ALERTĂ METEO de fenomene EXTREME imediate. Cod PORTOCALIU de furtuni şi vijelii

ALERTĂ METEO de fenomene EXTREME. Cod PORTOCALIU de furtuni şi vijelii

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, atenţionări nowcasting cod portocaliu şi cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 25-07-2018 ora 17:15 până la : 25-07-2018 ora 18:15



In zona : Județul Botoşani: Albești, Trușești, Ștefănești, Coțușca, Călărași, Avrămeni, Gorbănești, Manoleasa, Hlipiceni, Vlăsinești, Todireni, Dângeni, Santa Mare, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Hănești, Săveni, Ripiceni, Românești, Mitoc, Adășeni, Răușeni;



Se vor semnala : averse torențiale ce vor cumula 35...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului ce vor lua aspect de vijelie, grindină de dimensiuni medii si mici



COD GALBEN



Valabil de la : 25-07-2018 ora 17:30 până la : 25-07-2018 ora 18:30



In zona : Județul Prahova: Ploiesti, Câmpina, Băicoi, Breaza, Comarnic, Vălenii de Munte, Boldești-Scăeni, Bucov, Plopeni, Ariceștii Rahtivani, Brebu, Târgșoru Vechi, Florești, Slănic, Blejoi, Vărbilău, Izvoarele, Telega, Măgureni, Scorțeni, Gura Vitioarei, Drajna, Bănești, Poiana Câmpina, Iordăcheanu, Păulești, Lipănești, Podenii Noi, Măgurele, Cornu, Vâlcănești, Teișani, Aluniș, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Șotrile, Bălțești, Bertea, Gornet, Predeal-Sărari, Ștefești, Păcureți, Plopu, Cosminele;



Se vor semnala : averse torențiale ce vor cumula 25..30 l/mp,frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului

Fenomene asociate : grindină de mici dimensiuni



Valabil de la : 25-07-2018 ora 17:25 până la : 25-07-2018 ora 18:30



In zona : Județul Vâlcea: Râmnicu Vâlcea, Băbeni, Mihăești, Frâncești, Budești, Stoilești, Ionești, Tomșani, Galicea, Cernișoara, Nicolae Bălcescu, Ocnele Mari, Olanu, Popești, Păușești, Oteșani, Băile Govora, Dănicei, Bunești, Golești, Șirineasa, Scundu, Roești, Pesceana, Milcoiu;

Județul Olt: Drăgănești-Olt, Osica de Sus, Mărunței, Fălcoiu, Izvoarele, Movileni, Crâmpoia, Corbu, Brâncoveni, Stoicănești, Schitu, Tufeni, Șerbănești, Vâlcele, Coteana, Brebeni, Icoana, Perieți, Ghimpețeni, Milcov, Nicolae Titulescu, Ipotesti, Văleni;

Județul Dolj: Calafat, Băilești, Poiana Mare, Moțăței, Maglavit, Cetate, Plenița, Galicea Mare, Desa, Bistreț, Bârca, Unirea, Bucovăț, Gighera, Rast, Cerăt, Vârvoru de Jos, Afumați, Goicea, Orodel, Giurgița, Lipovu, Urzicuța, Piscu Vechi, Caraula, Giubega, Vela, Ghidici, Negoi, Terpezița, Seaca de Câmp, Cioroiași, Perișor, Vârtop, Siliștea Crucii, Măceșu de Sus, Sălcuța, Întorsura, Catane, Galiciuica, Măceșu de Jos, Cârna, Radovan, Izvoare;



Se vor semnala : averse ce vor cumula 25-30 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 25-07-2018 ora 17:15 până la : 25-07-2018 ora 18:15



In zona : Județul Giurgiu: Toporu;

Județul Teleorman: Videle, Orbeasca, Botoroaga, Țigănești, Drăgănești-Vlașca, Poroschia, Mârzănești, Ștorobăneasa, Conțești, Cervenia, Gălăteni, Băbăița, Vitănești, Măgura, Frăsinet, Brânceni, Frumoasa, Smârdioasa, Moșteni, Răsmirești, Crevenicu;



Se vor semnala : averse torențiale ce vor cumula 25..30 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului

Fenomene asociate : frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni