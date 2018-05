ALERTĂ METEO de fenomene EXTREME. Cod PORTOCALIU şi cod GALBEN de furtuni şi vijelii

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenţionări nowcasting cod portocaliu şi cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 28-05-2018 ora 16:15 până la : 28-05-2018 ora 17:00



In zona : Județul Arad: Sântana, Șiria, Pâncota, Târnova, Seleuș, Zărand, Olari;

Județul Bihor: Oradea, Sânmartin, Tileagd, Oșorhei, Brusturi, Nojorid, Sântandrei, Ineu, Sârbi, Borș, Girișu de Criș, Cetariu, Săcădat, Paleu, Spinuș;



Se vor semnala : averse de ploaie care vor cumula 30-35 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici și medii, intensificări de scurtă durată ale vântului



COD GALBEN



Valabil de la : 28-05-2018 ora 15:50 până la : 28-05-2018 ora 17:30



In zona : Județul Arad: Arad, Pecica, Sântana, Lipova, Ineu, Chișineu-Criș, Nădlac, Curtici, Șiria, Vladimirescu, Pâncota, Vinga, Târnova, Macea, Secusigiu, Șicula, Zimandu Nou, Zăbrani, Ghioroc, Șimand, Apateu, Șagu, Semlac, Sintea Mare, Beliu, Mișca, Craiva, Seleuș, Fântânele, Cermei, Șepreuș, Livada, Felnac, Zărand, Șeitin, Iratoșu, Covăsinț, Șofronea, Grăniceri, Păuliș, Socodor, Zădăreni, Peregu Mare, Olari, Pilu, Dorobanți, Zerind, Ususău, Șiștarovăț;

Județul Bihor: Oradea, Salonta, Marghita, Săcueni, Aleșd, Valea lui Mihai, Popești, Sânmartin, Tileagd, Tinca, Diosig, Dobrești, Oșorhei, Batăr, Suplacu de Barcău, Brusturi, Ciumeghiu, Nojorid, Tăuteu, Ceica, Șimian, Sălard, Aștileu, Holod, Balc, Biharia, Sântandrei, Chișlaz, Ineu, Derna, Sârbi, Avram Iancu, Cociuba Mare, Abram, Hidișelu de Sus, Șoimi, Sălacea, Lugașu de Jos, Borș, Țețchea, Tulca, Olcea, Girișu de Criș, Roșiori, Lăzăreni, Tarcea, Abrămuț, Drăgești, Copăcel, Vârciorog, Cherechiu, Husasău de Tinca, Cefa, Ciuhoi, Cetariu, Căpâlna, Sănnicolau Romăn, Buduslău, Toboliu, Mădăraș, Tămășeu, Săcădat, Sâmbăta, Paleu, Gepiu, Spinuș, Șinteu, Boianu Mare, Mădăras;

Județul Timiş: Timișoara, Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Recaș, Buziaș, Variaș, Săcălaz, Ciacova, Giarmata, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Ghiroda, Peciu Nou, Cărpiniș, Sânandrei, Comloșu Mare, Periam, Satchinez, Orțișoara, Cenad, Giroc, Moșnița Nouă, Sânmihaiu Român, Teremia Mare, Coșteiu, Nădrag, Liebling, Lovrin, Biled, Racovița, Sânpetru Mare, Gavojdia, Topolovățu Mare, Cenei, Belinț, Sacoșu Turcesc, Darova, Pișchia, Tomnatic, Bethausen, Victor Vlad Delamarina, Giulvăz, Dumbrava, Uivar, Șandra, Boldur, Șag, Saravale, Traian Vuia, Dumbrăvița, Becicherecu Mic, Iecea Mare, Mașloc, Dudeștii Noi, Fârdea, Gottlob, Chevereșu Mare, Pesac, Remetea Mare, Balinț, Checea, Criciova, Mănăștiur, Bârna, Otelec, Fibiș, Beba Veche, Pădureni, Parța, Ohaba Lungă, Bucovăț, Ghizela, Valcani, Brestovăț, Bogda, Bara, Secaș;



Se vor semnala : averse de ploaie care vor cumula 20-25 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 28-05-2018 ora 10:00 până la : 28-05-2018 ora 17:30



In zona : Județul Caraş-Severin: Reșița, Caransebeș, Bocșa, Moldova Nouă, Oravița, Oțelu Roșu, Zăvoi, Berzovia, Bozovici, Pojejena, Berzasca, Obreja, Constantin Daicoviciu, Păltiniș, Sichevița, Rusca Montană, Fârliug, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Doclin, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Târnova, Coronini, Ramna, Vermeș, Eftimie Murgu, Ciclova Română, Glimboca, Gârnic, Șopotu Nou, Sacu, Copăcele, Vărădia, Socol, Berliște, Cărbunari, Naidăș, Vrani, Ciuchici, Ezeriș, Brebu, Zorlențu Mare, Ocna de Fier;

Județul Timiş: Nădrag, Gavojdia, Victor Vlad Delamarina, Criciova, Știuca;



Se vor semnala : averse de ploaie care vor cumula 20-25 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici, intensificări de scurtă durată ale vântului