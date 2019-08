ALERTĂ de fenomene meteo periculoase IMEDIATE. Este COD GALBEN: unde lovesc furtunile și grindina

Administrația Națională de Meteorologie a emis, cu puțin timp în urmă, atenționări nowcasting de vreme rea.

Valabil de la : 21-08-2019 ora 18:20 până la : 21-08-2019 ora 19:30



In zona : Județul Maramureş: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Maramureş: Târgu Lăpuș, Suciu de Sus, Cupșeni, Lăpuș, Băiuț, Groșii Țibleșului;





Județul Bistriţa-Năsăud: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Bistriţa-Năsăud: Sângeorz-Băi, Telciu, Rebrișoara, Târlișua, Zagra, Coșbuc;



Se vor semnala : averse care vor cumula local 25...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici.



Valabil de la : 21-08-2019 ora 18:00 până la : 21-08-2019 ora 19:00



In zona : Județul Maramureş: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Maramureş: Vișeu de Sus, Poienile de Sub Munte, Săliștea de Sus, Vișeu de Jos, Ruscova, Bistra, Strâmtura, Repedea, Ieud, Săcel, Bogdan Vodă, Rozavlea, Dragomirești, Botiza, Petrova, Leordina, Șieu;



Se vor semnala : averse care vor cumula 25...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici.

Observatii : în ultima oră, în zona avertizată s-au cumulat 20...25 l/mp



Valabil de la : 21-08-2019 ora 17:50 până la : 21-08-2019 ora 19:00



In zona : Județul Bistriţa-Năsăud: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Bistriţa-Năsăud: Telciu, Rodna, Romuli;



Se vor semnala : averse care vor cumula 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici.

Observatii : în ultima oră, în zona avertizată s-au cumulat 20...25 l/mp