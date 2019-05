Alegeri europarlamentare - Ce se-ntampla la vot chiar acum

Alegeri europarlamentare - Realitatea.net are toate informatiile despre alegeri, prezenta la vot si la referendum, sondaje de opini, declaratiile liderilor politici.

Alegeri europarlamentare 2019. Mai întâi de toate, iată câteva date privind procesul de votare la alegerile europarlamentare. Membrii din România în Parlamentul European sunt aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Mandatul membrilor din România în Parlamentul European este de 5 ani.



Membrii din România în Parlamentul European se aleg pe bază de scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporționale, și pe bază de candidaturi independente. România are alocate 32 de locuri în Parlamentul European.

REȚINEȚI! Alegătorilor le este INTERZIS să părăsească localul secției de votare cu buletine de vot!

Alegeri europarlamentare 2019. Ziua referendumului pe justiție. Dacă nu știai, pe 26 mai 2019 vor fi 3 (trei) buletine de vot. Astfel, două buletine de vot vor fi pentru referendum și un buletin de vot va fi pentru alegerile europarlamentare.



Potrivit unei decizii a Biroului Electoral Central, secțiile de votare vor fi dotate cu câte trei urne, câte una pentru fiecare tip de buletin de vot, pentru cele două scrutine din 26 mai 2019.



Așadar, o urnă va fi pentru alegerile europarlamentare și două pentru referendum, câte una pentru fiecare din cele două întrebări puse de președintele Klaus Iohannis.



Foarte important! Întrebările care se vor regăsi pe buletinele de vot la referendumul din 26 mai 2019 și la care românii sunt chemați să răspundă cu "DA" sau "NU" sunt următoarele:

1. Sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie?



2. Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare şi cu extinderea dreptului de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională?

VEZI AICI cum arată cele 3 buletine de vot:



Acum că am văzut care sunt cerințele și condițiile pentru a ajunge în Parlamentul European, merită să vedem și ce salarii și pensii au deputații ajunși acolo. Iată, așadar, ce venituri are un europarlamentar!



Care este salariul unui deputat în Parlamentul European?



În temeiul Statutului unic al deputaților, în vigoare din iulie 2009, toți deputații în Parlamentul European primesc același salariu.



Astfel, salariul lunar brut al deputaților, conform Statutului unic, este de 8.757,70 EUR (în iulie 2018). Salariul se plătește din bugetul Parlamentului. Toți deputații europeni plătesc un impozit comunitar și contribuții la fondul de asigurări sociale, salariul lor net fiind de 6.824,85 EUR. În plus, majoritatea statelor membre își obligă deputații europeni să plătească un impozit național suplimentar în țara lor de origine.



Salariul final (salariul după impozitare) al unui deputat depinde, așadar, de normele fiscale din statul membru de origine. Salariul de bază al unui deputat în Parlamentul European este stabilit la 38,5 % din salariul de bază al unui judecător al Curții Europene de Justiție; prin urmare, deputații nu decid – și nu pot decide – cuantumul salariului lor.



Există, însă, și câteva excepții de la Statutul unic: deputații care au deținut un mandat în Parlament înainte de alegerile din 2009 au avut opțiunea de a menține salariul (același salariu ca și deputații naționali), indemnizația tranzitorie și pensiile prevăzute de sistemul național anterior pe întreaga durată a mandatului lor în Parlamentul European.



Pe lângă salariu, un europarlamentar primește și alte sume de bani, pentru activitatea desfășurată, după cum poți vedea în materialul următor:

Alegeri europarlamentare 2019 candidați. Europarlamentare 2019 candidați lista completă. Cine ar putea ocupa aceste funcții? Ei bine, la acest scrutin, au fost validate candidaturile a 13 partide sau alianțe electorale. Sunt, însă, și trei independenți. Dar să le luăm pe rând:

Alegeri europarlamentare 2019. Cine sunt candidații români la alegerile europarlamentare

Alegeri europarlamentare 2019 candidați. La acest scrutin, au vost validate candidaturile a nu mai puțin de 13 partide sau alianțe electorale, dar și 3 independenți.



Ordinea a fost stabilită prin tragere la sorți, potrivit Biroului Electoral Central. Iată, așadar, care este ordinea partidelor pe buletinele de vot:



1. PSD



2. Alianța 2020 USR - Plus



3. Pro România



4. UDMR



5. PNL



6. ALDE



7. PRODEMO



8. PMP



9. Partidul Socialist România



10. Partidul Social Democrat Independent



11. Partidul Romania Unită



12. Uniunea Națională pentru Progresul României - UNPR



13. Blocul Unității Naționale - BUN



14. Greforiana-Carmen Tudoran



15. George-Nicolae Simion



16. Peter Costea

Alegeri europarlamentare 2019 candidați. Lista completă:

Candidați PSD europarlamentare 2019. Ce candidați sunt pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare:



Rovana Plumb

Carmen Avram

Claudiu Manda

Cristian Terheş

Dan Nica

Maria Grapini

Tudor Ciuhodaru

Dragoş Benea

Victor Negrescu

Andi Cristea

Natalia Intotero

Gabriela Zoană

Bianca Gavriliţă

Emilian Pavel

Doina Pană

Crina Fiorela Chilat

Mariana Bălănică

Răzvan Popa

Luminiţa Jivan

Alin Pavelescu

Augustin Ioan

Cătălin Grigore

Roxana Paţurcă

Oana Florea

Dragoş Cristian

Macaveiu Mihai Ion

Liviu Brăiloiu

Florin Manole

Ion Voinea

Horia Grama

Alexandru Popa

Aida Căruceru

Gheorghe Tomoiagă

Anca Daniela Raiciu

Calenţaru Nasi

Cristina Tărteaţă

Petru Moţ

Luminiţa Ţundrea

Iacob Emanuel

Cătălin Unciuleanu

Gabriel Bogdan Răducanu

Andrei Sima



Candidați USR PLUS europarlamentare 2019. Ce candidați sunt pe lista USR PLUS pentru alegerile europarlamentare:



Dacian Ciolos - PLUS

Cristian Ghinea - USR

Dragos Nicolae Pislaru - PLUS

Clotilde Armand - USR

Ioan Dragos Tudorache - PLUS

Nicolae Stefanuta - USR

Vlad Botos - USR

Ramona Victoria Strugariu - PLUS

Vlad Gheorghe - USR

Alin Cristian Mituta - PLUS

Naomi Reniutz Ursoiu - USR

Valeriu Nicolae - PLUS

Oana Toiu - PLUS

Radu Ghelmez - USR

Liviu Iolu - PLUS

Radu Mihaiu - USR

Andrei Ion - PLUS

Iulian Lorincz - USR

Adriana Cristian - USR

Oana Popescu - PLUS

Camelia Crisan - USR

Anca Majaru - PLUS

George Taranu - USR

Bogdan Deleanu - PLUS

Stefan Palarie - PLUS

Silviu Gurlui - USR

Alexandru Grigorescu Negri - PLUS

Teodora Stoian - USR

George Gima - PLUS

Alexandru Varzaru - USR

Raluca Amariei - USR

Anca Radu - PLUS

Miroslav Tascu Stavre - USR

Gabriela Maria Mirescu Gruber - PLUS

Florin Andrei - USR

Cătălina-Teodora Sofron - PLUS

Sorin Dan Clinci - PLUS

Emanuel Stoica - USR

Iulian Craciun - PLUS

Octavian Berceanu - USR

Daniela Serban - PLUS

Cristina Iurisniti - USR

Elena Uram - USR



Candidați PNL europarlamentare 2019. Ce candidați sunt pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare:



Rareș Bogdan

Mircea Hava

Siegfried Mureșan

Vasile Blaga

Adina Vălean

Daniel Buda

Dan Motreanu

Gheorghe Falcă

Cristian Buşo

Marian Jean Marinescu

Vlad Nistor

Mihai Ţurcanu

Violeta Alexandru



Candidați ALDE europarlamentare 2019. Ce candidați sunt pe lista ALDE pentru alegerile europarlamentare:



Norica Nicolai

Daniel Barbu

Renate Weber

Ovidiu Silaghi

Varujan Vosganian

Andrei Gerea

Radu Silaghi

Eusebiu Pistru

Horia Victor Toma

Tudor Ionescu

Umbrărescu Ștefan–Sorin

Ștefanachi Bogdan

Muscalu Ionel

Hristea Robert–Iulian

Sirbu Ovidiu-Marcel

Roșu – Mareș Claudiu – Sorin

Daraban Gabriel

Corcheș Dorin-Octavian

Tudorache Iulian-Robert

Nazaruk Christopher Raphael

Lazăr Ioan-Bogdan

Luca Eduard

Burcescu Marian-Catălin

Cîrloganu Silviu-Mihai

Voicu Constantin

Hușanu Mihaela

Nuică Ionuț Eduard

Roșca Alexandra-Raluca

Deaconu Alexandru-Ștefan

Kruppa Daniela -Maria

Gherman Dan-Nicolae

Tănase Bogdan

Ruscea Lia-Ruxandra

Gurghian Alexandru

Tiriteu Ștefan-Ioan

Badea Andrei-Alexandru

Dima Virgil-Silviu

Stoica Emilian-Marian

Mina-Drăghici Oana-Alexandra

Bujac Razvan-Alexandru

Hanganu Mihai

Pungă Nicolae



Candidați PMP europarlamentare 2019. Ce candidați sunt pe lista PMP pentru alegerile europarlamentare:



Traian Băsescu

Eugen Tomac

Ioana Constantin

Marius Paşcan

Simona Vlădica

Robert Turcescu

Teodora Desagă

Petru Movilă

Cătălina Bozianu

Cătălin Bulf



Candidați PRO România europarlamentare 2019. Ce candidați sunt pe lista PRO România pentru alegerile europarlamentare:



Victor Ponta

Corina Crețu

Mihai Tudose

Iurie Leancă

Geanina Pușcașu

Gabriela Podașcă

Cristi Cosmin

Ioana Petrescu

Mihai Sturzu

Ionela Danciu

Alegeri europarlamentare 2019. Când au loc alegerile europarlamentare:

Alegerile europarlamentare se desfășoară duminică, 26 mai 2019, între orele 7:00 și 21:00.



Potrivit M.A.I., la ora 21:00, președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată și dispune închiderea localului secției de vot.



Alegătorii care la ora 21:00 se află în localul secției de vot pot să își exercite dreptul de vot.

Urmează partea mult așteptată atât de alegători, cât și de candidații la europarlamentare: informații de ultimă oră despre EXIT POLL. Care este prezența la urne și cum se votează la europarlamentare:

Alegeri europarlamentare 2019. EXIT-POLL europarlamentare 2019

Alegeri europarlamentare 2019. Rezultate alegeri europarlamentare, rezultate referendum. Realitatea TV și site-ul nostru de știri, www.realitatea.net, va prezenta, duminică, 26 mai 2019, la ora 21:00, rezultatele exit-poll-ui realizat de Curs și Avangarde pentru alegerile europarlamentare.



Centrul de sociologie Urbană și regională, CURS, și Grupul de studii socio-comportamentale - Avangarde, sunt sigurii operatori acreditați de Biroul Electoral Central pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile pentru Parlamentul European.



Sondajul va fi efectuat la nivel național iar datele vor fi prezentate imediat după încheierea votului, atât la Realitatea TV, cât și pe site-ul nostru, www.realitatea.net. Alte sondajele de opinie sunt INTERZISE de Biroul Electoral Central.

Cine poate vota la europarlamentare 2019. Cine are drept de vot. Iată ce spune legea:

Alegeri europarlamentare 2019. Cetățenii români care au vârsta de 18 ani, împliniți până în ziua de referință inclusiv, au dreptul de a alege membri din România în Parlamentul European, informează Ministerul de Interne.



Au drept de vot și cetățenii comunitari (din alt stat membru UE) care s-au înscris în listele speciale pentru a vota reprezentanții României în Parlamentul European. Lista acestora este comunicată de Autoritatea Electorală Permanentă cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor.

IMPORTANT! Nu pot vota pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European cetățenii români care sunt înscriși în listele electorale ale altor state membre. Aceștia pot vota doar listele/candidații din statul respectiv.



NU AU DREPT DE VOT debilii sau alienații mintal puși sub interdicție și nici persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

Alegeri europarlamentare 2019. Să vedem acum UNDE se poate vota la alegerile europarlamentare:

Alegătorii votează la secțiile de votare la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința, conform listelor electorale permanente.



Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora, vor fi aduse la cunoștința publicului de către primarii localităților și Autoritatea Electorală Permanentă.



Cetățeanul care, în ziua alegerilor, se află într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista electorală poate să își exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secție de votare, urmând a fi înscris într-o listă suplimentară de către președintele biroului electoral al secției de votare, pe baza actului de identitate.



Dreptul de vot se exercită în baza unui act de identitate valabil, emis de statul român, respectiv: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar, carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din școlile militare).



IMPORTANT! Pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetățenii români aflați în străinătate sau de cetățenii români domiciliați în străinătate.



Pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua votării, Ministerul Afacerilor Externe organizează secții de votare pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secțiile consulare și institutele culturale din străinătate. Ministerul Afacerilor Externe poate organiza, cu acordul autorităților străine, secții de votare și în afara secțiilor de votare menționate mai sus.



Documentele pe baza cărora se poate vota în străinătate sunt: pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu temporar, cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar. Nu se poate vota cu titlul de călătorie.

Alegeri europarlamentare 2019. Cum se votează la alegerile europarlamentare 2019:

La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, în scopul asigurării garanțiilor necesare exercitării dreptului de a alege în condiții de legalitate, corectitudine, transparență și securitate, atât de către alegătorii români, cât și de cei din celelalte state ale Uniunii Europene, se va utiliza Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Institutul Naţional de Statistică, asigură implementarea şi operaţionalizarea Sistemului informatic, informează Ministerul de Interne.



La intrarea în secția de votare, alegătorul prezintă operatorului de calculator al secției de votare actul de identitate și, după caz, documentul care dovedește reședința. Acesta va înscrie codul numeric personal ale alegătorului în sistem.



În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, din secția de votare respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:



a) persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;

b) persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;

c) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secție de votare;

d) alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă;

e) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin;

f) alegătorul resortisant se regăsește în tabelul întocmit de Autoritatea Electorală Permanentă, care cuprinde cetățenii români care își exercită dreptul de vot la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene;

g) alegătorul comunitar nu este înscris în lista electorală specială.



În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a verificării actului de identitate, președintele biroului electoral al secției de votare:

a) oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării, persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot și alegătorul comunitar care nu este înscris în lista electorală specială;

b) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot și care figurează în Sistemul informatic că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin, numai după ce asigură verificarea cazului semnalat, precum și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin;

c) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul resortisant înscris în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene numai după ce acesta dă o declarație potrivit căreia nu și-a exercitat dreptul de vot la același scrutin în alt stat membru al Uniunii Europene;

d) îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care acesta este arondat la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială;

e) permite alegătorului înscris în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT“;

f) permite alegătorilor prevăzuți la art. 13 din Legea nr. 33/2007, să își exercite dreptul de vot; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT“.



Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea "VOTAT" în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează.



Alegătorul care din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al secției de votare.



După ce a votat la alegerile europarlamentare 2019, alegătorul îndoaie buletinul de vot astfel încât pagina albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și îl introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă.



Îndoirea greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.



În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează și se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al operațiunilor de votare.



Alegătorul restituie președintelui ștampila cu mențiunea "VOTAT", iar acesta o aplică pe actul de identitate, menționând și data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza cărții de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu mențiunea "VOTAT" și data scrutinului.

În situația în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate semna în lista electorală, președintele face o mențiune în lista electorală, confirmată prin semnătura sa și a încă unui membru al biroului electoral.



Președintele poate să ia măsuri ca staționarea celui care votează în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.



Alegeri europarlamentare 2019. Cum votez? Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua alegerilor, însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării - ștampilă cu mențiunea "VOTAT" și buletine de vot - la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea.



Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii. Atribuţiile acestuia, în această privinţă, se întind şi în afara localului de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice până la o distanţă de 500 m.



Pentru menţinerea ordinii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are la dispoziţie mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar şi de prefect, împreună cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne.



În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de candidaţi şi de observatori, nicio altă persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.



ATENȚIE! Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale, persoanelor însărcinate cu menţinerea ordinii şi persoanelor acreditate să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală.



Extrem de important: în ziua votării, între orele 7:00 și 21:00, sunt interzise comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiei de votare.

Ce este INTERZIS să faci la votul pentru europarlamentare 2019. Infracțiuni electorale prevăzute de Codul Penal

Împiedicarea exercitării drepturilor electorale



Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.



Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secției de votare se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.



Coruperea alegătorilor



Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Nu intră în categoria bunurilor prevăzute mai sus, bunurile cu valoare simbolică, inscripționate cu însemnele unei formațiuni politice.



Frauda la vot



Fapta persoanei care votează:

a) fără a avea acest drept;

b) de două sau mai multe ori;

c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

Cu aceeași pedeapsă se sancționează utilizarea unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.



Violarea confidențialității votului



Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepsește cu amendă.

Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secției de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.



Nerespectarea regimului urnei de vot



Deschiderea urnelor înainte de ora stabilită pentru închiderea votării se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.



Încredințarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secției de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.



Falsificarea documentelor și evidențelor electorale



Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Cu aceeași pedeapsă se sancționează și înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de pe lista electorală suplimentară a unor persoane care nu figurează în această listă.

Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obținute în secțiile de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.



Tentativa la infracțiunile electorale se pedepsește.

Alegeri europarlamentare 2019. Candidați europarlamentare 2019. Dar câți deputați sunt în Parlamentul European? Asta, dar și sărpunsul la întrebarea ce se întâmplă după ce Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, în rândurile ce urmează:



Începând din 1 iulie 2014, sunt 751 de deputați în Parlamentul European, astfel cum prevede Tratatul de la Lisabona. Odată cu următoarele alegeri europene din mai 2019, Parlamentul European va fi alcătuit din 705 deputați – mai puțin în cazul în care Regatul Unit va face în continuare parte din Uniunea Europeană la acea dată.



Plecând de la o propunere a PE din februarie 2018, Consiliul European a adoptat, în iunie 2018, o decizie privind compoziția Parlamentului European. Aceasta stabilește numărul reprezentanților din fiecare stat membru care urmează să fie aleși pentru legislatura 2019-2024.



După plecarea celor 73 de deputați britanici, numărul locurilor în Parlamentul European va fi redus de la 751 la 705. Această reducere va lăsa o marjă disponibilă pentru eventualele viitoare extinderi ale Uniunii.



Foarte important! Din cele 73 de locuri rămase libere după ce Regatul Unit va părăsi UE, 27 de locuri vor fi realocate pentru a reflecta mai bine principiul proporționalității descrescătoare.



Acestea vor fi distribuite Franței (+5), Spaniei (+5), Italiei (+3), Țărilor de Jos (+3), Irlandei (+2), Suediei (+1), Austriei (+1), Danemarcei (+1), Finlandei (+1), Slovaciei (+1), Croației (+1), Estoniei (+1), Poloniei (+1) și României (+1). Niciun stat membru NU va pierde locuri în PE.



Propunerea garantează că locurile sunt distribuite în mod „obiectiv, echitabil, durabil și transparent”. Conform Tratatului privind Uniunea Europeană, noua distribuție a locurilor respectă principiul „proporționalității descrescătoare”, potrivit căruia statele membre mai mari dispun, în raport cu populația lor, de mai puține locuri decât statele membre mai mici; deputații care provin din statele membre mai mari reprezintă mai mulți cetățeni decât cei care provin din statele membre mai mici.

Pe final, iată câteva date despre imunitatea parlamentară:

Alegeri europarlamentare 2019. Imunitatea parlamentară NU este un privilegiu personal al deputaților. Ea garantează faptul că un deputat în Parlamentul European își poate exercita liber mandatul și nu poate fi supus unei persecuții politice arbitrare. În acest fel, aceasta garantează independența și integritatea întregii instituții.



Deputații în Parlamentul European nu pot face obiectul unei cercetări penale, nu pot fi reținuți sau supuși unor proceduri judiciare din cauza opiniilor sau voturilor exprimate în timpul exercitării funcției lor.



Imunitatea unui deputat în Parlamentul European include două aspecte:



- pe teritoriul statului membru în care acesta a fost ales, este similară cu imunitățile acordate deputaților din parlamentul național;



- pe teritoriul oricărui alt stat membru, este vorba de o imunitate față de orice măsură de detenție și față de proceduri judiciare (articolul 9 din Protocolul nr. 7).



Imunitatea nu poate fi invocată în caz de flagrant delict.



Foarte important! Cum poate fi ridicată sau apărată imunitatea?



În urma unei solicitări din partea unei autorități naționale competente adresate Parlamentului European de ridicare a imunității unui deputat (sau a unei solicitări din partea unui deputat sau fost deputat în Parlamentul European de apărare a imunității sale), Președintele Parlamentului anunță solicitarea în plen și o transmite comisiei parlamentare competente, care este Comisia pentru afaceri juridice.



Comisia poate solicita orice informație sau explicație pe care o consideră necesară. Deputatului vizat i se oferă ocazia de a participa la o audiere și poate prezenta documente sau alte dovezi scrise pertinente.



Comisia adoptă, cu ușile închise, o recomandare adresată întregului Parlament privind aprobarea sau respingerea cererii, adică ridicarea sau apărarea imunității. În timpul sesiunii plenare care are loc după decizia comisiei, Parlamentul ia o decizie, în urma unui vot cu majoritate simplă. În urma votului, Președintele comunică imediat decizia Parlamentului deputatului în cauză și autorității competente a statului membru în cauză.



Vă întrebați dacă un deputat își poate păstra mandatul chiar dacă i-a fost ridicată imunitatea? Răspunsul este "da".



Mandatul de deputat este un mandat național și nu poate fi retras de nicio altă autoritate. În plus, ridicarea imunității deputatului nu înseamnă că acesta a fost găsit "vinovat". Ea doar le permite autorităților judiciare naționale să desfășoare o anchetă sau un proces. Cum deputații în Parlamentul European sunt aleși în temeiul legislației electorale naționale, dacă un deputat este găsit vinovat de o infracțiune, autoritățile din statul membru au, prin urmare, responsabilitatea de a decide dacă mandatul acestuia este sau nu retras.

Alegeri europarlamentare 2019 candidati.Biroul Electoral Central a stabilit ordinea partidelor pe buletinele de vot de la alegerile europarlamentare 2019.

Alegeri europarlamentare 2019 candidati. Ordinea partidelor pe buletinele de vot:

1. PSD

2. Alianța 2020 USR - Plus

3. Pro România

4. UDMR

5. PNL

6. ALDE

7. PRODEMO

8. PMP

9. Partidul Socialist România

10. Partidul Social Democrat Independent

11. Partidul România Unită

12. Uniunea Națională pentru Progresul României

13. Blocul Unității Naționale - BUN

14. Greforiana-Carmen Tudoran

15. George-Nicolae Simion

16. Peter Costea

Alegeri europarlamentare 2019 candidati. Se poate vota în alt oraș la alegerile europarlamentare 2019? Răspunsul este DA!

Tu știai că la alegerile Europarlamentare 2019 poți vota în orice localitate, fără a avea viză de flotant?

Europarlamentare 2019. Cetatenii care in ziua alegerilor europarlamentare, duminica 26 mai, se afla in alta localitate decat cea in care au domiciliul vor vota la orice sectie de votare, urmand a fi inscrisi in lista electorala suplimentara. Bucurestenii care au domiciliul intr-un sector nu pot vota insa in alt sector, regula votului la orice sectie de votare aplicandu-se doar atunci cand te afli in alta localitate, conform legislației în vigoare.



Cei care in ziua alegerilor se afla in alta localitate (comuna, oras, municipiu) decat cea de domiciliu, isi vor exercita dreptul de vot la orice sectie de votare, in baza documentului de identitate valabil, urmand a fi inscrisi in lista electorala suplimentara.

Europarlamentare 2019. Cetatenii care in ziua alegerilor se afla in localitatea (comuna, oras, municipiu) de domiciliu, isi vor exercita dreptul de vot la sectia la care sunt inscrisi in listele electorale permanente.

Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, daca in ziua alegerilor se afla in Romania, isi pot exercita dreptul de vot la orice sectie de votare organizata in tara, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.

Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate, dar si cei aflati in ziua alegerilor in strainatate, pot sa isi exercite dreptul de vot, in baza unui act de identitate valabil, la orice sectie de vot organizata in strainatate, potrivit MAE. La fel ca la alegerile europarlamentare anterioare, Ministerul Afacerilor Externe a organizat pentru acest scrutin 190 sectii de votare in afara tarii.

Alegeri europarlamentare 2019. Cum arată buletinul de vot. Pe 26 mai 2019, românii care vor merge la vot vor avea 3 buletine de vot diferite, pentru fiecare fiind câte o urnă de vot.



Printr-un buletin de vot, românii își pot exprima votul pentru alegerile europarlamentare 2019. Pe celelalte două buletine de vot se vor regăsi cele două întrebări formulate de președintele Klaus Iohannis pentru referendumul pe justiție.



Foarte important! Cele trei buletine de vot vor fi introduse în trei urne de vot separate. Introducerea unui buletin în altă urnă decât urna destinată NU va atrage nulitatea, a anunțat Biroul Electoral Central (BEC).



Alegeri europarlamentare. Cum arată buletinul de vot. Autoritatea Electorală Permanentă a publicat deja modelul buletinului de vot pentru alegerile europarlamentare, pe pagina sa de Facebook. Vi-l prezentăm și noi, în cele ce urmează.

Cum arată buletinul de vot. În primul rând, trebuie să știți că buletinul de vot pentru alegerile europarlamentare 2019 are 8 (opt) pagini, în total, astfel: pe prima pagină, numită copertă, se menționează faptul că buletinul de vot respectiv servește alegerii membrilor României în Parlamentul European; pe a doua pagină, găsim o legendă cu explicații: putem alege din 13 formațiuni politice și 3 candidați independenți (în total avem 16 opțiuni); pe următoarele 4 pagini ale buletinului de vot sunt chenare cu însemnele partidelor și alianțelor politice în care sunt trecute NUMELE tuturor candidaților de pe listele de vot. În ultimele 3 chenare apar independenții; ultimele două pagini ale buletinului de vot sunt GOALE.

Referendum pentru justiție. Cum arată buletinul de vot pentru referendum

La referendumul pe justiție, cetățenii cu drept de vot sunt chemați să se pronunțe prin DA sau NU cu privire la următoarele două întrebări:

1. Sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie?



2. Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare şi cu extinderea dreptului de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională?

Și în acest caz, Autoritatea Electorală Permanentă a dat publicității, tot pe pagina sa de Facebook, modele de buletin de vot pentru Referendumul Național din data de 26 mai 2019:

Europarlamentare 2019. Cum votăm la alegerile europarlamentare 2019. Toate secţiile de votare din ţară şi din străinătate se deschid, pe 26 mai, la ora 7:00 și se închid la ora 21:00, ora locală.

Înainte de a merge să votați, puteţi verifica secţia la care sunteţi arondat pe site-ul registrulelectoral.ro. Tot ce trebuie să faceţi este să introduceţi CNP-ul şi numele de familie.

Cum votăm la alegerile europarlamentare 2019. E bine de știut că cei care nu se pot deplasa au dreptul să ceară acasă urna mobilă. Cererea scrisă trebuie făcută cel târziu cu o zi înainte de alegeriși trebuie însoțită de acte care să dovedească faptul că persoana respectivă nu se poate deplasa.

Dacă sunteți în localitatea de reședință și v-a expirat buletinul, aflați că programul pentru emiterea cărților de identitate a fost prelungit. Se lucrează sâmbătă, în intervalul 8:00-16:00, dar şi duminică, între 7:00 și 21:00.

Europarlamentare 2019. Cum votăm la alegerile europarlamentare 2019

În momentul în care intrați în secția de vot, vă opriți inițial în dreptul operatorului de tabletă. Acesta trebuie să vă verifice actul de identitate și să vă spună că puteți opta să votați pentru un scrutin sau pentru ambele scrutine. Ulterior, vă va direcționa către membrul comisiei de votare la care sunteți arondați. În acest punct, ar trebui să primiți trei buletine de vot, dar și ștampila cu care vă veți exercita dreptul constituțional.

Înainte de a intra în cabina de vot, asiguraţi-vă că pe spatele buletinului de vot este aplicată ştampila de control a secţiei de votare. Dacă aceasta lipseşte, votul va fi declarat nul!

Restituiţi ştampila şi primiţi înapoi actul de identitate, pe care trebuie să fie aplicat un timbru autocolant cu mențiunea Restituiţi ştampila şi primiţi înapoi actul de identitate, pe care trebuie să fie aplicat un timbru autocolant cu mențiuneaVOTAT.

Cum votăm la alegerile europarlamentare 2019. În cazul în care, pe 26 mai, nu sunteți în localitatea în care sunteți arondat, puteți să optați să votați la o altă secție de votare, pe listele suplimentare.

Florin Călinescu a făcut un anunţ pe un ton ce pare nervos: le-a transmis prietenilor de pe Facebook să nu mai polemizeze în legătură cu favoriţii lor la alegerile europarlamentare de duminică şi că fiecare este liber să voteze cu cine doreşte.

Actorul şi juratul de la Pro TV i-a rugat pe "urmăritori" să-l "scutească de agresivitate".

"Am o rugăminte. Asta e pagina mea. Vedeţi-vă de aleşii dumneavoastră prin altă parte. Cred că sunteţi oarecum alfabeţi să pricepeţi pe cine am ales să votez. În rest, voie bună, sănătate şi vă explic dupa 1 iunie de ce NU.

Adaug: votaţi pe cine doriţi! Dar nu mai faceţi polemică în pagina asta pe tema aleşilor dumneavoastră", este mesajul lui Florin Călinescu.

Reamintim, duminică, 26 mai 2019, românii cu drept de vot sunt aşteptaţi la urne pentru a-şi alege reprezentanţii în Parlamentul European, dar şi pentru a răspunde celor două întrebări ale referendumului pentru justiţie. Vor fi două scrutine şi trei buletine de vot.

Alegeri europarlamentare 2019. Cine poate vota la alegerile europarlamentare. Cine are și cine NU are drept de vot. În cele ce urmează, puteți vedea, negru pe alb, ce spune legea.



Alegeri europarlamentare 2019. Se știe, cetățenii români care au vârsta de 18 ani, împliniți până în ziua de referință inclusiv, adică 26 mai 2019, au dreptul de a alege membri din România în Parlamentul European, potrivit unei informări a Ministerului de Interne.

Cine poate vota la alegerile europarlamentare. Au drept de vot și cetățenii comunitari (din alt stat membru UE) care s-au înscris în listele speciale pentru a vota reprezentanții României în Parlamentul European. Lista acestora este comunicată de Autoritatea Electorală Permanentă cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor.



Nu toată lumea, însă, are dreptul de a vota la alegerile europarlamentare. Potrivit legii, NU POT VOTA pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European cetățenii români care sunt înscriși în listele electorale ale altor state membre. Aceștia pot vota doar listele/candidații din statul respectiv.



De asemenea, NU AU DREPT DE VOT debilii sau alienații mintal puși sub interdicție și nici persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.



Rămân, totuși, peste 18 milioane de români care pot vota, duminică, 26 mai 2019, la alegerile europarlamentare. Cum votăm și cum arată buletinele de vot află din materialele următoare:

Dan Coroian-Vlad este, din nou, primul roman care a votat la alegeri, dupa ce a facut acest lucru si in urma cu patru ani si jumatate, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale.



"1-0 impotriva hotiei!

Acum 4 ani, la alegerile prezidentiale, ma gaseam in aceeasi locatie si aceeasi postura, de-a fi primul care isi da votul. Atunci, cu maxima disperare imi aratam degetul mijlociu aceleiasi grupari mafiote deghizate in partid politic, care paraziteaza, pana la blocaj, tara. Ei bine, aparent nu s-a schimbat nimic, sau mai rau: am ignorat ultimele alegeri parlamentare si o parte dintre noi ne-am lasat amagiti de un discurs populist, utopic, ce masca interese proprii. Am ajuns din nou condusi de hoti si de tampiti, dar diferenta e ca, acum, avem cu cine vota, avem speranta ca buboiul se sparge si cumva, incet, asezat, iesim din marasm. Si vom ajunge departe. Imi pun speranta in voturile care vor urma, sunt convins ca putem schimba multe, alaturi de oameni politici noi, educati, onesti. Sper ca intr-o buna zi sa ma pot intoarce acasa, la Cluj, fara regrete.



Hai ca se poate!", a scris pe Facebook Dan Coroian-Vlad, care a votat in Auckland.