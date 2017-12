FOTO EXPLICATIE: ALERTĂ METEO. Cod GALBEN de ceaţă şi vânt puternic

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenţionări nowcasting cod galben de ceaţă şi vânt puternic.

Valabil de la : 28-12-2017 ora 8:00 până la : 28-12-2017 ora 11:00



In zona : Județul Vrancea: Zona joasa;

Județul Galați: Berești, Târgu Bujor, Tecuci, Bălăbănești, Bălășești, Băleni, Băneasa, Barcea, Berești-Meria, Brăhășești, Buciumeni, Cavadinești, Cerțești, Corni, Corod, Costache Negri, Cuca, Cudalbi, Drăgănești, Drăgușeni, Fârțănești, Foltești, Ghidigeni, Gohor, Grivița, Ivești, Jorăști, Măstăcani, Matca, Munteni, Negrilești, Oancea, Priponești, Rădești, Rediu, Smulți, Suceveni, Suhurlui, Țepu, Umbrărești, Valea Mărului, Vârlezi, Vlădești;

Județul Neamț: Roman, Bahna, Cordun, Doljești, Dulcești, Gâdinți, Horia, Icușești, Ion Creangă, Moldoveni, Oniceni, Săbăoani, Sagna, Secuieni, Tămășeni, Trifești, Valea Ursului;

Județul Bacău: Bacău, Berești-Bistrița, Buhoci, Căiuți, Cleja, Colonești, Corbasca, Coțofănești, Dămienești, Dealu Morii, Faraoani, Filipeni, Filipești, Găiceana, Gârleni, Gioseni, Glăvănești, Gura Văii, Hemeiuș, Horgești, Huruiești, Itești, Izvoru Berheciului, Letea Veche, Lipova, Luizi-Călugăra, Măgura, Mărgineni, Motoșeni, Negri, Nicolae Bălcescu, Odobești, Oncești, Orbeni, Pâncești, Parava, Parincea, Plopana, Podu Turcului, Prăjești, Răcăciuni, Răchitoasa, Racova, Roșiori, Sănduleni, Sascut, Săucești, Secuieni, Stănișești, Strugari, Tamași, Tătărăști, Traian, Ungureni, Urechești, Valea Seacă, Vultureni, Sărata;

Județul Vaslui: Bârlad, Huși, Murgeni, Vaslui, Albești, Alexandru Vlahuță, Băcani, Bălteni, Banca, Berezeni, Blăgești, Bogdana, Bogdănești, Bogdănița, Ciocani, Coroiești, Costești, Cozmești, Crețești, Deleni, Delești, Dimitrie Cantemir, Dodești, Dragomirești, Epureni, Fălciu, Fruntișeni, Găgești, Gârceni, Gherghești, Grivița, Hoceni, Iana, Ibănești, Ivănești, Ivești, Laza, Lipovăț, Mălușteni, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Oltenești, Pădureni, Perieni, Pochidia, Pogana, Pogonești, Poienești, Puiești, Pungești, Pușcași, Roșiești, Ștefan cel Mare, Șuletea, Tanacu, Tătărăni, Tutova, Viișoara, Vinderei, Voinești, Vutcani, Zăpodeni, Zorleni;



Se vor semnala : Ceață care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Observatii : Ceața se va semnala inclusiv pe drumurile naționale și E 85.



Valabil de la : 28-12-2017 ora 8:00 până la : 28-12-2017 ora 11:00



In zona : Județul Harghita: Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Toplița, Cârța, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Ciumani, Cozmeni, Dănești, Ditrău, Frumoasa, Gălăuțaș, Joseni, Lăzarea, Leliceni, Mădăraș, Mihăileni, Păuleni-Ciuc, Racu, Remetea, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Sărmaș, Siculeni, Subcetate, Suseni, Tomești, Tușnad, Voșlăbeni;



Se vor semnala : Ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat condiții de polei



Valabil de la : 28-12-2017 ora 7:00 până la : 28-12-2017 ora 11:00



In zona : Județul Bistriţa-Năsăud: Zona de munte;

Județul Maramureş: Zona de munte;



Se vor semnala : La altitudini de peste 1700 m, vântul va prezenta intensificări care la rafală vor atinge şi depăși 80...90 km/h



Valabil de la : 28-12-2017 ora 7:00 până la : 28-12-2017 ora 11:00



In zona : Județul Prahova: Zona de munte;



Se vor semnala : la peste 1700 vântul va prezenta intensificări ce vor atinge și depăși la rafală 90...100 km/h.



Valabil de la : 28-12-2017 ora 7:00 până la : 28-12-2017 ora 11:00



In zona : Județul Sibiu: Avrig, Tălmaciu, Boița, Porumbacu de Jos, Șelimbăr, Turnu Roșu;



Se vor semnala : Intensificări ale vântului care vor atinge și depăși la rafală 55-65 km/h