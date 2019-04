Alertă în California, atac armat la o sinagogă (VIDEO)

"Un bărbat a fost arestat pentru interogatoriu în legătură directă cu atacul armat de la sinagoga Chabad of Poway, la nord de San Diego", a scris pe Twitter şeriful comitatului San Diego, Bill Gore.

"Sunt răniţi", a adăugat el, subliniind că operaţiunea este în curs de desfăşurare.

În urmă cu şase luni, la 27 octombrie, 11 oameni au fost uciși într-un atac similar, într-o sinagogă din Pittsburgh, Pennsylvania.

sursă video: CNN

