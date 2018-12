Alertă meteo. COD GALBEN de ceață în mai multe județe

Municipiul Bucureşti şi judeţele Ialomiţa, Brăila, Ilfov, Constanţa şi Tulcea se află sub atenţionare nowcasting Cod galben de ceaţă luni seara, potrivit unor atenţionări emise de Administraţia Naţională de Meteorologie.



Până la ora 20:00, în Capitală şi în judeţele Ialomiţa, Brăila şi Ilfov ceaţa va determina vizibilitate redusă, local sub 200 m.



Totodată, până la ora 19:00, mai multe localităţi din judeţele Constanţa şi Tulcea se află sub atenţionare nowcasting Cod galben de ceaţă care va determina vizibilitate scăzută sub 200 m şi, izolat, sub 50 m.



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore.