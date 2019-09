Alertă la Vaslui: doi bebeluși născuți prematur, infectați cu viruși necunoscuți

Alertă la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, dupã ce, spun unele mãmici, doi bebelusi nãscuti prematur, internati în sectia de Neonatologie, s-ar fi îmbolnãvit din cauza virusilor din spital.

Una dintre mămici a declarat pentru vremeanoua.ro că, unul dintre copii se află în stare foarte gravă, iar acum se teme si pentru viata copilului ei.

“ Initial am vrut sã nasc în Iasi, dar am ales Spitalul Judetean Vaslui dupã ce am auzit cuvinte frumoase despre medicii de aici. Laudele s-au adeverit pentru cã din punct de vedere al calitãtii actului medical nu pot sã fac niciun repros.

Probleme sunt, se pare, cu virusii si bacteriile. Douã mãmici trec prin mari emotii dupã ce copiii li s-au îmbolnãvit din senin. Am vorbit cu o rudã care lucreazã la un alt spital din tarã si mi-a spus cã s-ar putea sã fie vorba despre infectii nosocomiale, virusi cãpãtati în spital. Cel putin unul dintre acesti copii se simte foarte rãu, e într-o stare gravã”, a declarat, sub protectia anonimatului, o mãmicã internatã în Spitalul Judetean Vaslui.



Contactatã telefonic, conducerea unitãtii medicale a recunoscut cã doi nou-nãscuti au probleme de sãnãtate, probleme care se întâlnesc însã în mai toate maternitãtile din tarã. “Existã în compartimentul de prematuri douã perechi de gemeni. Luni dupã-amiazã, la un un copil dintr-o pereche si la alt copil din altã pereche au apãrut simptome de intolerantã digestivã, vãrsãturi. Copiii sunt hrãniti prin sondã nazogastricã cu lapte matern. Imediat cum au apãrut aceste simptome de enterocolitã a fost sesizat Serviciul SPIAAM (Serviciul de Prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale), a fost toatã lumea alertatã, s-au recoltat probe, s-au luat analize.