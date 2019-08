Alertă meteo de fenomene EXTREME imediate: COD PORTOCALIU de furtuni și grindină

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, atenționări nowcasting de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din țară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 08-08-2019 ora 16:10 până la : 08-08-2019 ora 17:00







In zona : Județul Iaşi: Târgu Frumos, Belcești, Cotnari, Ruginoasa, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Strunga, Ion Neculce, Todirești, Focuri, Coarnele Caprei, Balș, Hărmănești, Fântânele, Costești, Cucuteni;



Se vor semnala : intensificări ale vântului, vijelie puternică, grindină de dimensiuni medii, frecvente descărcări electrice,

Fenomene asociate : averse ce vor cumula local 25..35 l/mp.



Valabil de la : 08-08-2019 ora 15:35 până la : 08-08-2019 ora 16:30



In zona : Județul Harghita: Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Corund, Lupeni, Șimonești, Dealu, Mugeni, Atid, Avrămești, Secuieni, Feliceni, Porumbeni, Săcel, Dârjiu, Ulieș;



Se vor semnala : vijelie puternică, grindină de dimensiuni medii, frecvente descărcări electrice, averse care local vor cumula 35-40 l/mp.



COD GALBEN



Valabil de la : 08-08-2019 ora 15:20 până la : 08-08-2019 ora 17:00



In zona : Județul Botoşani: Prăjeni;

Județul Suceava: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Suceava: Vatra Dornei, Dolhasca, Broșteni, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Drăgușeni, Panaci, Poiana Stampei, Coșna;

Județul Neamţ: zona de munte;

Județul Iaşi: Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belcești, Deleni, Podu Iloaiei, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Șipote, Erbiceni, Miroslovești, Moțca, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Strunga, Ion Neculce, Sinești, Todirești, Focuri, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Popești, Lungani, Oțeleni, Brăești, Rachițeni, Gropnița, Plugari, Coarnele Caprei, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Ciohorăni, Fântânele, Costești, Cucuteni;



Se vor semnala : intensificări ale vântului, izolat vijelie, grindină de dimensiuni mici, frecvente descărcări electrice, averse ce vor cumula local 25..30 l/mp



Valabil de la : 08-08-2019 ora 15:15 până la : 08-08-2019 ora 16:30



In zona : Județul Mureş: zona de munte;

Județul Mureş: Sovata, Gurghiu, Gornești, Sângeorgiu de Pădure, Fântânele, Hodac, Brâncovenești, Ibănești, Deda, Reghin, Batoș, Eremitu, Glodeni, Ghindari, Aluniș, Lunca, Gălești, Petelea, Solovăstru, Breaza, Vătava, Beica de Jos, Răstolița, Rușii-Munți, Suseni, Voivodeni, Ideciu de Jos, Chiheru de Jos, Fărăgău, Neaua, Hodoșa, Crăiești, Băla, Vețca, Cozma;

Județul Harghita: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Harghita: Toplița, Gheorgheni, Vlăhița, Praid, Ditrău, Remetea, Corund, Joseni, Zetea, Suseni, Ciumani, Lupeni, Sărmaș, Șimonești, Dealu, Tulgheș, Lăzarea, Atid, Borsec, Bilbor, Gălăuțaș, Avrămești, Feliceni, Subcetate, Voșlăbeni, Satu Mare, Corbu, Brădești, Săcel;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, averse care local vor cumula 25...30 l/mp, izolat grindină de dimensiuni mici.