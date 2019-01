Alertă alimentară! Un produs comercializat în supermarket, RETRAS de la comercializare

Societatea Negro 2000 SRL procedează, joi, la retragerea de la comercializare a produsului „File de somon afumat 140g”, urmare evidenţierii prezenţei Listeria monocytogenes, a informat, joi, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

„Lotul de produs supus rechemării de la consumator este următorul: - Lot 51 C / DLC 04.02.2019 - Cod EAN : 5941330014327. Se recomandă persoanelor care deţin produse din lotul menţionat mai sus să nu le consume, ci să le distrugă sau să le aducă înapoi în magazinele Carrefour de unde le-au cumpărat. Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal”, menţionează reprezentanţii Autorităţii, în anunţ.



Listerioza se poate manifesta cu simptome asemănătoare gripei, precum febră, dureri musculare, greaţă, vomă şi dureri gastrice, scrie mediafax. În plus, aceasta poate cauza probleme de sănătate, dacă persoană este însărcinată sau dacă are un sistem imunitar slăbit.







Pentru informaţii suplimentare, ANSVSA recomandă să fie contactaţi reprezentanţii Carrefour România.