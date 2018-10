Alertă meteo: cod GALBEN de ceaţă

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenţionări nowcasting cod galben de ceaţă, valabile pentru mai multe zone din ţară.

Valabil de la : 08-10-2018 ora 8:30 până la : 08-10-2018 ora 10:00



In zona : Județul Ialomiţa: Movilița, Sinești, Drăgoești;

Județul Giurgiu: Hotarele, Valea Dragului, Greaca, Herăști, Isvoarele;

Județul Ilfov: Brănești, Cernica;

Județul Călăraşi: Chirnogi, Budești, Fundulea, Radovanu, Ulmeni, Fundeni, Curcani, Mitreni, Frumușani, Spanțov, Vasilați, Plătărești, Ileana, Sohatu, Sărulești, Șoldanu, Gălbinași, Nana, Crivăț, Tămădău Mare, Luica, Căscioarele, Belciugatele, Gurbănești, Oltenița;



Se vor semnala : ceață care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m și izolat sub 50 m



Valabil de la : 08-10-2018 ora 7:45 până la : 08-10-2018 ora 10:00



In zona : Județul Tulcea;



Se vor semnala : ceață care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m și izolat sub 50 m



Valabil de la : 08-10-2018 ora 7:20 până la : 08-10-2018 ora 10:00



In zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m