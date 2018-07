ALERTĂ METEO de fenomene EXTREME imediate. Cod PORTOCALIU de furtuni şi vijelii

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, atenţionări nowcasting cod portocaliu şi cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 31-07-2018 ora 14:25 până la : 31-07-2018 ora 15:15



In zona : Județul Buzău: Nehoiu, Pătârlagele, Gura Teghii, Chiojdu, Siriu, Colți;



Se vor semnala : averse ce vor cumula local 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot avea și aspect de vijelie, grindină de dimensiuni mici și izolat medii



Valabil de la : 31-07-2018 ora 14:05 până la : 31-07-2018 ora 15:00



In zona : Județul Bihor: Ștei, Buntești, Pietroasa, Lunca, Drăgănești, Rieni, Vașcău, Câmpani, Curățele, Budureasa, Cărpinet, Nucet, Tărcaia, Lazuri de Beiuș, Criștioru de Jos;

Județul Caraş-Severin: Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Eftimie Murgu, Șopotu Nou;



Se vor semnala : averse ce vor totaliza 40-45 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie

Fenomene asociate : grindină de dimensiuni mici



COD GALBEN



Valabil de la : 31-07-2018 ora 14:15 până la : 31-07-2018 ora 15:30



In zona : Județul Arad: zona de munte;



Se vor semnala : averse ce vor totaliza 25-35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului

Fenomene asociate : grindină de dimensiuni mici



Valabil de la : 31-07-2018 ora 14:10 până la : 31-07-2018 ora 15:00



In zona : Județul Sălaj: Crasna, Ip, Nușfalău, Sâg, Valcău de Jos, Almașu, Horoatu Crasnei, Marca, Buciumi, Plopiș, Halmășd, Bănișor, Cizer, Boghiș, Fildu de Jos;



Se vor semnala : averse care vor cumula local 20 ... 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat grindină de dimensiuni mici.



Valabil de la : 31-07-2018 ora 14:00 până la : 31-07-2018 ora 15:30



In zona : Județul Bihor: Beiuș, Aleșd, Ștei, Popești, Tileagd, Dobrești, Oșorhei, Bratca, Buntești, Suplacu de Barcău, Brusturi, Vadu Crișului, Borod, Tăuteu, Ceica, Șuncuiuș, Aștileu, Holod, Pomezeu, Pietroasa, Finiș, Chișlaz, Ineu, Lunca, Derna, Sârbi, Drăgănești, Cociuba Mare, Rieni, Șoimi, Remetea, Vașcău, Lugașu de Jos, Țețchea, Aușeu, Olcea, Câmpani, Măgești, Curățele, Lăzăreni, Roșia, Budureasa, Uileacu de Beiuș, Cărpinet, Drăgești, Copăcel, Vârciorog, Răbăgani, Nucet, Tărcaia, Ciuhoi, Cetariu, Căbești, Căpâlna, Lazuri de Beiuș, Criștioru de Jos, Săcădat, Pocola, Sâmbăta, Spinuș;

Județul Bihor: zona de munte;



Se vor semnala : averse locale ce vor totaliza 25-35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului

Fenomene asociate : izolat grindină de dimensiuni mici



Valabil de la : 31-07-2018 ora 14:00 până la : 31-07-2018 ora 15:00



In zona : Județul Buzău: Nehoiu, Berca, Pătârlagele, Pârscov, Lopătari, Cislău, Gura Teghii, Calvini, Chiojdu, Siriu, Scorțoasa, Viperești, Pănătău, Cătina, Cozieni, Brăești, Colți, Bozioru, Odăile, Cănești, Chiliile;



Se vor semnala : averse ce vor cumula local 25...35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului

Fenomene asociate : grindină de dimensiuni mici