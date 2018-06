ALERTĂ METEO de fenomene EXTREME. Cod GALBEN de furtuni şi vijelii

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenţionări nowcasting cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

Valabil de la : 11-06-2018 ora 18:20 până la : 11-06-2018 ora 19:30



In zona : Județul Braşov: Făgăraș, Șinca, Poiana Mărului, Recea, Mândra, Voila, Șercaia, Hârseni, Părău, Șoarș, Beclean, Șinca Nouă, Ticușu;

Județul Alba: Cugir, Sebeș, Săsciori, Vințu de Jos, Șugag, Pianu, Daia Română, Șpring, Șibot, Săliștea, Gârbova, Câlnic, Cut, Blandiana;



Se vor semnala : averse care vor cumula 20-25 l/mp, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 11-06-2018 ora 18:10 până la : 11-06-2018 ora 19:30



In zona : Județul Bacău: Târgu Ocna, Oituz, Mănăstirea Cașin, Slănic-Moldova, Pârgărești, Cașin;

Județul Iaşi: Iași, Tomești, Holboca, Podu Iloaiei, Ciurea, Țibănești, Miroslava, Lețcani, Țibana, Popricani, Voinești, Erbiceni, Bălțați, Dagâța, Dumești, Comarna, Mironeasa, Sinești, Valea Lupului, Mogoșești, Schitu Duca, Popești, Lungani, Scânteia, Brăești, Rediu, Horlești, Tansa, Bârnova, Grajduri, Șcheia, Aroneanu, Țuțora, Românești, Ipatele, Mădârjac;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici, intensificări de scurtă durată ale vântului, averse locale ce vor atinge și depăși 25 l/mp



Valabil de la : 11-06-2018 ora 18:00 până la : 11-06-2018 ora 19:00



In zona : Județul Braşov: Feldioara, Hoghiz, Racoș, Apața, Homorod, Măieruș, Crizbav, Ormeniș, Augustin;

Județul Covasna: Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Ojdula, Catalina, Vâlcele, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Reci, Lemnia, Hăghig, Valea Crișului, Vârghiș, Micfalău, Bixad, Ilieni, Poian, Aita Mare, Brateș, Mereni, Malnaș, Moacșa, Arcuș, Estelnic, Dalnic;

Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Sândominic, Lunca de Jos, Ciucsângeorgiu, Frumoasa, Lunca de Sus, Sânsimion, Plăieșii de Jos, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Cozmeni, Băile Tușnad, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;



Se vor semnala : averse care vor cumula 25 l/mp, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 11-06-2018 ora 18:00 până la : 11-06-2018 ora 19:00



In zona : Județul Argeş: zona de munte;

Județul Prahova: zona de munte;

Județul Dâmboviţa: zona de munte;



Se vor semnala : Frecvente descărcări electrice, căderi izolate de grindină - de mici dimensiuni

Fenomene asociate : Averse locale ce vor cumula 15...20 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului,



Valabil de la : 11-06-2018 ora 18:00 până la : 11-06-2018 ora 19:00



In zona : Județul Sălaj: Zalău, Șimleu Silvaniei, Crasna, Pericei, Hereclean, Sâg, Valcău de Jos, Horoatu Crasnei, Meseșenii de Jos, Buciumi, Bănișor, Cizer, Vârșolț, Treznea;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici, ploi cu caracter de aversă care izolat vor cumula 20...25 l/mp



Valabil de la : 11-06-2018 ora 17:55 până la : 11-06-2018 ora 18:55



In zona : Județul Bihor: Dobrești, Oșorhei, Ceica, Roșia, Copăcel, Vârciorog, Căbești, Săcădat;



Se vor semnala : averse care vor cumula 25 l/mp, grindină de dimensiuni mici și medii, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului