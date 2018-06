ALERTĂ METEO de fenomene periculoase. Cod GALBEN de furtuni şi grindină

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, atenţionări nowcasting cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

Valabil de la : 05-06-2018 ora 13:25 până la : 05-06-2018 ora 15:00



In zona : Județul Constanta: Cogealac, Corbu, Mihai Viteazu, Istria, Săcele, Fântânele;

Județul Tulcea: Babadag, Sarichioi, Isaccea, Jurilovca, Greci, Baia, Niculițel, Topolog, Somova, Cerna, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Izvoarele, Stejaru, Ciucurova, Dorobanțu, Beidaud, Horia, Valea Teilor, Hamcearca;



Se vor semnala : - frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni,averse ce vor depăsi local 20 -25 l/mp,intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 05-06-2018 ora 13:20 până la : 05-06-2018 ora 14:30



In zona : Județul Prahova: Măneciu, Izvoarele, Drajna, Sângeru, Cerașu, Starchiojd, Podenii Noi, Posești, Gornet, Șoimari, Gornet-Cricov, Predeal-Sărari, Apostolache, Păcureți, Bătrâni, Cărbunești, Chiojdeanca, Surani, Ariceștii Zeletin, Salcia, Tătaru;

Județul Buzău: Cislău, Calvini, Cătina;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, averse ce vor cumula local 20...25 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici



Valabil de la : 05-06-2018 ora 13:10 până la : 05-06-2018 ora 14:30



In zona : Județul Bacău: Oituz, Mănăstirea Cașin, Târgu Trotuș, Pârgărești, Cașin, Bogdănești;

Județul Vrancea: Vidra, Dumitrești, Țifești, Bolotești, Vizantea-Livezi, Jariștea, Străoane, Câmpuri, Nereju, Mera, Tulnici, Răcoasa, Vrâncioaia, Soveja, Gura Caliței, Poiana Cristei, Reghiu, Nistorești, Chiojdeni, Paltin, Paulești, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Negrilești, Broșteni, Năruja, Jitia, Valea Sării, Bârsești, Spulber;



Se vor semnala : Frecvente descărcări electrice, averse ce vor atinge și depăși 25 l/mp, grindină de mici dimensiuni.

Fenomene asociate : Intensificări de scurtă durată ale vântului