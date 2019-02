ALERTĂ de vreme EXTREMĂ, în România. Cod portocaliu de ninsori și vânt puternic

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenționări nowcasting cod portocaliu și cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din țară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 26-02-2019 ora 13:00 până la : 26-02-2019 ora 17:00







In zona: Județul Hunedoara: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Caraş-Severin: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala: intensificări ale vântului cu viteze la rafală ce vor depăși 130 km/h

Fenomene asociate: transport de zăpadă



COD GALBEN



Valabil de la : 26-02-2019 ora 15:30 până la : 26-02-2019 ora 18:00



In zona : Județul Cluj: zona joasă;



Se vor semnala : local - intensificări temporare ale vântului cu viteze care vor atinge la rafală 55-60 km/h



Valabil de la : 26-02-2019 ora 14:30 până la : 26-02-2019 ora 20:00



In zona : Județul Braşov: zona de munte;

Județul Alba: zona de munte;

Județul Covasna: zona de munte;

Județul Harghita: zona de munte;

Județul Mureş: zona de munte;

Județul Sibiu: zona de munte;



Se vor semnala : intensificări locale ale vântului care vor atinge la rafală 70...75 km/h, iar la altitudini de peste 1800 m se vor depăși temporar 90...100 km/h

Fenomene asociate : transport de zăpadă care va reduce vizibilitatea, mai ales în zona înaltă



Valabil de la : 26-02-2019 ora 14:00 până la : 26-02-2019 ora 20:00



In zona : Județul Prahova: zona de munte;

Județul Argeş: zona de munte;

Județul Dâmboviţa: zona de munte;

Județul Buzău: zona de munte;



Se vor semnala : local - vânt puternic cu rafale de 70...90 km/h, iar la peste 1800 m vor fi viteze de 110...130 km/h

Fenomene asociate : mai ales la peste 1800 m, transport de zăpadă ce va reduce vizibilitatea



Valabil de la : 26-02-2019 ora 14:00 până la : 26-02-2019 ora 20:00



In zona : Județul Suceava;

Județul Vaslui;

Județul Bacău: zona de munte;

Județul Vrancea: zona de munte;

Județul Botoşani;

Județul Neamţ;

Județul Iaşi;



Se vor semnala : intensificări ale vântului ce vor atinge temporar la rafală 55...65 km/h, trecător 70...75 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m până la 100 km/h.



Valabil de la : 26-02-2019 ora 14:00 până la : 26-02-2019 ora 17:00



In zona : Județul Prahova: Drajna, Sângeru, Starchiojd, Posești, Șoimari, Predeal-Sărari, Cărbunești, Chiojdeanca, Surani, Lapoș, Ariceștii Zeletin, Salcia, Jugureni;

Județul Buzău: Berca, Pătârlagele, Vernești, Merei, Pârscov, Tisău, Lopătari, Cislău, Calvini, Chiojdu, Vintilă Vodă, Breaza, Scorțoasa, Viperești, Pănătău, Mânzălești, Cătina, Cozieni, Brăești, Unguriu, Măgura, Năeni, Colți, Bozioru, Odăile, Cănești, Chiliile;



Se vor semnala : vânt cu rafale de 55...60 km/h, trecător până la 70...75 km/h



Valabil de la : 26-02-2019 ora 13:30 până la : 26-02-2019 ora 17:00



In zona : Județul Mehedinţi;

Județul Dolj;



Se vor semnala : local - intensificări temporare ale vântului cu viteze la rafală de 55-60 km/h



Valabil de la : 26-02-2019 ora 11:30 până la : 26-02-2019 ora 17:00



In zona : Județul Mehedinţi: zona de munte;

Județul Vâlcea: zona de munte;

Județul Gorj: zona de munte;



Se vor semnala : intensificări ale vântului cu viteze de 70-80 km/h, iar la altitudini de peste 1800 m vor fi viteze, în general, de 80-90 km/h