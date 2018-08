ALERTĂ METEO de fenomene EXTREME imediate. Cod PORTOCALIU de furtuni şi vijelii

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenţionări nowcasting cod portocaliu şi cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 09-08-2018 ora 17:50 până la : 09-08-2018 ora 18:50



In zona : Județul Arad: Săvârșin, Bârzava, Vărădia de Mureș, Bata;



Se vor semnala : averse care vor depăși 35-40 l/mp, descărcări electrice

Fenomene asociate : grindină de dimensiuni mici și medii



Valabil de la : 09-08-2018 ora 17:30 până la : 09-08-2018 ora 18:30



In zona : Județul Hunedoara: Dobra, Lăpugiu de Jos;

Județul Timiş: Făget, Tomești, Margina, Curtea, Pietroasa;



Se vor semnala : averse care vor depăși 35-40 l/mp, descărcări electrice

Fenomene asociate : grindină de dimensiuni mici

Observatii : cu precizarea ca din date radar s-au cumulat 60 l/mp.



Valabil de la : 09-08-2018 ora 17:10 până la : 09-08-2018 ora 18:10



In zona : Județul Hunedoara: Lunca Cernii de Jos, Bunila;

Județul Timiş: Pietroasa;



Se vor semnala : averse care vor depăși 35-40 l/mp, descărcări electrice

Fenomene asociate : grindină de dimensiuni mici

Observatii : cu precizarea ca din date radar s-au cumulat 60 l/mp.



COD GALBEN



Valabil de la : 09-08-2018 ora 17:40 până la : 09-08-2018 ora 18:40



In zona : Județul Arad: Săvârșin, Vărădia de Mureș, Bata;



Se vor semnala : averse care vor depăși 25-30 l/mp, descărcări electrice

Fenomene asociate : grindină de dimensiuni mici



Valabil de la : 09-08-2018 ora 17:40 până la : 09-08-2018 ora 18:30



In zona : Județul Bistriţa-Năsăud: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Bistriţa-Năsăud: Maieru, Rodna, Livezile, Șieu, Șanț, Șieuț, Dumitrița, Ilva Mare, Cetate, Monor;



Se vor semnala : averse care vor cumula local 25...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului.