Alegeri în Israel: Benjamin Netanyahu se luptă pentru al cincilea mandat

Aproape 6,3 milioane de israelieni sunt chemaţi să aleagă cei 120 de membri ai Parlamentului. Urnele s-au deschis la ora 7 şi se vor închide la 22. Atunci sunt aşteptate şi exit-polluri. Alegerile sunt, practic, un referendum pentru Benjamin Netanyahu. Potrivit celor mai recente sonaje, partidul său a fost devansat în preferinţele de vot de formaţiunea de centru Albastru-Alb.

"Voi extinde suveranitatea israeliană şi nu fac diferenţa între grupurile de aşezări şi aşezările izolate. După părerea mea, fiecare grup de aşezări este o zonă israeliană", declară Benjamin Netanyahu.



A fost una dintre cele mai controversate promisiuni de campanie făcute de Benjamin Netanyahu. El s-a referit la coloniile din teritoriile palestiniene, ocupate de Israel după 1967. În acele aşezări, considerate ilegale de comunitatea internaţională, trăiesc 400.000 de israelieni, de la care Netanyahu speră să obţină cât mai multe voturi.







Netanyahu vizează al cincilea mandat de premier. Are 69 de ani și și-a petrecut peste 13 la putere. Dacă va reuși, va bate, la jumătatea lui iulie, recordul de longevitate stabilit de David Ben Gourion. Alegerile au luat alura unui referendum pro sau contra lui Netanyahu. Asta chiar înainte ca procurorul general să anunțe, în plină campanie, intenția de a-l pune pe premierul israelian sub acuzare pentru corupție, fraudă și abuz de încredere, în trei dosare.



Netanyahu se confruntă cu o serioasă concurență din partea fostului șef de stat major Benny Gantz, cu zece ani mai tânăr, un novice în politică și care conduce lista de centru Albastru-alb. Aceasta este creditată cu un uşor avans în sondaje. Dar, într-un sistem în care niciun partid nu a reușit vreodată să obțină majoritatea absolută, contează logica alianțelor, iar partidul cu cele mai multe mandate nu formează, obligatoriu Guvernul. Aceste condiţii îl favorizează pe Benjamin Netanyahu, care are mulţi aliaţi.