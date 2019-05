ALERTĂ METEO. Cod galben de furtuni și grindină. HARTA cu cele mai afectate zone

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenționări nowcasting cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe județe din țară.

Valabil de la : 25-05-2019 ora 18:00 până la : 25-05-2019 ora 19:00



In zona : Județul Tulcea;







Se vor semnala : local și temporar, averse ce vor cumula 20...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului ce poate lua aspect de vijelie, grindină de mici dimensiuni.



Valabil de la : 25-05-2019 ora 17:40 până la : 25-05-2019 ora 19:00



In zona : Județul Suceava: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Dolhasca, Siret, Liteni, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Arbore, Udești, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Zvoriștea, Todirești, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Grămești, Calafindești, Gălănești, Horodnic de Jos, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Șerbăuți, Burla, Bălăceana;



Se vor semnala : local și temporar, averse ce vor cumula 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie, grindină de mici dimensiuni.



Valabil de la : 25-05-2019 ora 16:45 până la : 25-05-2019 ora 19:00



In zona : Județul Vaslui;

Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Gherăești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Români, Icușești, Botești, Țibucani, Bârgăuani, Mărgineni, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Războieni, Dragomirești, Stănița, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Boghicea, Văleni, Pâncești, Drăgănești, Bira, Poienari;

Județul Iaşi: Iași, Pașcani, Târgu Frumos, Tomești, Holboca, Belcești, Podu Iloaiei, Ciurea, Răducăneni, Țibănești, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Miroslava, Lețcani, Țibana, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Popricani, Voinești, Erbiceni, Miroslovești, Moțca, Costuleni, Vânători, Bălțați, Dagâța, Ciortești, Dumești, Strunga, Ion Neculce, Comarna, Mironeasa, Sinești, Valea Lupului, Todirești, Mogoșești, Cristești, Schitu Duca, Butea, Mogoșești-Siret, Popești, Lungani, Scânteia, Oțeleni, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Mircești, Brăești, Rediu, Rachițeni, Horlești, Tansa, Cozmești, Bârnova, Golăiești, Alexandru I. Cuza, Grajduri, Balș, Șcheia, Gorban, Dolhești, Heleșteni, Dobrovăț, Aroneanu, Hărmănești, Țuțora, Moșna, Românești, Ciohorăni, Ipatele, Grozești, Costești, Mădârjac, Dragușeni, Cucuteni;



Se vor semnala : local și temporar, averse ce vor cumula 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie, grindină de mici dimensiuni.



Valabil de la : 25-05-2019 ora 16:00 până la : 25-05-2019 ora 19:00



In zona : Județul Suceava: zona de munte;

Județul Suceava: Vicovu de Sus, Marginea, Cornu Luncii, Arbore, Mălini, Baia, Vicovu de Jos, Straja, Păltinoasa, Slatina, Râșca, Boroaia, Cacica, Valea Moldovei, Pârteștii de Jos, Drăgoiești, Solca, Botoșana, Berchisesti, Sucevița, Capu Câmpului, Poieni-Solca;

Județul Bacău;

Județul Vrancea;

Județul Neamţ: zona de munte;

Județul Neamţ: Piatra-Neamț, Târgu Neamț, Roznov, Borlești, Vânători-Neamț, Piatra Șoimului, Răucești, Săvinești, Dumbrava Roșie, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Rediu, Petricani, Girov, Crăcăoani, Agapia, Bălțătești, Cândești, Brusturi, Ștefan cel Mare, Costișa, Tazlău, Ghindăoani, Dochia, Negrești, Dobreni;

Județul Galaţi;



Se vor semnala : local și temporar, averse ce vor cumula 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie, grindină de mici dimensiuni.