de Jos, Creaca, Someș-Odorhei, Sălățig, Horoatu Crasnei, Românași, Meseșenii de Jos, Plopiș, Chieșd, Bănișor, Cizer, Vârșolț, Mirșid, Crișeni, Dobrin, Boghiș, Șamșud, Coșeiu, Carastelec, Treznea;

Județul Maramureş: Seini, Ulmeni, Tăuții-Măgherăuș, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Cicârlău, Fărcașa, Ardusat, Băița de Sub Codru, Băsești, Asuaju de Sus, Gârdani, Oarța de Jos, Bicaz, Sălsig, Ariniș;

Județul Satu Mare: Satu Mare, Medieșu Aurit, Ardud, Odoreu, Păulești, Culciu, Beltiug, Viile Satu Mare, Apa, Socond, Crucișor, Bârsău, Homoroade, Pomi, Valea Vinului, Terebești;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, ploi cu caracter de aversă care vor depăşi local 20 ... 25 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici