Alergia la praf: Cum se manifestă?

Alergia la praf: simptome

Alergia la praf: Fără îndoială, alergia la praf poate fi o bataie de cap destul de suparatoare.

Alergia la praf: Cele mai intalnite simptome ale acesteia sunt asemanatoare acelora de gripa ori raceala, pentru ca includ mancarimea nazala, stranutul, secretiile nazale apoase ori mucoase, mancarime pe cerul gurii sau chiar mancarime a ochilor, ochi rosii, pleoape inflamate si lacrimare, scrie divahair.ro.

Medicamentele nu sunt doar mai costisitoare, dar pot sa aiba reactii adverse destul de neplacute si nu ar trebui luate fara a consulta un doctor. Tocmai de aceea, daca citesti acest articol, vei afla cum poti scapa de reactiile deranjante cauzate de alergia la praf cu ajutorul tratamentelor naturiste.

Sunt metode foarte simple, bazate pe ingrediente care se gasesc intotdeauna prin casa ta si care au, in majoritatea cazurilor, efecte imediate.

Alergia la praf: Ceaiul de menta

Acest ceai este printre cele mai folosite remedii naturiste impotriva alergiei la praf. Si asta pentru ca este un antiinflamator natural si antibacterian, iar uleiul esential din frunzele de menta este un decongestionant nazal natural. Cum ai intotdeauna menta prin casa, nu va fi deloc greu sa pui putina apa la fiert si sa lasi frunzele sau plicurile de ceai la infuzat. Iti va fi de mare ajutor.

Alergia la praf: Mierea

O lingura de miere poliflora iti va diminua simptomele reactiei alergice la praf. Pana la urma, si mierea este un tratament naturist folosit pentru multiple alergii, pentru gripa sau raceala. Dupa ce ai inghitit mierea, stranutatul ar trebui as inceteze. Mai mult, daca ti s-a inrosit pielea si ai eruptii cutanate de la reactia alergica, inmoaie o discheta demachianta sau o carpa din bumbac in miere si aplic-o pe zonele cu pricina. In acest fel, vei avea pielea mai catifelata, umflaturile se vor diminua, iar aceste eruptii nu iti vor lasa pete pe corp.