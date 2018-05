ALERTĂ METEO de fenomene EXTREME. Cod PORTOCALIU şi cod GALBEN de furtuni şi vijelii

ALERTĂ METEO de fenomene EXTREME. Cod galben de furtuni şi vijelii

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, atenţionări nowcasting cod portoaliu şi cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 27-05-2018 ora 13:15 până la : 27-05-2018 ora 14:00



In zona : Județul Bihor: Aleșd, Bratca, Brusturi, Vadu Crișului, Borod, Șuncuiuș, Aștileu, Lugașu de Jos, Aușeu, Măgești, Bulz, Șinteu;



Se vor semnala : averse de ploaie care vor cumula local 35-40 l/mp, grindină de medii dimensiuni, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului



COD GALBEN



Valabil de la : 27-05-2018 ora 13:20 până la : 27-05-2018 ora 14:30



In zona : Județul Mehedinţi: Baia de Aramă, Ponoarele, Isverna, Balta, Obârșia-Cloșani;

Județul Vâlcea: Horezu, Berbești, Vaideeni, Alunu, Cernișoara, Slătioara, Mateești, Stroești, Grădiștea, Copăceni, Sinești, Măldărești;

Județul Gorj: zona de munte;

Județul Gorj: Târgu Jiu, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Tismana, Bălești, Plopșoru, Novaci, Runcu, Crasna, Țicleni, Padeș, Drăguțești, Scoarța, Aninoasa, Baia de Fier, Peștișani, Bengești-Ciocadia, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Prigoria, Logrești, Polovragi, Stejari, Albeni, Stănești, Bumbești-Pițic, Săulești, Licurici, Căpreni, Berlești, Bălănești, Mușetești, Jupânești, Turcinești, Schela, Alimpești, Săcelu, Lelești, Hurezani, Bărbătești;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, averse care vor cumula 20-25 l/mp, grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 27-05-2018 ora 13:10 până la : 27-05-2018 ora 14:30



In zona : Județul Cluj: Poieni, Negreni, Băișoara, Ciucea, Beliș;

Județul Cluj: : zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, ploi cu caracter de aversă care vor cumula local 25 - 30 l/mp, grindină de dimensiuni mici, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 27-05-2018 ora 13:00 până la : 27-05-2018 ora 14:00



In zona : Județul Bihor: Bratca, Vadu Crișului, Șuncuiuș, Pomezeu, Remetea, Curățele, Roșia, Bulz, Budureasa, Căbești;

Județul Caraş-Severin: zona de munte;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, averse de ploaie care vor cumula local 30-35 l/mp, grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 27-05-2018 ora 12:45 până la : 27-05-2018 ora 14:00



In zona : Județul Bihor: Aleșd, Popești, Bratca, Suplacu de Barcău, Brusturi, Vadu Crișului, Borod, Aștileu, Derna, Lugașu de Jos, Țețchea, Aușeu, Măgești, Șinteu;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, averse de ploaie care vor cumula local 25-30 l/mp, grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului