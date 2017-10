ALERTĂ METEO. Cod GALBEN de fenomene periculoase: vânt puternic

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni seara, mai multe atenţionări nowcasting cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

Valabil de la : 30-10-2017 ora 21:00 până la : 31-10-2017 ora 0:00



In zona : Județul Tulcea: Sulina, Beștepe, C.A. Rosetti, Ceamurlia de Jos, Chilia Veche, Crișan, Jurilovca, Mahmudia, Maliuc, Murighiol, Nufăru, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Valea Nucarilor;



Se vor semnala : intensificări ale vântului cu rafale ce vor depăși 55 km/h, mai ales în deltă



Valabil de la : 30-10-2017 ora 20:00 până la : 30-10-2017 ora 22:00



In zona : Județul Alba;

Județul Sibiu: Zona joasa;

Județul Braşov: Zona joasa;



Se vor semnala : intensificări ale vântului ce vor atinge și depăşi la rafală 55-65 km/h



Valabil de la : 30-10-2017 ora 19:30 până la : 30-10-2017 ora 23:00



In zona : Județul Dolj: Băilești, Calafat, Catane, Cetate, Ciupercenii Noi, Desa, Ghidici, Maglavit, Moțăței, Negoi, Piscu Vechi, Poiana Mare, Rast, Seaca de Câmp;

Județul Mehedinți: Drobeta-Turnu Severin, Orșova, Vânju Mare, Braniștea, Breznița-Ocol, Burila Mare, Corlățel, Cujmir, Dârvari, Devesel, Dubova, Eșelnița, Gârla Mare, Gogoșu, Gruia, Hinova, Husnicioara, Ilovița, Izvoru Bârzii, Jiana, Livezile, Malovăț, Obârșia de Câmp, Pădina, Pătulele, Poroina Mare, Pristol, Prunișor, Punghina, Rogova, Salcia, Șimian, Tâmna, Vânători, Vânjuleț, Vrata;



Se vor semnala : intensificări ale vântului ce vor depăşi local la rafală 55 - 65 km/h