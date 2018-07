ALERTĂ METEO de fenomene EXTREME. Cod PORTOCALIU de furtuni şi vijelii

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, atenţionări nowcasting cod portocaliu şi cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 13-07-2018 ora 17:55 până la : 13-07-2018 ora 19:30



In zona : Județul Constanta: Mihail Kogălniceanu, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Crucea, Mihai Viteazu, Istria, Săcele, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Siliștea, Grădina;

Județul Tulcea: Baia, Ceamurlia de Jos;



Se vor semnala : averse ce vor depăși 35 - 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări puternice ale vântului cu aspect de vijelie, grindină de medii dimensiuni



Valabil de la : 13-07-2018 ora 17:55 până la : 13-07-2018 ora 19:00



In zona : Județul Tulcea: Tulcea, Somova, Nufăru, Maliuc, Pardina, Ceatalchioi;



Se vor semnala : averse ce vor depăși 35 - 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări puternice ale vântului cu aspect de vijelie, grindină de medii dimensiuni



Valabil de la : 13-07-2018 ora 17:30 până la : 13-07-2018 ora 19:00



In zona : Județul Tulcea: zona de litoral;

Județul Tulcea: Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Beștepe, Maliuc;



Se vor semnala : averse ce vor depăși 35 - 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări puternice ale vântului cu aspect de vijelie, grindină de medii dimensiuni



COD GALBEN



Valabil de la : 13-07-2018 ora 17:40 până la : 13-07-2018 ora 19:00



In zona : Județul Călăraşi: Călărași, Modelu, Mânăstirea, Roseți, Ulmeni, Ciocănești, Grădiștea, Mitreni, Spanțov, Cuza Voda, Independența, Chiselet, Dorobanțu, Alexandru Odobescu, Valea Argovei, Vlad Țepeș, Luica, Frăsinet, Ulmu, Dichiseni, Gurbănești;



Se vor semnala : averse ce vor cumula local 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină

Fenomene asociate : intensificări temporare ale vântului