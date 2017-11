ALERTĂ METEO. Cod GALBEN de ceaţă şi burniţă. Traficul, îngreunat! HARTA cu cele mai afectate zone

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenţionări nowcasting cod galben de ceaţă şi burniţă, valabile pentru mai multe zone din ţară.

Valabil de la : 11-11-2017 ora 9:00 până la : 11-11-2017 ora 12:00



In zona : Județul Gorj: Zona joasa;

Județul Mehedinţi: Zona joasa;

Județul Olt;

Județul Vâlcea: Zona joasa;

Județul Dolj;



Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m şi izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat burniţă



Valabil de la : 11-11-2017 ora 9:00 până la : 11-11-2017 ora 12:00



In zona : Județul Vrancea: Zona joasa;

Județul Botoșani: Darabani, Adășeni, Avrămeni, Concești, Coțușca, Drăgușeni, George Enescu, Hănești, Havârna, Hudești, Manoleasa, Mihălășeni, Mileanca, Mitoc, Păltiniș, Rădăuți-Prut, Ripiceni, Săveni, Suharău, Viișoara;

Județul Bacău: Zona joasa;

Județul Vaslui;

Județul Galaţi;



Se vor semnala : Local ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, sub 200 m, izolat sub 50 m,inclusiv pe drumurile europene și naționale



Valabil de la : 11-11-2017 ora 9:00 până la : 11-11-2017 ora 11:00



In zona : Județul Brașov: Brașov, Codlea, Făgăraș, Ghimbav, Râșnov, Victoria, Beclean, Budila, Cristian, Drăguș, Dumbrăvița, Hărman, Hârseni, Lisa, Mândra, Părău, Prejmer, Recea, Sâmbăta de Sus, Sânpetru, Șercaia, Șinca, Tărlungeni, Ucea, Viștea, Voila, Vulcan;

Județul Sibiu: Sibiu, Avrig, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, Săliște, Tălmaciu, Apoldu de Jos, Arpașu de Jos, Cârța, Cârțișoara, Cristian, Orlat, Porumbacu de Jos, Roșia, Șelimbăr, Șura Mare, Șura Mică, Tilișca;



Se vor semnala : Ceață care reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat sub 50 m



Valabil de la : 11-11-2017 ora 8:45 până la : 11-11-2017 ora 11:00



In zona : Județul Buzău: Zona joasa;

Județul Brăila;

Județul Ilfov;

Județul Ialomiţa;

Județul Teleorman;

Județul Prahova: Zona joasa;

Județul Argeş: Zona joasa;

Județul Dâmboviţa: Zona joasa;

Județul Giurgiu;



Se vor semnala : Local ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : Trecător, burniță



Valabil de la : 11-11-2017 ora 8:00 până la : 11-11-2017 ora 11:00



In zona : Mun. Bucureşti;



Se vor semnala : Ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : Trecător, burniță

Observatii : Cu precădere în zonele periferice



Valabil de la : 11-11-2017 ora 8:00 până la : 11-11-2017 ora 11:00



In zona : Județul Călăraşi;



Se vor semnala : Local ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : Trecător, burniță

Observatii : Inclusiv autostrada A2 si drumurile naționale aferente



Valabil de la : 11-11-2017 ora 8:00 până la : 11-11-2017 ora 11:00



In zona : Județul Caraș-Severin: Moldova Nouă, Bănia, Berzasca, Bozovici, Cărbunari, Dalboșeț, Eftimie Murgu, Gârnic, Lăpușnicu Mare, Sichevița, Șopotu Nou;



Se vor semnala : ceață, care reduce vizibilitatea sub 200 m și izolat sub 50 m