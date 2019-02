ALERTĂ METEO. Cod galben de vânt și zăpezi spulberate

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenționări nowcasting cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din țară.

Valabil de la : 28-02-2019 ora 16:00 până la : 28-02-2019 ora 20:00



In zona : Județul Braşov: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Alba: zona de munte de peste cota 1800 m;





Județul Harghita: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Sibiu: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : intensificări ale vântului care vor atinge și depăși pe creste, temporar, 90..100 km/h la rafală



Valabil de la : 28-02-2019 ora 16:00 până la : 28-02-2019 ora 22:00



In zona : Județul Suceava: zona de munte;

Județul Bacău: zona de munte;

Județul Vrancea: zona de munte;

Județul Neamţ: zona de munte;



Se vor semnala : intensificări ale vântului, ce vor atinge temporar la rafală viteze de 70...80 km/h, iar în zona înaltă, la peste 1700m, 100 km/h;

Fenomene asociate : zăpadă spulberată



Valabil de la : 28-02-2019 ora 15:30 până la : 28-02-2019 ora 19:00



In zona : Județul Alba: zona joasă;

Județul Sibiu: zona joasă;

Județul Mureş: zona joasă;



Se vor semnala : intensificări ale vântului care vor atinge temporar la rafală 55...65 km/h



Valabil de la : 28-02-2019 ora 15:20 până la : 28-02-2019 ora 18:00



In zona : Județul Dolj;



Se vor semnala : intensificări ale vântului care local vor atinge la rafală viteze de 55-60 km/h



Valabil de la : 28-02-2019 ora 15:00 până la : 28-02-2019 ora 17:00



In zona : Județul Bihor: Salonta, Batăr, Ciumeghiu, Avram Iancu, Tulca, Mădăraș;

Județul Arad: Pecica, Chișineu-Criș, Nădlac, Curtici, Macea, Secusigiu, Șimand, Semlac, Sintea Mare, Mișca, Zărand, Șeitin, Iratoșu, Șofronea, Grăniceri, Socodor, Peregu Mare, Pilu, Dorobanți, Zerind;

Județul Timiş: Sânnicolau Mare, Jimbolia, Variaș, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Comloșu Mare, Periam, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Sânpetru Mare, Tomnatic, Șandra, Saravale, Gottlob, Pesac, Beba Veche, Valcani;



Se vor semnala : intensificări ale vântului cu viteze care la rafală vor depăși temporar 55-65 km/h



Valabil de la : 28-02-2019 ora 14:00 până la : 28-02-2019 ora 20:00



In zona : Județul Cluj: zona de munte;

Județul Bistriţa-Năsăud: zona de munte;

Județul Maramureş: zona de munte;



Se vor semnala : intensificări ale vântului care la rafală vor atinge 70...80 km/h; iar la altitudini de peste 1800 m intensificările la rafală vor depăşi 90...100 km/h.



Valabil de la : 28-02-2019 ora 13:00 până la : 28-02-2019 ora 17:00



In zona : Județul Cluj: Huedin, Aghireșu, Poieni, Negreni, Sâncraiu, Săcuieu, Ciucea, Izvoru Crișului;

Județul Sălaj: Șimleu Silvaniei, Șărmășag, Crasna, Bobota, Ip, Nușfalău, Măeriște, Sâg, Valcău de Jos, Almașu, Horoatu Crasnei, Marca, Buciumi, Plopiș, Halmășd, Bănișor, Cizer, Cuzăplac, Camăr, Boghiș, Fildu de Jos, Carastelec;

Județul Satu Mare: Carei, Tășnad, Supur, Sanislău, Pișcolt, Acâș, Andrid, Căuaș, Santău, Cehal, Tiream, Petrești, Pir, Ciumești, Săuca, Săcășeni;



Se vor semnala : intensificări temporare ale vântului cu viteze care local vor atinge şi depăși la rafală 55-60 km/h



Valabil de la : 28-02-2019 ora 12:45 până la : 28-02-2019 ora 17:00



In zona : Județul Bihor: Oradea, Marghita, Săcueni, Aleșd, Valea lui Mihai, Popești, Sânmartin, Tileagd, Diosig, Dobrești, Oșorhei, Bratca, Suplacu de Barcău, Brusturi, Vadu Crișului, Borod, Nojorid, Tăuteu, Ceica, Șimian, Sălard, Șuncuiuș, Aștileu, Curtuișeni, Balc, Biharia, Sântandrei, Chișlaz, Ineu, Derna, Sârbi, Abram, Hidișelu de Sus, Sălacea, Lugașu de Jos, Borș, Țețchea, Aușeu, Girișu de Criș, Măgești, Roșiori, Lăzăreni, Tarcea, Bulz, Abrămuț, Drăgești, Copăcel, Vârciorog, Cherechiu, Ciuhoi, Cetariu, Sănnicolau Romăn, Buduslău, Toboliu, Tămășeu, Săcădat, Paleu, Spinuș, Șinteu, Boianu Mare, Viișoara;



Se vor semnala : intensificări ale vântului cu viteze care la rafală vor depăși temporar 55-65 km/h



Valabil de la : 28-02-2019 ora 11:00 până la : 28-02-2019 ora 17:00



In zona : Județul Prahova: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Argeş: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Dâmboviţa: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : intensificări temporare ale vântului cu rafale în general de 90...100 km/h ce determină transport de zăpadă.



Valabil de la : 28-02-2019 ora 11:00 până la : 28-02-2019 ora 17:00



In zona : Județul Buzău: zona de munte;



Se vor semnala : intensificări temporare ale vântului cu rafale în general de 80...90 km/h ce determină transport de zăpadă.