ALERTĂ METEO de fenomene periculoase. Cod GALBEN de furtuni şi grindină

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, atenţionări nowcasting cod galbende vreme rea.

Valabil de la : 21-08-2018 ora 16:30 până la : 21-08-2018 ora 17:30



In zona : Județul Bistriţa-Năsăud: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Bistriţa-Năsăud: Bistrița, Năsăud, Feldru, Telciu, Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului, Nimigea, Rebrișoara, Josenii Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Târlișua, Spermezeu, Zagra, Dumitra, Livezile, Șintereag, Ilva Mica, Leșu, Salva, Rebra, Negrilești, Parva, Chiuza, Coșbuc, Runcu Salvei;

Județul Maramureş: : zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : averse care vor cumula local 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat grindina de dimensiuni mici



Valabil de la : 21-08-2018 ora 16:20 până la : 21-08-2018 ora 17:30



In zona : Județul Covasna: Întorsura Buzăului, Zagon, Sita Buzăului, Barcani, Comandău;

Județul Harghita: Vlăhița, Praid, Corund, Zetea, Lupeni, Dealu, Lueta, Căpâlnița, Sântimbru, Vărșag;

Județul Mureş: Sovata, Gurghiu, Hodac, Brâncovenești, Ibănești, Deda, Aluniș, Răstolița, Rușii-Munți;

Județul Mureş: zona de munte;



Se vor semnala : averse care vor cumula 20-25 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și grindină de dimensiuni mici



Valabil de la : 21-08-2018 ora 16:20 până la : 21-08-2018 ora 17:30



In zona : Județul Suceava: Vatra Dornei, Moldovița, Vatra Moldoviței, Fundu Moldovei, Brodina, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Iacobeni, Izvoarele Sucevei, Ulma, Poiana Stampei, Moldova-Sulița, Cârlibaba, Breaza, Coșna, Ciocănești;

Județul Suceava: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : Averse care vor cumula, local, 25...35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și grindină de dimensiuni mici.



Valabil de la : 21-08-2018 ora 16:10 până la : 21-08-2018 ora 17:15



In zona : Județul Vrancea: Odobești, Dumitrești, Jariștea, Nereju, Mera, Vârteșcoiu, Gura Caliței, Poiana Cristei, Cârligele, Reghiu, Chiojdeni, Paltin, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Broșteni, Jitia, Spulber;



Se vor semnala : Averse care vor cumula, local, 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și grindină de dimensiuni mici.



Valabil de la : 21-08-2018 ora 16:10 până la : 21-08-2018 ora 17:30



In zona : Județul Argeş: Curtea de Argeș, Băiculești, Albeștii de Argeș, Corbeni, Mușătești, Mălureni, Tigveni, Șuici, Valea Danului, Ciofrângeni, Valea Iașului, Cepari, Cicănești;

Județul Prahova: Băicoi, Vălenii de Munte, Plopeni, Florești, Slănic, Vărbilău, Izvoarele, Telega, Măgureni, Scorțeni, Gura Vitioarei, Drajna, Bănești, Poiana Câmpina, Lipănești, Măgurele, Vâlcănești, Teișani, Aluniș, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Gornet, Predeal-Sărari, Ștefești, Păcureți, Cosminele;



Se vor semnala : averse ce vor cumula local 20...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 21-08-2018 ora 16:00 până la : 21-08-2018 ora 17:00



In zona : Județul Vaslui: Bârlad, Zorleni, Tutova, Perieni, Grivița, Pogana, Ivești, Coroiești, Pochidia, Pogonești, Ciocani;

Județul Bacău: Podu Turcului, Răchitoasa, Glăvănești, Motoșeni;

Județul Vrancea: Tănăsoaia, Corbița, Boghești;

Județul Galaţi: Brăhășești, Ghidigeni, Gohor, Bălășești, Priponești, Cerțești;



Se vor semnala : Averse care vor cumula, local, 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și grindină de dimensiuni mici.