ALERTĂ METEO de fenomene EXTREME imediate. Cod GALBEN de furtuni şi vijelii

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, atenţionări nowcasting cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone dn ţară.

Valabil de la : 15-09-2018 ora 14:00 până la : 15-09-2018 ora 15:00



In zona : Județul Hunedoara: Petroșani, Vulcan, Petrila, Brad, Hațeg, Aninoasa, Pui, Vața de Jos, Băița, Crișcior, Râu de Mori, Sântămăria-Orlea, Baia de Criș, Bretea Română, Baru, Sălașu de Sus, Buceș, Boșorod, Bucureșci, Luncoiu de Jos, Densuș, Blăjeni, Totești, Ribița, Răchitova, Balșa, Vălișoara, Tomești, Bănița, General Berthelot, Bulzeștii de Sus;

Județul Arad: Hălmagiu, Vârfurile, Hălmăgel, Pleșcuța;

Județul Caraş-Severin: Reșița, Bocșa, Berzovia, Lupac, Măureni, Fârliug, Grădinari, Dognecea, Doclin, Forotic, Ramna, Vermeș, Ticvaniu Mare, Ezeriș, Ciudanovița, Goruia, Ocna de Fier;

Județul Timiş: Jamu Mare;



Se vor semnala : descărcări electrice, intensificări ale vântului de scurtă durată

Fenomene asociate : cantități de apă care vor atinge local 15...20 l/mp, posibil grindină de mici dimensiuni



Valabil de la : 15-09-2018 ora 13:50 până la : 15-09-2018 ora 15:00



In zona : Județul Bistriţa-Năsăud: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Bistriţa-Năsăud: Telciu, Parva, Romuli;

Județul Maramureş: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Maramureş: Moisei, Săliștea de Sus, Ieud, Săcel, Bogdan Vodă, Dragomirești, Botiza, Poienile Izei;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat grindină de dimensiuni mici.

Fenomene asociate : averse de ploaie ce vor depăşi local 20...25 l/mp



Valabil de la : 15-09-2018 ora 13:45 până la : 15-09-2018 ora 15:00



In zona : Județul Suceava: zona de munte;



Se vor semnala : local averse ce vor cumula 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului.



Valabil de la : 15-09-2018 ora 13:10 până la : 15-09-2018 ora 14:15



In zona : Județul Braşov: Rupea, Hoghiz, Racoș, Jibert, Homorod, Cața, Bunești, Ungra;

Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Vlăhița, Ditrău, Remetea, Joseni, Zetea, Suseni, Ciumani, Sărmaș, Lueta, Lăzarea, Mărtiniș, Borsec, Bilbor, Gălăuțaș, Ciceu, Feliceni, Subcetate, Căpâlnița, Voșlăbeni, Satu Mare, Corbu, Brădești, Merești, Ulieș;



Se vor semnala : descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și grindină de dimensiuni mici

Fenomene asociate : averse care vor cumula 20-25 l/mp