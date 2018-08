ALERTĂ METEO de fenomene EXTREME imediate. Cod GALBEN de furtuni şi vijelii

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenţionări nowcasting cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

Valabil de la : 20-08-2018 ora 16:30 până la : 20-08-2018 ora 17:15



In zona : Județul Brăila: Măxineni, Salcia Tudor, Râmnicelu, Scorțaru Nou, Racoviță;



Se vor semnala : averse ce vor cumula local 25...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și, posibil, grindină de mici dimensiuni



Valabil de la : 20-08-2018 ora 16:20 până la : 20-08-2018 ora 17:30



In zona : Județul Vaslui: Huși, Murgeni, Fălciu, Stănilești, Berezeni, Duda-Epureni, Pădureni, Drânceni, Văleni, Zăpodeni, Lunca Banului, Solești, Vetrișoaia, Muntenii de Sus, Hoceni, Bunești-Averești, Dimitrie Cantemir, Oltenești, Miclești, Tătărăni, Boțești, Vutcani, Tanacu, Găgești, Arsura, Crețești;



Se vor semnala : averse care vor cumula local 25...30 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici.



Valabil de la : 20-08-2018 ora 16:00 până la : 20-08-2018 ora 17:00



In zona : Județul Hunedoara: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Hunedoara: Petroșani, Petrila, Pui, Beriu, Bretea Română, Baru, Orăștioara de Sus, Boșorod, Bănița;

Județul Caraş-Severin: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Caraş-Severin: Reșița, Moldova Nouă, Oravița, Anina, Băile Herculane, Mehadia, Teregova, Cornereva, Bozovici, Slatina-Timiș, Pojejena, Carașova, Berzasca, Bucoșnița, Prigor, Topleț, Armeniș, Luncavița, Iablanița, Sichevița, Cornea, Răcășdia, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Coronini, Eftimie Murgu, Ciclova Română, Gârnic, Domașnea, Lăpușnicel, Șopotu Nou, Socol, Cărbunari, Naidăș, Ciuchici, Văliug, Goruia, Mehadica, Brebu Nou;



Se vor semnala : averse ce vor cumula 25-30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului

Fenomene asociate : izolat grindină de dimensiuni mici