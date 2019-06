ALERTĂ de fenomene meteo periculoase IMEDIATE. Este COD PORTOCALIU, inclusiv în Capitală

ALERTĂ de fenomene meteo periculoase IMEDIATE. Este COD ROȘU: unde lovesc furtunile și grindina

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenționări nowcasting de vreme rea, inclusiv în Capitală.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 25-06-2019 ora 17:10 până la : 25-06-2019 ora 18:30







In zona : Județul Galaţi: Târgu Bujor, Umbrărești, Barcea, Drăgănești, Drăgușeni, Berești-Meria, Fundeni, Berești, Cavadinești, Vârlezi, Vlădești, Băneasa, Bălăbănești, Suceveni, Jorăști, Rădești, Oancea, Movileni;

Județul Vrancea: Focșani, Vulturu, Gugești, Suraia, Măicănești, Vânători, Sihlea, Tătăranu, Garoafa, Slobozia Bradului, Ciorăști, Dumbrăveni, Milcovul, Gologanu, Golești, Tâmboești, Răstoaca, Slobozia Ciorăști, Biliești, Bălești, Nănești, Obrejița;

Județul Vaslui: Zorleni, Murgeni, Fălciu, Banca, Berezeni, Vinderei, Epureni, Mălușteni, Șuletea, Găgești, Viișoara, Blăgești, Dodești, Fruntișeni;



Se vor semnala : intensificări ale vântului cu rafale de peste 70 km/h, vijelie, averse ce vor cumula 25-35 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină dimensiuni mici si medii



Valabil de la : 25-06-2019 ora 17:05 până la : 25-06-2019 ora 18:30



In zona : Mun. Bucureşti;



Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu rafale de peste 60...70 km/h, vijelie, grindină, descărcări electrice, averse ce vor cumula 10...20 l/mp



Valabil de la : 25-06-2019 ora 17:00 până la : 25-06-2019 ora 18:00



In zona : Județul Galaţi: Galați, Tulucești, Tudor Vladimirescu, Frumușița, Piscu, Independența, Slobozia Conachi, Vânători, Braniștea, Schela, Smârdan, Șendreni, Cuza Vodă, Scânteiești, Nămoloasa;



Se vor semnala : intensificări ale vântului cu rafale de peste 70 km/h, vijelie, averse ce vor cumula 25-35 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină dimensiuni mici si medii



Valabil de la : 25-06-2019 ora 17:00 până la : 25-06-2019 ora 18:30



In zona : Județul Prahova: Brazi, Valea Călugărească, Bărcănești, Puchenii Mari, Târgșoru Vechi, Ciorani, Poienarii Burchii, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Tomșani, Dumbrava, Baba Ana, Mănești, Fulga, Cocorăștii Colț, Balta Doamnei, Tinosu, Sălciile, Boldești-Gradiștea, Gherghița, Olari;

Județul Ilfov;



Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu rafale de peste 70 km/h, vijelie, grindină, frecvente descărcări electrice, averse ce vor cumula 25...35 l/mp



Valabil de la : 25-06-2019 ora 16:45 până la : 25-06-2019 ora 18:00



In zona : Județul Giurgiu: Giurgiu, Comana, Călugăreni, Vărăști, Băneasa, Frătești, Izvoarele, Hotarele, Prundu, Oinacu, Colibași, Răsuceni, Valea Dragului, Vedea, Stănești, Daia, Putineiu, Greaca, Găujani, Malu, Toporu, Gostinari, Slobozia, Mihai Bravu, Gostinu, Schitu, Gogoșari, Herăști, Isvoarele, Stoenești;



Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu rafale de peste 70 km/h, vijelie, grindină, frecvente descărcări electrice, averse ce vor cumula 25...35 l/mp



COD GALBEN



Valabil de la : 25-06-2019 ora 17:00 până la : 25-06-2019 ora 18:00



In zona : Județul Vâlcea: Drăgășani, Bălcești, Șușani, Lungești, Ștefănești, Sutești, Laloșu, Diculești, Făurești, Voicești;

Județul Dolj: Craiova, Sadova, Daneți, Valea Stanciului, Leu, Amărăștii de Jos, Celaru, Mârșani, Calopăr, Pielești, Bratovoești, Castranova, Teasc, Coșoveni, Drănic, Malu Mare, Robănești, Țuglui, Dobrești, Apele Vii, Rojiște, Dobrotești, Ghindeni, Amărăștii de Sus, Ghercești, Cârcea;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului ce vor lua aspect de vijelie, averse ce vor cumula 20-25 l/mp, grindină de mici dimensiuni