ALERTĂ METEO. Cod GALBEN de ceaţă şi vânt puternic

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, atenţionări nowcasting cod galben de ceaţă şi vânt puternic.

Valabil de la : 11-09-2018 ora 8:10 până la : 11-09-2018 ora 9:30



In zona : Județul Cluj: Gherla, Cășeiu, Iclod, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău, Vad, Jichișu de Jos;

Județul Sălaj: Gâlgău, Ileanda, Poiana Blenchii, Rus;

Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Ciceu-Giurgești, Ciceu - Mihăiești;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m



Valabil de la : 11-09-2018 ora 7:20 până la : 11-09-2018 ora 9:30



In zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;



Se vor semnala : Ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m



Valabil de la : 11-09-2018 ora 7:00 până la : 11-09-2018 ora 12:00



In zona : Județul Prahova: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Argeş: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Dâmboviţa: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : intensificări ale vântului ce vor atinge la rafală 90...110 km/h