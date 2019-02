Alergia la acarieni: primele semne

Alergia la acarieni

Alergia la acarieni este una dintre cele mai raspandite alergii din cauza faptului ca acarienii gasesc propice pentru dezvoltare locurile din dormitoarele locuintelor moderne.

Alergia la acarieni. Totodata, mai multe studii stiintifice au demonstrat ca sensibilizarea la acarieni reprezinta cel mai mare factor de risc pentru dezvoltarea astmului si ca fisurile microscopice din mucoasa respiratorie produse de acarieni favorizeaza trecerea altor alergeni.

Ce sunt acarienii

Acarienii, Acarienii Dermatophagoides, sunt microorganisme din familia paianjenilor cu un diametru de aproximativ 250 de microni. Acestia prefera sa se dezvolte la nivelul asternuturilor pentru ca numai acolo gasesc conditii propice de viata.

Conditiile preferate de acarieni sunt locurile intunecate, temperatura de aproximativ 20 de grade si umiditate de aproximativ 60% si aport nutritiv in cantitati mari. Toate aceste conditii sunt satisfacute de corpul nostru, avand in vedere ca acarienii se hransec cu bucatile de piele moarta care raman in pat.

Cantitatea de piele care ramane in pat dupa o noapte de somn este de ajuns pentru a hrani 1000 de acarieni timp de o luna.

Alergenii proveniti de la acarieni

Alergenii sunt reprezentaţi de enzimele din particulele fecale ale acarienilor. Acestea au dimensiuni de 10-30 microni si se acumuleaza in cantitati uriase in interiorul saltelelor si pernelor. Alergenii ajung in contact cu tractul respirator, deoarece greutatea si miscarile corpului uman faciliteaza deplasarea acestora spre suprafata, unde pot fi inspirati.

Alergia la acarieni. Tratament

Alergia la acarieni este mai usor de controlat prin masuri profilactice, decat prin tratament propriuzis, Astfel, pentru a evita astfel de alrgii este necesara acoperirea saltelelor, pernelor, păturilor si pilotelor cu huse antiacarieni certificate. Aceste huse pot reduce expunerea la alergeni de 100 pana la 1000 de ori intr-o luna.

In cazul unei infestatii insa, este indicat sa apelati la sfatul medicului.