ALERTĂ METEO de fenomene EXTREME imediate. Este cod PORTOCALIU de furtuni şi vijelii

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, atenţionări nowcasting cod portocaliu şi cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 03-09-2018 ora 17:00 până la : 03-09-2018 ora 17:45



In zona : Județul Cluj: Mărgău, Beliș;



Se vor semnala : averse torenţiale care vor cumula 35 ... 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului ce vor lua aspect de vijelie, grindină de dimensiuni mici şi medii



Valabil de la : 03-09-2018 ora 16:25 până la : 03-09-2018 ora 17:30



In zona : Județul Bihor: Tinca, Finiș, Cociuba Mare, Șoimi, Olcea, Uileacu de Beiuș, Căpâlna;



Se vor semnala : averse care vor cumula 35-40 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului ce vor lua aspect de vijelie, grindină de dimensiuni mici și medii, frecvente descărcări electrice



COD GALBEN



Valabil de la : 03-09-2018 ora 16:10 până la : 03-09-2018 ora 17:30



In zona : Județul Sibiu: Mediaș, Dumbrăveni, Bazna, Laslea, Dârlos, Târnava, Biertan, Moșna, Brateiu, Blăjel, Bârghiș, Alma, Hoghilag, Valea Viilor, Ațel, Mihăileni;

Județul Mureş: Sighișoara, Târnăveni, Adămuș, Albești, Fântânele, Bălăușeri, Daneș, Mica, Gănești, Bahnea, Vânători, Suplac, Apold, Băgaciu, Nadeș, Saschiz, Viișoara, Zagăr, Vețca;



Se vor semnala : Averse de ploaie ce vor cumula 25-30 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici



Valabil de la : 03-09-2018 ora 15:55 până la : 03-09-2018 ora 17:15



In zona : Județul Braşov: Rupea, Hoghiz, Racoș, Jibert, Homorod, Cața, Bunești, Ungra;



Se vor semnala : Averse de ploaie ce vor cumula 25-30 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici