Cele mai comune alergii de iarnă. Cum le prevenim?

Alergii de iarnă

Alergiile sunt adesea confundate cu virozele pe perioada iernii, deoarece o parte dintre simptome coincid in cazul celor doua afectiuni.

Alergii de iarnă. Daca nu sunt diagnosticate corect, alergiile iti pot afecta puternic starea in timpul Sarbatorilor.

Afla care sunt cele mai comune alergii de iarna si cum sa le previi.

Aerul este mai uscat iarna, iar mucoasele se usuca si ele mai mult, devenind mai usor de iritat de catre alergeni. Inainte sa apelezi la antihistaminice si decongestionante nazale, afla cum poti reduce riscul aparitiei simptomelor alergiilor.

Ce provoaca alergiile iarna

Pe timpul iernii, petreci mai mult timp in interiori, deci esti expusa mai mult unor alergeni ca praful si mucegaiul. Ventilatia aerului sufera atunci cand poti tine geamul deschis doar cateva minute, din cauza temperaturilor foarte scazute, iar concentratia de alergeni creste in locuinta ta.

Bradul de Craciun si decoratiunile care includ alte plante pot fi o sursa de spori de mucegai, care declanseaza alergiile intr-un mod neplacut.

Chiar si animalele de companie, a caror matreata nu este o problema de-a lungul anului, pot declansa alergii sezoniere pe fondul mucoasei afectate de umiditatea scazuta din aer.

Cum previi alergiile pe timpul iernii

Cea mai simpla cale de a preveni alergiile este ingrijirea locuintei pentru a limita cat mai mult contactul cu alergenii. In cazul bradului de Craciun, unul ecologic, din plastic sau hartie, reduce riscul introducerii in caminul tau a unor alergeni nedoriti. Curata bine ornamentele pentru brad inainte sa le agati in pom si renunta la cele din materiale textile, care aduna mai mult praf.

Curatenia regulata previne acumularea prafului, insa este important sa elimini praful si zonele uitate adesea. Acumularea de praf pe dulapurile inalte, pe tocul usilor sau pe galeriile pentru perdea si draperie asigura o dispersie periculoasa la orice miscare a aerului.

Daca aerul este uscat in locuinta, mai ales in dormitor, poti achizitiona un umidificator de aer, util mai ales pe timpul noptii, cand mucoasa se usuca mai repede din cauza caldurii produse de calorifere sau alte solutii de incalzire in sezonul rece, scrie ele.ro.

Umiditatea prea ridicata poate fi insa o problema in baie si in bucatarie. Folosirea hotei cand gatesti si a unui ventilator de baie cand faci dus pot preveni aparitia mucegaiului, uneori prezent in locuri greu de depistat.

Spalarea asternuturilor la temperaturi ridicate, de 70-80 C elimina cel mai bine acarienii care pot provoca alergii. Poti investi in perne si pilote hipo-alergice, dar pe timpul iernii schimba mai des asternuturile patului pentru a scadea riscul de a te trezi cu nasul infundat.

Tratamentul medicamentos pentru alergiile pe perioada iernii

Solutia pentru alergiile de iarna pare la prima vedere un drum pana la farmacie. Multe antialergice au insa efecte secundare la fel de neplacute ca si simptomele pe care le atenueaza.

Unele medicamente pe care le poti achizitiona fara reteta contin pseudoefedrina, care accelereaza pulsul, sau difenhidramina, care poate cauza probleme urinare. Mai eficiente sunt in multe cazuri spray-urile nazale pe baza de steroizi, dar recomandarea medicului dupa un consult poate oferi adesea rezultatele cele mai bune.