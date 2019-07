ALERTĂ de fenomene meteo periculoase IMEDIATE. Cod PORTOCALIU: unde lovesc furtunile și grindina

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenționări nowcasting de vreme rea.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 22-07-2019 ora 17:15 până la : 22-07-2019 ora 18:30







In zona : Județul Tulcea: Cerna, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele, Horia, Valea Teilor, Hamcearca;



Se vor semnala : averse ce vor cumula 45...55 l/mp, grindină de medii dimensiuni, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie



Valabil de la : 22-07-2019 ora 16:50 până la : 22-07-2019 ora 18:00



In zona : Județul Braşov: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Braşov: Zărnești, Râșnov, Predeal, Bran, Moieciu, Vulcan, Poiana Mărului, Recea, Hârseni, Lisa, Șinca Nouă, Fundata;



Se vor semnala : averse torențiale care vor cumula 40-50 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii și izolat mari, intensificări ale vântului - vijelie



COD GALBEN



Valabil de la : 22-07-2019 ora 17:05 până la : 22-07-2019 ora 18:00



In zona : Județul Dolj: Bistreț, Bârca, Afumați, Goicea, Giurgița, Urzicuța, Cioroiași, Siliștea Crucii, Catane, Cârna;



Se vor semnala : averse ce vor cumula local 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de mici dimensiuni



Valabil de la : 22-07-2019 ora 16:45 până la : 22-07-2019 ora 18:00



In zona : Județul Tulcea: Tulcea, Măcin, Sarichioi, Isaccea, Jijila, Sulina, Greci, Niculițel, Luncavița, Somova, Cerna, Valea Nucarilor, Carcaliu, Turcoaia, Frecăței, Murighiol, Mihail Kogălniceanu, Chilia Veche, Mahmudia, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele, Nufăru, Văcăreni, Ciucurova, Beștepe, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Grindu, Crișan, C.A. Rosetti, Smârdan, I.C. Brătianu, Maliuc, Pardina, Ceatalchioi;



Se vor semnala : averse ce vor cumula 25...30 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului