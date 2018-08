ALERTĂ METEO de fenomene EXTREME imediate. Cod PORTOCALIU de furtuni şi vijelii

ALERTĂ METEO de fenomene EXTREME imediate. Cod GALBEN de furtuni şi vijelii

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenţionări nowcasting cod portocaliu şi cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 06-08-2018 ora 16:40 până la : 06-08-2018 ora 17:40



In zona : Județul Bacău: Comănești, Târgu Ocna, Dărmănești, Dofteana, Oituz, Slănic-Moldova, Târgu Trotuș, Pârgărești, Cașin, Bogdănești;



Se vor semnala : Averse ce vor cumula 35...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni medii și mici.



COD GALBEN



Valabil de la : 06-08-2018 ora 17:40 până la : 06-08-2018 ora 18:30



In zona : Județul Ialomiţa: Jilavele, Adâncata;

Județul Prahova: Ciorani, Colceag, Baba Ana, Fulga, Sălciile;



Se vor semnala : averse ce vor cumula 20...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului

Fenomene asociate : posibil grindină de mici dimensiuni



Valabil de la : 06-08-2018 ora 17:30 până la : 06-08-2018 ora 18:30



In zona : Județul Vâlcea: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Vâlcea: Brezoi, Horezu, Berbești, Vaideeni, Alunu, Tomșani, Stoenești, Cernișoara, Costești, Bărbătești, Slătioara, Pietrari, Roșiile, Mateești, Popești, Păușești, Tetoiu, Oteșani, Stroești, Grădiștea, Copăceni, Livezi, Sinești, Lăpușata, Voineasa, Măldărești, Malaia;

Județul Gorj: Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Novaci, Crasna, Scoarța, Baia de Fier, Bengești-Ciocadia, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Prigoria, Logrești, Polovragi, Stejari, Dănciulești, Albeni, Bumbești-Pițic, Berlești, Bălănești, Mușetești, Alimpești, Săcelu;

Județul Gorj: : zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : averse ce vor cumula 25-30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului,

Fenomene asociate : grindină de mici dimensiuni,



Valabil de la : 06-08-2018 ora 17:15 până la : 06-08-2018 ora 18:15



In zona : Județul Arad: Lipova, Zăbrani, Ghioroc, Covăsinț, Conop, Păuliș, Ususău, Șiștarovăț;



Se vor semnala : averse care vor depăși 25-30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat grindină de dimensiuni mici



Valabil de la : 06-08-2018 ora 17:15 până la : 06-08-2018 ora 18:30



In zona : Județul Cluj: Turda, Câmpia Turzii, Viișoara, Mihai Viteazu, Iara, Săvădisla, Luna, Feleacu, Moldovenești, Călărași, Băișoara, Petreștii de Jos, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aiton;



Se vor semnala : averse care vor cumula local 20... 25 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni.



Valabil de la : 06-08-2018 ora 17:00 până la : 06-08-2018 ora 18:00



In zona : Județul Prahova: zona de munte;

Județul Dâmboviţa: zona de munte;



Se vor semnala : averse ce vor cumula 20...25 l/mp, izolat 30 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului

Fenomene asociate : posibil grindină de mici dimensiuni



Valabil de la : 06-08-2018 ora 16:55 până la : 06-08-2018 ora 18:00



In zona : Județul Timiş: Recaș, Topolovățu Mare, Pișchia, Mașloc, Ghizela, Brestovăț, Bogda, Secaș;



Se vor semnala : averse care vor depăși 25-30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat grindină de dimensiuni mici