Alegeri la Uniunea Scriitorilor sau de ce se "mușcă" Lungu și Manolescu

"Herta Muller a fost suspendată din Uniunea Scriitorilor. Noua ordine financiară Manolescu&Vosganian presupune ca neplata cotizației să ducă la suspendare. Este una din practicile reclamate de către Lungu în confruntarea cu Manolescu. Practică având rezultat și alte suspendări, precum Eugen Simion, Nicolae Breban. Suspendările au creat imagine proastă, dihonie și nervi. Stare în care se află Uniunea astăzi în plină campanie de alegeri. Am fost aproape de această luptă. Duminică. Ca membru al Uniunii, am fost la alegerea șefului filialei București-proză. Am văzut pe viu boxul verbal dintre Dan Lungu și Nicolae Manolescu. Dintre prozatorul generației 2000 și criticul literar al generațiilor 1970-1990. Citește ce cred eu că-i face să se războiască", scrie Eugen Istodor, într-un reportaj publicat pe hotnews.ro.