ALERTĂ METEO. Cod GALBEN de vânt puternic - HARTA cu cele mai afectate zone

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenţionări nowcasting cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

Valabil de la : 17-03-2018 ora 20:30 până la : 17-03-2018 ora 23:30



In zona : Județul Ialomiţa;

Județul Buzău: zona joasă;



Se vor semnala : intensificări ale vântului, cu rafale de 55...65 km/h



Valabil de la : 17-03-2018 ora 20:15 până la : 17-03-2018 ora 23:30



In zona : Județul Sibiu: Boița, Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Sadu, Turnu Roșu;



Se vor semnala : Intensificări ale vântului, care la rafală vor atinge 60-70 km/h



Valabil de la : 17-03-2018 ora 17:30 până la : 17-03-2018 ora 23:30



In zona : Județul Prahova: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Argeş: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Dâmboviţa: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : vânt tare, cu rafale de peste 80...90 km/h



Valabil de la : 17-03-2018 ora 17:30 până la : 17-03-2018 ora 23:30



In zona : Județul Braşov: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Sibiu: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : Intensificări ale vântului, care la rafală vor depăși 80-90 km/h



Valabil de la : 17-03-2018 ora 17:30 până la : 17-03-2018 ora 23:30



In zona : Județul Vâlcea: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Gorj: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : intensificări ale vântului ce vor atinge la rafală viteze de 80-90 km/h