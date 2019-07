ALERTĂ de fenomene meteo periculoase IMEDIATE. Cod GALBEN: unde lovesc furtunile și grindina

ALERTĂ de fenomene meteo periculoase IMEDIATE. Cod PORTOCALIU: unde lovesc furtunile și grindina

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, atenționări nowcasting de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din țară.

Valabil de la : 26-07-2019 ora 20:40 până la : 26-07-2019 ora 21:30



In zona : Județul Suceava: Rădăuți, Gura Humorului, Marginea, Cornu Luncii, Arbore, Mălini, Frasin, Baia, Vama, Păltinoasa, Slatina, Milișăuți, Volovăț, Vatra Moldoviței, Rădășeni, Horodnic de Sus, Cacica, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Frumosu, Mănăstirea Humorului, Iaslovăț, Valea Moldovei, Pârteștii de Jos, Drăgoiești, Solca, Berchisesti, Sucevița, Fântâna Mare, Capu Câmpului, Ciprian Porumbescu, Burla;







Se vor semnala : averse ce vor cumula 25 l/mp, grindină de mici dimensiuni, descărcari electrice

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 26-07-2019 ora 20:30 până la : 26-07-2019 ora 21:30



In zona : Județul Bihor: Marghita, Săcueni, Valea lui Mihai, Popești, Suplacu de Barcău, Tăuteu, Șimian, Curtuișeni, Balc, Chișlaz, Abram, Sălacea, Tarcea, Abrămuț, Cherechiu, Buduslău, Șinteu, Boianu Mare, Viișoara;



Se vor semnala : vijelie, intensificări ale vântului cu viteze de 60...80 km/h, averse care vor cumula 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici



Valabil de la : 26-07-2019 ora 20:25 până la : 26-07-2019 ora 21:30



In zona : Județul Satu Mare: Carei, Tășnad, Moftin, Sanislău, Berveni, Căpleni, Pișcolt, Acâș, Andrid, Căuaș, Santău, Cehal, Tiream, Foieni, Petrești, Pir, Urziceni, Craidorolț, Ciumești, Săuca, Cămin;



Se vor semnala : vijelie, intensificări ale vântului cu viteze de 60...80 km/h, averse care vor cumula local 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici.



Valabil de la : 26-07-2019 ora 20:00 până la : 26-07-2019 ora 21:00



In zona : Județul Botoşani: Mihăileni;

Județul Suceava: Vicovu de Sus, Siret, Vicovu de Jos, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Dornești, Bilca, Bălcăuți, Voitinel, Gălănești, Mușenița;



Se vor semnala : averse torențiale ce vor cumula 25...35 l/mp, grindină de mici dimensiuni, descărcari electrice

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului