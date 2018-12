Alegeri 2019. Cozmin Gușă: Cele 3 scenarii pentru viitorul președinte - negru, gri și alb

Cozmin Gușă despre Alegerile din 2019

În 2019, românii sunt chemaţi, din nou, la urne, să îşi aleagă preşedintele. Însă deocamdată nu este conturată nicio variantă de confruntare. Ştim doar că actualul şef de stat îşi mai doreşte un mandat. Cine va fi principalul contracandidat? Va juca şi de această dată, vreun rol, "statul paralel"? Încotro se îndreaptă România? Consultantul politic Cozmin Gușă a răspuns la aceste întrebări în ultimul episod al serialului ,,Alegerile pierdute ale românilor".

Cozmin Gușă a analizat toate scenariile prezidențialelor din 2019 în ultimul episod din seria "Alegerile pierdute ale românilor".

Un scenariu negru ar fi ca Liviu Dragnea să ajungă președinte la finalul lui 2019. Există și posibilitatea unui scenariu gri, destul de trist, în care Klaus Iohannis să se realeagă sau să vină "cineva ca Iohannis".

România are nevoie în 2019 de un președinte puternic, implicat, care să ne scape de "capcana partidelor–calamitate", care sunt călărite de persoane din fostul stat paralel. Nu avem nevoie de un președinte care se teme de dosare, chiar dacă le are, arată Cozmin Gușă.

Radiografia unui eșec major pentru România

Instituțiile de putere ale României au fost reformatate greșit imediat după căderea comunismului, spune Gușă, care consideră că aceasta este una dintre cauzele "eșecului major" pe care l-am traversat ultimii 29 de ani.

"Fiecare dintre telespectatorii noștri, ca și mine, ca și tine, ca și noi cei de la Realitatea, ne tot gândim "Domne', pe unde om fi greșit și cât de importantă a fost greșeala în acest parcurs post '89, în calitate de alegători, influenceri, candidați sau altceva, de nu am reușit mai nimic. Pentru că noi, de fapt, am încercat să facem în aceste episoade radiografia și cauzele unui eșec major pentru România. Fără să ne lamentăm, dar am încercat să punem accentele pe tarele colective pe care le avem noi ca țara, pe defectele instituționale ale instituțiilor de putere din România, care au fost reformatate greșit imediat după căderea dictaturii și a comunismului, respectiv pe problemele caracteriale sau de moralitate ale celor care și-au asumat, cu inconștientă unii dintre ei, cu nesimțire alții dintre ei, să administreze treburile țării. Orice boală are o cauza, nu? Boala asta a noastră are o cauza multiplă, care vine de la alegători, care sunt cel mai puțini responsabili, dar sunt responsabili și ei, până la cei care administrează actul puterii", a explicat Cozmin Gușă.

Când s-a pervertit mass-media și cum au fost "infestate" redacțiile

Presa românească a început să fie subordonată "subteran" încă din timpul primului mandat al lui Traian Băsescu, spune consultantul politic. S-a ajuns ulterior la o adevărată "infestare" a redacțiilor cu pseudojurnalisti care ascultau de ofițerul de legătură de la un serviciu secret. Nu doar servicii secrete românești, ci și servicii secrete străine, crede Gușă.



"Noi, la Realitatea, și Realitatea TV, de fapt, cam de la origini, cu niște hiatusuri atunci când influența ofițerilor acoperiți care erau pe post de directori pe aici, cu mulți ani în urmă, a fost determinantă, dar Realitatea, ca televiziune și ca entitate media, și o știu de la înființare, de când era Prigoană - am fost un fel de naș al Realității în 2002 -, a încercat să meargă într-un mod sănătos. De asta și-a și păstrat un public de calitate, pe agenda cetățeanului - cetățeanul fiind acel român care își respectă obligațiile, dar își știe și drepturile și nu se lasă cocoșat - nici de nesimțire, nici de altceva.

Eu zic că Realitatea, în istoria asta lungă, de peste 15 ani, a încercat să se țină de această agendă a românului de calitate, care este cetățeanul. Cel care își respectă obligațiile față de stat, față de comunitate, dar știe și ce drepturi are și este în stare să lupte pentru aceste drepturi. Câți or fi. Audiența noastră în momentele de criză ne arată că sunt suficienți. Adică există o masă critică de oameni responsabili, care nu își văd locul decât printr-un parcurs în viață de acest tip civic și civilizational.

Problema este mai complicată când vorbim despre ansamblul mass-media. A existat o organizație în România, care mai există, dar numai cu numele, Clubul Român de Presă. Care sigur că era imperfectă, dar aduna la aceeași masă patronii, respectiv directorii celor mai importante ziare, televiziuni, radiouri și se discuta despre felul obligatoriu în care ar trebui să se prezinte presa într-o țară ca România. Fiecare cu agenda sau cu aplecarea lui către stânga, către dreapta, către naționalism sau către altceva. Cât timp a funcționat acel forum, treburile nu au derapat. Adică, în ciuda unor tușe personale evidente ale celor care coordonau și ale trusturilor pe care le coordonau, într-un fel, când era vorba despre treburi importante pentru România, se adunau și din respect profesional reciproc, din rușine, până la urmă concluzia era coerentă cu un anumit demers care contribuia, care nu dădea cu minus.

A existat un moment care a început în primul mandat al lui Băsescu, când presa a început să fie subordonată sau subjugată subteran. Pornind de la interesele particulare ale patronilor, care în prima fază au fost interese de afaceri, adică de genul 'cum aș putea eu să iau mai multe afaceri cu Guvernul sau cu firme alocate guvernării în daună competitorului meu'. Nici asta nu a fost chiar așa de grav.

Numai că apoi s-a ajuns la o infestare a redacțiilor cu fel de fel de pseudojurnalisti care, de fapt, ascultau de ofițerul de legătură de la un divers serviciu secret. Nu doar servicii secrete românești, ci și servicii secrete străine. În cursa asta a înarmărilor, pentru că era vorba despre competiții politice, fiecare a încercat să își aloce cât mai mult. De aici și glumele amare care se făceau, despre diverse instituții de presă că sunt de fapt unități militare, UM-uri. Sigur că sunt răutăți unele dintre ele, altele sunt adevărate. De aici s-a pervertit rolul mass-mediei, care este foarte important", a arătat Cozmin Gușă.

Marea palmă dată democrației din România: degradarea presei libere

Într-o țară ca România, presa trebuie să fie prima putere din stat, nu a patra sau a cincea, arată consultantul politic. Iar marea palmă dată democrației de la noi a fost aceea că oamenii s-au îndepărat de televiziune sau de presa scrisă pentru că s-au simțit manipulați:

"Mai ales într-o țara că România, presa nu este nici a patra, nici a cincea putere, este prima putere. Pentru că asigură interfața de comunicare între cei care exercită puterea și cetățeni, în funcție de audiența specifică. Cursa asta a înarmărilor, adică cine este mai influent în redacțiile de știri, în special la televiziunile de știri, dar și la diverse site-uri de influență, a pervertit opinia emisă către populație din partea presei, în condițiile în care Clubul Român de Presă nu a mai existat. Nu a mai avut prestigiu, nu a mai avut întâlniri, nu s-a discutat despre cum ar trebui să fie atitudinea generală, în condițiile amenințării cu fake-news de la ruși, de exemplu, în condițiile integrării europene, care ar fi atitudinea pe care trebuie să o avem, să cădem cu toții de acord, salarizare, drepturi de autor, care sunt ale noastre, faptul că televiziunile de știri nu primesc niciun ban de la cablistii din România care vând marfă noastră etc.

Cabliștii din România au în grila lor Realitatea, Antena 3, RTV, DIGI, B1. Ei iau bani de la populație, dar ei nu ne dau nici măcar un cent, consumând marfa noastră, conținutul nostru pentru care noi cheltuim. Nu ne dau niciun cent înapoi. Asta este o dezagregare. În același timp, ei plătesc taxe uriașe către Eurosport, bine fac!, Național Geographic și așa mai departe, la o audiența infimă. Pentru că dacă marfa asta, adică cele 5 televiziuni de știri, că să nu vorbim despre PRO TV, Kanal D sau Antena 1, ar dispărea, mult mai puțină lume s-ar uita la televiziune. Dar ei nu își pun această problemă și cu toate guvernele cu care am discutat, individual, toți au promis și nu au făcut nimic. Deci, dezagregarea asta a solidarității din presă, impunerea unor agende, a unor ofițeri de legătură în redacțiile respective, spre promovarea lui Băsescu, spre contrapromovarea lui Crin sau promovarea lui Ciolos, toate astea au generat și o lipsă de încredere în interiorul redacțiilor. Pentru că în interiorul redacțiilor se văd aia care sunt civili și aia care sunt cu bască. Se văd și creează frustrare și vin cu o agendă și șefii trebuie să stea de pază, uneori și șefii sunt... Și așa mai departe.

Foarte mulți oameni au văzut asta și s-au refugiat spre altceva. Mulți oameni nu mai privesc televiziunea pentru că se simt manipulați, alții nu mai citesc ziarele, dovadă și această cădere extraordinară a tirajului ziarelor, presă scrisă. Pentru că se tem de această manipulare care se percepe. Asta a fost o mare palmă data democrației românești, pentru că nu se poate concepe o democrație fără o presă liberă", este de părere consultantul politic.

Dosarele patronilor de presă

Distrugerea presei nu s-a făcut neapărat programatic, dar "înstinctul de prepotență" al unor oameni din "statul paralel" i-a făcut să își depășească fișa postului, arată Gușă:

"De când lumea, jurnalistul discută cu ofițerul de informații. E clar. În orice țara, oriunde! De ce? Pentru că sunt lucruri de mare importantă pe care jurnalistul poate să le afle sau sunt lucruri pe care o instituție de informație, un serviciu de intelligence trebuie să le propage în opinia publică pentru a pregăti altceva. Iar asta serviciul respectiv nu poate să și-o asume, pentru că sunt acțiuni discrete. Dar așa este peste tot. Ei, de aici și până a-l obliga pe unul să semneze un angajament plătit cu tine, în baza căruia tu îi dai o agendă politică sau de luptă politică, asta este distanță mare. Pe lângă faptul că a diminuat încrederea în mass-media sau în cei care emit, asta a generat și un comportament ciudat, revanșard, răutăcios al jurnalistului care este în acea postură să vorbească sau să scrie după dictare. Pentru că el știe că nu alea sunt convingerile lui, dar, dacă a acceptat caviarul și șampania, trebuie să plătească. Sigur, sunt alții care sunt în postură de a fi șantajați, adică s-a pornit de la șantaj că să fie recrutați.

Repet, a fost o cursă a înarmărilor, cine are mai mulți agenți acoperiți în zona de opinie și cine poate să impună mai bine o anumită opinie, dar ea, nefiind subordonată unui interes național, ci unui interes politic de a învinge în alegeri, se colportează minciuni, se vede doar o anumită parte. Una este când ești o televiziune care are o atitudine de stânga. Este OK, privești lucrurile din partea asta. Sau de dreapta. Este declarat, asta e. Și alta este când ai o agendă în care vrei să îl îngropi pe unul, fără să ai dreptate și fără să îi dai cuvântul, și vrei să ridici pe altul, fără că ăla să merite.

Acum, în mass-media, fără solidaritate, că nu există solidaritate, sunt mulți patroni cu probleme penale, cu dosare, unele făcute pe bune, altele inventate, care se află sub presiune și nu mai este lăcomia aia de la începutul mandatului lui Băsescu, în care fiecare să primească mai mult, că era Voiculescu, Vântu, Patriciu, nici nu contează.

Astăzi este o altfel de solidarizare a celor din mass-media, în funcție de interesele sau de problemele de tip juridic. Nu mai este o luptă pe piață, este o luptă de a fi influent ca să poți să capeți un avantaj pentru dosarul tău sau pentru o anumită investigare sau ca să fi iertat de ceva sau pentru amnistie și grațiere. Ei, asta va genera, dacă România nu se va desecuriza în zona asta de opinie, care este un lucru foarte important... Eu nu vreau să spun lucruri mari, dar cred că datoria oricărui director civil de la SRI sau de la SIE, că aici avem directori civili, ar fi să încerce să țină departe ofițerii pe care îi au de această tentație de a influența mass-media. Nu sunt jurnaliști, sau sunt o cantitate infimă, care sunt dedați unor șantaje sau unor pericole la securitatea națională. Nu ar fi mare lucru să-i extragă sau aresteze".

Libertatea de expresie este o problemă de securitate națională

Directorul civil al unui serviciu secret este pus acolo ca să păstreze agenda cetățeanului și să asigure libertatea de expresie, arată Cozmin Gușă, care precizează că libertatea de expresie este o problemă de securitate națională:

"De ce este important directorul civil din servicii? Pentru că este civil. Așa se numește. Directorul civil este acolo ca într-o unitate militară, precum SRI sau SIE, să păstreze agenda cetățeanului și să asigure libertatea de expresie, pentru că libertatea de expresie este o problemă de securitate națională. Nu mai este libertate de expresie, atunci securitatea națională este în pericol și ne putem afla ca în Ungaria, într-o variantă în care Orban, în regimul lui autocratic, grupează toată presă și începe să livreze ungurilor numai ce vrea el.

Noi nu vrem așa ceva. Este un instinct de conservare. România, nefiind organizată în acest fel, cei care au probleme trag cu Dragnea ca să le mai dea și niște bani, dar că să îi și scape de dosare, pe amnistie, grațiere... Grațierea deja s-a înfăptuit, este de facto, amnistia mai așteaptă. Și atunci, cetățenii sigur că suferă, pentru că simt că nu sunt bine reprezentați.

Unde mai pui că vin luptele între instituțiile de presă. De exemplu, ăia de la B1, prietenii lui Coldea, ne inventează fel de fel de lucruri, în speranța că, vezi Doamne, ne decredibilizează și telespectatorii noștri vor merge să îi urmărească pe ei. Se vede în audiențe că nu s-a întâmplat", a aexplicat Cozmin Gușă.

Aleșii nu au făcut nimic și nici nu sunt trași la răspundere



În momentul de față, chiar înainte de intrarea în anul electoral 2019, niciun factor de putere din România nu își respectă fișa postului, spune consultantul politic. În plus, nu există nici mecanisme prin care aleșii sau funcționarii să fie trași la răspundere.



"Suntem într-o perioadă în care niciun factor de putere din România nu își respectă fișa postului. Niciunul. Domnul Iohannis nu și-o respectă. Domnul Tăriceanu nu și-o respectă. Domnul Dragnea nu și-o respectă. Doamnă Dăncilă nu și-o respectă. Și am putea să mergem la alte instituții ale statului, chiar apolitice, unde o să vedem că nici acolo ei nu își respectă fișa postului, în baza căreia ei trebuie să acționeze și sunt atât de bine plătiți. Revolta cetățenilor care ies în stradă se multiplică atunci când văd cât de mult a crescut salariul unui înalt funcționar al statului român, oameni care ajung la 7-8.000 de euro pe luna net. Și care muncesc 8 ore, dacă muncesc, care nu își respectă fișa postului. Asta este o mare frustrare.



La noi, niciunul nu își respectă fișa postului și nici nu sunt mecanisme prin care să fie trași la răspundere. Aia merg în Parlament, își iau salariul, fac una, altă, nimeni nu vine să le spună.... Tu ai văzut vreo ședința de grup parlamentar la vreun partid în care să îi tragă la răspundere? Când eram eu lider de grup, făceam asta. Nimic! Niciun lider de grup parlamentar și lider politic nu îl pune pe parlamentarul respectiv să spună "Tu din județul ăla, ce ai făcut? În afară de trafic de influența, ce ai făcut? Fă-ne lista". Apoi, noi facem o listă a partidului și la finalul lui decembrie, cum este acum, ne arătăm pe județe ce a făcut fiecare senator și fiecare deputat. Și cine nu a făcut îl anunțăm că nu mai este pe lista la următoarele alegeri. Simplu. Ei tratează parlamentarii doar ca o masă de manevră, care să îi salveze la moțiune, cum s-a întâmplat și zilele trecute, la moțiunea împotriva lui Dăncilă.

Iar în partea cealaltă, la PNL, este la fel. Domne', ești într-un partid? Da. E o organizație disciplinată? Da. Vino, răspunde. Pentru miile de euro pe care le iei pe lună că te-a pus partidul pe lista, spune-ne ce ai făcut pentru cetățeni. Nu au făcut nimic. Și se trezesc în alegeri, întotdeauna, că mai vin cu un șir de minciuni puse în cascadă, cu un șir de promisiuni, românilor deștepți li se face scârbă și nu merg la vot și proștii, săracii, se duc, își iau spagă electorală și votează", arată Gușă.

Cel mai important partid, o turmă la remorca unui ciobănaș

În orizontul alegerilor din 2019, PSD este un "partid-turmă" care va avea un candidat șchiop, cu foarte puține posibilități de a se duce în stradă, de a comunica direct cu oamenii, crede Cozmin Gușă. Strategia candidatului PSD va fi de a pune capcane pentru ceilalți candidați, "meșteșugite de alții".

"Cel mai important partid a devenit astăzi o turmă la remorca unui ciobănaș, care e cu fluierul acolo, în față, din când în când cu biciul, vorbesc despre PSD și Dragnea. Behehehehe...cum erau imaginile alea. Principalul partid a devenit o turmă, din nefericire pentru ei, să le fie rușine! În continuare, în turma aia, ar mai fi oameni care au expertiză, dar din păcate nu mai pot să fie folosiți pentru că au dovedit că în afara expertizei nu au coloană vertebrală și nu au demnitate. Și nu au moralitate. Trist.

Acceptă să fie conduși de un ambițios ciobănaș, fără școală, viclean. Desprins din Miorița într-un fel, apropo de crime, fărădelegi și planuri negre. Practic, în perspectiva alegerilor, ei vor rămâne turma asta strâns unită în jurul lui Dragnea, cu un potențial electoral mult diminuat. Partidul probabil că are același număr de membri, în schimb bazinul de simpatizanți și de votanți s-a diminuat foarte tare și o parte vor trece în adormire, în sensul că neavând alternativă nu vor mai vota, alții se vor mai mută într-o parte sau în altă, dar avem un PSD-turmă pentru 2019, care va avea un candidat șchiop, cu foarte puține posibilități de a se duce în stradă, de a comunica direct cu oamenii, va prefera televizorul și va încerca fel de capcane pentru ceilalți candidați, meșteșugite de către alții, în acea perspectivă. Ăsta este PSD-ul", spune analistul politic.

PNL se află într-o fază decoagulantă

Lucrurile sunt chiar mai grave la PNL decât la PSD, consideră consultantul politic, iar liderul simbolic al liberalilor, Klaus Iohannis, vrea să îi folosească pe aceștia doar ca pe o "masa de manevră", fără obligații.

"La PNL, situația este chiar mai gravă decât la PSD, pentru că PNL-ul, având și o organizare mai slabă decât PSD-ul, și neavând nici resursele pe care le dă guvernarea, sunt într-o fază decoagulantă. Adică, ei se decoagulează acum, mai tare se depărtează unii de alții. Ei au un lider simbolic, Klaus Iohannis, cu care nu comunică și în care nu cred, pentru că Iohannis este un om care nu este prin definiție un om de partid. El a avut forumul democrat al germanilor, s-a parașutat la PNL, a ajuns președinte, nu are complicitatile pozitive sau negative din trecut prin care poate să comunice și tot timpul a preferat să comunice prin intermediari. Le-a avut pe cele două doamne blonde, Gorghiu și Turcan, deplorabil! Și acum și mai deplorabil, îl are pe Ludovic Orban. Niciunul dintre ei nu a fost recunoscut ca lider puternic al PNL-ului, mai ales în partea aia de PDL, pentru că toți vin din fostul PNL sau, în cazul Ralucai Turcan, din fostul PLD. PLD-ul lui Stolojan, pe care l-a făcut tocmai că să accidenteze PNL-ul. Ei, acolo, între ei, este foarte multă râcă.

Nu au avut niciodată un lider care să fie în stare de așa ceva, Iohannis vrea să îi folosească doar ca pe o masa de manevră, fără obligații, lucru pe care ei îl simt și atunci fiecare își pune întrebarea: Nu mai bine mergem la Tăriceanu? Au și fost suficiente dezertări", amintește Cozmin Gușă.

Tăriceanu a fost pus deocamdată "cu botul pe labe"



ALDE este o construcție artificială care a intrat în Parlament cu ajutorul PSD, dar Tăriceanu se compară la magnitudine politică cu Iohannis, arată Gușă. Deocamdată șeful ALDE a fost tras pe margine de o "mână nevăzută" care i-a pus în față un dosar greu, cu mulți bani:

"Dacă Tăriceanu nu ar fi fost accidentat de dosarul ăsta tare de la DNA pe final de an, ar fi fost o hemoragie serioasă către ALDE. Tăriceanu ca prezență scenică cel puțin, nu vorbesc de funcție, este mult mai expresiv decât Ludovic Orban și mai de încredere și pe inima liberalilor, iar la magnitudine politică, sigur că se compară cu Iohannis, fiind și mai activ decât el. ALDE, în special, nu este o formă de partid, este o adunătură acolo, unii din susținere pentru Tăriceanu, alții văzând-o doar ca pe o oportunitate de a fi în jocuri, alții ca pe o oportunitate de a fi la guvernare și parazitează, într-un fel, puterea pe care a câștigat-o PSD-ul, și din care PSD a fost suficient de generos în 2016 să îi dea o felie și lui ALDE, care altfel ar fi intrat cu greu în Parlament. Oricum este o situație artificială.

Cu Tăriceanu, încă se joacă, deocamdată el este pus cu botul pe labe, o poziție pe care o aplaudă în taină, atât Iohannis, cât și Dragnea, le convine amândurora. Iohannis se simțea amenințat de Tăriceanu, iar Dragnea, având în vedere popularitatea lui de câteva ori mai mică decât al lui Tăriceanu, practic intra și el în această ecuație, în care vroia să îi facă rău lui Tăriceanu.

Până la urmă cineva, mâna nevăzută a acționat și l-a adus pe Tăriceanu în această postură, dar cu niște chestii foarte solide în acel dosar, pentru că nu vorbim de un dosar făcut pe denunțuri mincinoase, ci vorbim de un dosar de magnitudine cu mulți bani. Sigur, dacă măsurăm, dosarul lui Tăriceanu pare mult mai mic decât dosarul lui Dragnea. Dar… ciobănașul cântă din fluier, este vesel, s-a retras, după cum a fost retrasă din avanposturi, în spatele frontului, și Gabriela Firea, tot ca o ușurare, apropo de popularitatea ei. Nu a protestat foarte mult pentru că simte că nu are putere de negociere și probabil la ea sau în jurul ei sunt destule argumente care o fac să stea cuminte. Aici e cu perplexitatea: se uită șarpele la tine, te-a hipnotizat. Mai de mult mergea chestia asta cu șarpele pentru că era șef la SRI Măgureanu și porecla lui era Șarpele cu ochelari. Se uita la tine, te hipnotiza, nu mai aveai nevoie de nimic, că te gândeai 'Cu ce m-a aflat ăsta?'".

USR, o construcție "manevrată cu ațe"



Consultantul politic remarcă retragerea neexplicată a lui Nicușor Dan de la conducerea USR și spune că noua formațiune politică este "o construcție artificială, manevrată cu ațe":

"Mergând mai departe, în zona asta de partide, îi avem pe cei de la USR, care, beneficiind de prospețimea nou venitului în Parlament, nu au fost în stare să fructifice nimic. S-au prezentat contrariant, cu puține excepții. USR-ul ca structură politică e un partid fără cuerpo, mai ales după plecarea lui Nicușor Dan (sau Plicușor Dan, poreclă care se bazează pe un renume), neexplicată, ca și plecarea lui Crin Antonescu din politică, tot neeplicată. Acestea sunt marile bule, sigur, noi mai știm despre ce este vorba, dar pe care publicul nu le poate percepe și rămân suspendate. USR-ul, un partid fără lider, fără doctrină și este rușinos pentru niște oameni tineri să nu poată să se agregheze. Îl arată oricum, ca pe o construcție artificială, manevrată cu ațe.

UDMR, agendă coerentă cu puterea de la Budapesta

Cozmin Gușă menționează poziționarea coerentă a UDMR-ului cu puterea de la Budapesta, asta de când regimul Orban a adoptat o agendă șovină, antiromânească.

"UDMR-ul își duce doina, asta știe, asta o cântă, șantajul asupra majorității, care nu e chiar majoritate, ei sunt foarte fericiți când un partid este în dificultate în România și mare are nevoie de 5-7 % pentru ca să poată să își treacă niște proiecte de legi. Atunci își cântă doina în limba maghiară, micul șantaj parlamentar, se prefac că acționează îi interesul românilor de origine maghiară, când ei de fapt se îndestulează și le merge foarte bine.

La UDMR ce ar fi de remarcat, în ultimii ani de zile, această poziționare coerentă cu puterea de la Budapesta. UDMR-ul nu a avut asta în trecut, era o agendă ușor diferită și era un soi de orgoliu al UDMR-ului să nu meargă pe agenda Budapestei. Dar acum, de când această agendă a devenit atât de șovină, antiromânească, agenda lui Viktor Orban, ei au simțit. De bani e nevoie, sigur, că am dat foarte multe exemple prin care Orban finanțează direct diverse organizații, până și echipe de fotbal, tot din acest scop al destabilizării.

La noi nu s-a născut încă un partid naționalist adevărat. Din nefericire, partidele naționaliste gen PRM sau PUNR erau cu niște partide conduse de niște circari și nu făceau altceva decât să se potențeze reciproc. Adică, critica PRM sau PUNR la UDMR creștea UDMR-ul, critica UDMR la PRM sau PUNR creștea PUNR-ul sau PRM-ul. Un joc minor.

Orice partid mare ar trebui să aibă 3-4 lideri, care să se preocupe doar de asta. Că e de stânga, că e de dreapta, că e PSD, că e PNL, ei ar fi trebuit să aibă niște oameni respectați care să se ocupe de această latură, a concordiei naționale, dar tradusă prin respectarea statalității și a limbii române. Nimeni nu s-a preocupat de așa ceva", a explicat analistul politic.

PMP-ul nu are identitate. Băsescu, deranjat să joace pe mize mici

Fostul președinte Traian Băsescu nu este un personaj care să prefere jocul minor, spune Gușă, dar nu a reușit să facă "un ou mai mare" decât PMP. Partidulcondus acum de Tomac are totuși "un fel de carte exclusivă" de joc pe linia Republicii Moldova:

"În rest, ce să mai zicem. În Parlament e PMP-ul ăsta pe care Băsescu îl manevrează din urmă, care are un fel de carte exclusivă de a juca pe Republica Moldova având în vedere originea lui Tomac, dar acolo totul se blochează când se discută de relația cu Moldova și rolul lui Plahotniuc. Adică Plahotniuc care conduce singur țara, ce să mai faci. Pe Băsescu l-au trimis acasă, Plahotniuc îl are pe Igor Dodon, pe președintele Moldovei care se lasă suspendat când e nevoie ca Plahotniuc să dea o lege pe care el să nu și-o asume ca să nu dea cu subsemnatul la Kremlin, cam acela este jocul.

Pentru că relația cu Moldova a fost administrată de către serviciile secrete, relația cu Moldova trebuia să fie administrată de către partidele politice și președintele țării. Așa ar fi trebuit să fie administrată. Noi am lăsat relația cu Moldova să fie administrată de către serviciile secrete românești, care s-au încurcat în izmene, au tot recrutat ce au recrutat pe acolo și nu au făcut nimic și noi, de fiecare dată, dăm sute de milioane de euro pe an și nu știm pentru ce.

PMP-ul nu are vreo identitate, a avut identitatea lui Băsescu, Băsescu, de rușine că nu a putut să facă un ou mai mare cât PMP-ul, având în vedere că a fost timp de 10 ani președinte, practic a renunțat și la funcția de președinte al PMP-ului ca să nu cadă total în ridicol, nefiind în stare decât să facă acest joc minor. Un joc minor care are o explicație: Băsescu nu este un personaj care să prefere jocul minor, el este egocentric, are un caracter de tip narcisiac. El vrea să joace sus, de multe ori a și reușit să joace sus. Asta, mai ales la bătrânețe, te deranjează foarte mult, să tot cotcodăcești toată ziua pe la televizor, să te bați cu unul și cu altul de care nici măcar nu a auzit lumea, e o miză foarte mică și nu este o bătrânețe sau o pensie pe care un sexagenar, azi-mâine septuagenar, cum este Băsescu și un fost președinte, să și-o asume".

"Cioloș, copilul teribil al servicilor secrete"

Fostul premier Dacian Cioloș se pregătește de alegerile din 2019 folosindu-se de oameni din fostul stat paralel și de oameni de afaceri care au avut legătură cu statul paralel, consideră Cozmin Gușă:

"Vroiam să vorbesc despre neo-stolojanul vremurilor noastre, de acest Cioloșică, care e un copil teribil al serviciilor secrete și care se pregătește de aceste alegeri din 2019 folosindu-se de oameni din fostul stat paralel, folosindu-se de oameni de afaceri care au avut relații cu statul paralel, neavând absolut nicio realizare și fiind pus peste tot. Dar reușește să păcălească, este bine susținut, dar întordeauna când un om atât de lipsit de însușiri cum este Dacian Cioloș este atât de bine susținut, în mintea oricărui om deștept apare un semn de întrebare.

Cioloș nu a făcut nimic pentru țara asta nici când a fost comisar european, pentru că diferența dintre el și Crețu e de la etajul 1 la etajul 10. Nici Crețu nu a făcut foarte mult, dar a făcut mult mai mult decât a făcut unul ca Cioloș. Femeia este influentă, discută, se zbate pentru România, doar o simplă comparație între mandatele lor îl așează pe Cioloș la etaju 1 față de etajul 10. Cam asta este plaja politică și, sigur, cu niște alte partide care se anunță pentru alegerile europarlamentare, în primă fază", spune consultantul politic.

Partidul lui Ponta, un rezervor al nemulțumiților de Dragnea din PSD

Oamenii care au migrat de la PSD spre partidul Pro România sunt oameni cu vechime în partid, cu prestigiu și arată mai bine decât cei care au rămas în partidul lui Dragnea, arată Gușă. Ei se înscriu cu șanse în luptele de la europarlamentare:

"Am uitat de Pro România, care e o chestie importantă, deocamdată un rezervor al nemulțumiților de Dragnea din PSD care nu e puțin lucru. Oamenii care s-au dus către Pro România arată mai bine decât oamenii care au rămas în PSD. Chiar și ultimele achiziții din sud-vest, gen Mocioalcă sau din nord-vest, gen Octavian Petric, sunt oameni cu vechime în partid, sunt oameni cu prestigiu și achizițiile astea cresc un pic Pro România, dar depinde de cât de inteligent va fi Ponta ca să aglutineze în perspectiva alegerilor europarlamentare.

Ponta trebuie să dea examenul maturității, adică el deja la 46 de ani, el nu mai are voie la mingicăreli.NU mai are voie!La 30 și mai ai scuze, hai și la 42 când a candidat la președenție. După aceste experiențe formatante pentru el, sunt și foarte multe dureroase, Ponta nu ar mai avea voie deloc la mingicăreli și trebuie să intre într-o altă fază. Ei se înscriu cu șanse în luptele de la europarlamentare și după aceea, sigur, în funcție de candidatul pe care o să îl susțină la prezidențiale", a explicat analistul politic.

Portretul-robot al viitorului președinte al României



Cozmin Gușă a făcut o radiografie a scenei politice românești, în special a celor care vor să se bată pentru cea mai înaltă funcție în stat, cea de președinte al României.

Scena candidaturilor se va reformata în vară, consideră consultantul politic, dar se poate construi de-acum portretul-robot al viitorului președinte: este nevoie de un președinte reformator, dar și integrator.

"Candidații nu-s greu de ghicit! Dragnea este sigur, Iohannis aproape sigur, e de văzut dacă Tăriceanu va intra, o să participe si Cioloș, cineva de la Ponta, pote chiar el, chiar dacă a tot declarat că nu va participa, poate Kelemen Hunor, de la UDMR, chiar și Corina Crețu. Scena candidaturilor se va reformata în vară! Dar apropo de portretul-robot, este nevoie de un președinte reformator, dar și integrator. Adică, președintele ăsta care vine, trebuie să aibă tăria și inteligența de a ajuta partidele să se reformeze, dar nu cu arestări, cu DNA, cu tot acest spectacol.

Aici încă avem oameni cu forță care, atunci când vor simți măcar un sprijin informal, pe baza unui discurs public, principial, ar avea curaj să intre la bătaie în partidele lor. În acest moment, partidele sunt conduse într-un mod dictatorial, fie că e vorba de dictatură de tip unipersonal, cum face Liviu Dragnea, ori cea de tip colectiv, de la PNL, în care Orban are funcția de președinte al partidului, în chirie.

Un președinte ideal, apropo de contextul intern, trebuie să fie acel șef al statului care să aibă curajul, forța și știința să-și asume așa ceva. Pentru că partidele astea pot fi scuturate de vectorii lor care ar vrea să mai joace un rol național, evident pe partea lor, de stânga, de dreapta. Prin gesturi formale sau informale, nu trebuie să fie partizanul niciunui partid, poate să reformateze scena politică. Poate să o ia pe bucăți. De exemplu, prima dată poate să rezolve situația într-un partid, iar în oglindă, pentru că se ridică ștacheta, se rezolvă situația și în alt partid.

În momentul în care un președinte este interesat doar de zâzanie și de lipsa unor lideri ai partidelor mai carismatici decât el, care să-i facă și concurență, cum a fost Băsescu, treaba asta nu se poate face", explică Cozmin Gușă.

Iohannis nu și-a pus problema să încurajeze o personalitate din societatea civilă

Dacă un președinte face treabă, e puternic și generos, în proporție de 90% va fi reales, este de părere consultantul politic.

"Niciun președinte, de la Ceaușescu la Iohannis, nu a fost generos. Ăștia nu vor să-și facă copii politici. Năstase n-a fost copilul politic al lui Ion Iliescu, ci Teodor Meleșcanu. Năstase a fost scos în fața mulțimii cu forcepsul, pentru că nu semăna cu Iliescu, iar Meleșcanu n-a fost în stare. Emil Constantinescu n-a făcut niciun copil politic, pentru că nu l-a interesat, iar Băsescu, zero absolut! Asta dacă nu o punem pe Elena Udrea la socoteală, pe care a tot promovat-o, pentru ca după aia s-o tragă în jos. Cât despre Iohannis, nimic, nimic, nimic! Nici măcar nu și-a pus problema să încurajeze vreun lider politic sau vreo personalitate din zona societății civile, de unde ar fi avut ce alege, diverși vectori necesari societății!

De exemplu, nu l-am văzut pe Iohannis interesat de ce face Tudor Chirilă, care se duce în piață și se bate cu ăștia. Evident că sunt asociații civice sănătoase care ar fi putut fi încurajate de președinte. Nu poți să stai la masă la discuții cu partidele, că te înjură Dragnea și Dăncilă, atunci te duci la tratative cu organizațiile civice. Nu cu alea ale lui Soros, că mai sunt și alte orgaizații. Sunt oameni pe categorii profesionale care s-au organizat. Ajută-i! E mare lucru să te duci la o astfel de întâlnire, pentru că după aia le vin sponsori. Iar ei cu banii ăia mai cumpără aparatură medicală, mai ajută niște amărâți sau mai formează profesional niște tineri. Simpla ta prezență, ca președinte, înseamnă activitate, iar atunci toată societatea începe să spere și se mișcă. Președintele trebuie să lupte pentru cetățeni, iar dacă la final aceștia sunt mulțumiți, îi vor da încă un madat. Nu are de ce să se chinuie pentru un al doilea mandat, cum face Iohannis acum", a spus Cozmin Gușă.

Iohannis a fost inactiv în primul mandat

Cu Iohannis se repetă povestea cu al doilea mandat al lui Băsescu, pe care l-au folosit alții, președintele fiind șantajat de ei și având obligații față de ei, arată analistul politic. Iohannis se îndreaptă către același scenariu:

"Dacă Băsescu avea realizări în primul mandat, îl realegeau românii. Însă așa a fost nevoit să apeleze la statul paralel, la furturi. Iohannis nu a făcut nimic în primul mandat, România a căzut multe etaje cu liftul, chiar dacă a făcut-o pe mâna majorității PSD și a guverării Cioloș. România a ajuns la cel mai jos nivel în madatul lui Iohannis. Este greu pentru el ca un an de zile să le explice votanților că merge la ședința de guvern ca să facă poze cu Viorica Vasilica. Este cam puțin pentru un candidat la președinție! Românii știu că un președinte are putere și că trebuie să profite de acele oportunități. O calitate esențială a președintelui ideal este activitatea, iar Iohannis a fost cât se poate de inactiv în primul mandat. Iohannis s-a descurcat bine în politica românească atunci când era primar la Sibiu, însă nu a reușit să se ridice la nivelul funcției de președinte".

Contextul geopolitic în care au loc alegerile

Nu sunt excluse momente mai tensionate în plan extern, în contextul alegerilor din 2019. Cozmin Gușă precizează că România e înconjurată de state puternic influențate de Rusia, iar relația cu SUA nu a adus beneficii palpabile pentru români.

"Noi, în momentul ăsta suntem încercuiți, se practică o politică de îngrădire în jurul nostru. Suntem înconjurați de state puternic influențate de Rusia. De exemplu, Ungaria e satelitul Moscovei, pe față, Bulgaria, underground! În Serbia, Vucic joacă mai interesant cu Rusia, dar are partneriate și cu China, SUA sau UE. Totuși, Serbia are problema unei armate mai puternice a celor din Kosovo, idee susținută de americani. Deci, de acolo putem să ne așteptăm la momente mai tensionate fix în 2019, an electoral pentru România.

Sutem într-un parteneriat strategic cu SUA, care nu produce foloase nimănui, mai puțin foștilor ambasadori americani la București sau unor cercuri de afaceri de acolo. În schimb, acest parteneriat strategic, din vina românilor și a conducătorilor noștri, nu produce ceva care să le dea satisfacție românilor, nouă ca popor. Ceva de ordin material, de exemplu, un mare proiect în comun. Politica externă a unui stat aduce bani, însă la noi aduce temenele sau vizite externe în care ne facem de râs.

În nord avem Ucraina, care se află în mijlocul celui mai fierbinte conflict din Europa, care nu mai este strict militar, ci a devenit și confesional, pe spatele Bisericii Ortodoxe. Ăsta este praful de pușcă pus peste focul războiului. Inclusiv Republica Moldova este sub alt control decât al celor de la SIE, care se laudă, dar până la urmă nu știu nimic", este de părere Gușă.

Trei scenarii - negru, gri și alb



România are nevoie în 2019 de un președinte puternic, implicat, care să ne scape de "capcana partidelor–calamitate", care sunt călărite de persoane din fostul stat paralel. Nu avem nevoie de un președinte care se teme de dosare, chiar dacă le are, arată Cozmin Gușă.

"Revenind la președintele ideal, acesta și echipa lui, trebuie să fie extrem de sofisticați și capabil ca să reușească să transforme aceste amenințări evidente în oportunități. Nu e greu să faci lucrul acesta, însă depinde cum joci. În primul rând trebuie să vrei, însă nici Iohannis și nici Băsescu nu au vrut. Rămâne de văzut dacă ar putea. Iohannis a demonstrat că nu poate, Băsescu la fel, timp de 10 ani. Dacă știi că nu poți face un anumit lucru, nu te mai apuci de el. Din păcate, mulți politicieni se înscriu în cursa pentru prezidențiale dintr-un puternic sentiment de frustrare și neîmplinire personală. Au văzut că în politică avansezi ușor, mai ales dacă ești și susținut de servicii, nu mai trebuie să demonstrezi expertiză profesională. Un bun exemplu în acest sens este Dacian Cioloș, care nu a întreprins nimic considerabil, și totuși a ajuns premier. Măcar Băsescu a condus cea mai mare navă comercială din România. Era o chestie! De la 1 ianuarie o să avem „fake presidency”! Cu Viorica Vasilica, să te prezinți în fața întregii Uniuni!? Nu credeam că Iohannis poate fi atât de delăsător, încât să nu încerce să aducă alt guvern până la 1 ianuarie 2019. Echipa ți-o faci tu singur, iar dacă nu poți, ești asociat sau incapabil.

Rusia este autocrație, ei nu au pretenția unei democrații, motiv pentru care Vladimir Putin este pe val de aproape 18 ani. Într-o democrație de tip euro altalntic, o aspirație a majorității românilor, nu merge chiar așa. Pentru că un ofițer este învățat cu “am înțeles, să trăiți”!, pe când un civil trebuie să aibe nuanțe, să știe să asculte toate părțile, iar atunci când dă un ordin, trebuie să știe să negocieze, pentru că nu este un ordin de militar. Să ne ferescă Dumnezeu, în 2019, de vreo construcție artificială! Pentru că acestea sfârșesc precum Emmanuel Macron. El este creația celebrului grup Rotschild, fiind șef al grupului bancar. A fost ajutat, a sărit din treaptă în treaptă, iar când i-a sosit momentul, a fost împachetat mediatic, au fost îndepărtați contracandidații și s-a trezit un tip destul destul de frustrat, pus în postura de învingător. Trufia funcției de președinte l-a îndepăratat de susținătorii lui, iar mass-media, controlată de susținătorii lui, și care l-a făcut președinte, i-a tras preșul de sub picioare. Dacă vom avea un om câștigător al alegerilor, dar care nu se pricepe la politică, România este victimă sigură. Avem doi ani dificili, cu alegeri și la anul, dar și în 2020, iar un președinte fără experiență ar face și mai mult rău situației României.

Ar fi o idee bună ca președintele ales să meargă alături de un candidat integru și să garanteze pentru el, pentru că acesta ar avea șansa de a învinge celebrii baroni locali. Toți președinții de până acum au făcut greșeala de a susține doar partidele din care au făcut parte, chiar dacă ei îi reprezentau pe toți românii.

Politicienii români suferă de generozitate și le lipsește responsabilitatea. Trebuie să te întrebi mereu: ”De ce am ajuns eu președinte? Doar ca să mă plimb în flote de limuzine sau ca să am avion la scară?”

Un alt neajuns al președinților de până acum au fost consilierii. Cu foarte puține excepții, am avut consilieri prezidențiali cenușii, cărători de geantă, care nu îndrăznesc să-și contrazică șeful. În momentul în care un om mic ajunge pe o funcție de răspundere, aceasta nu-i oferă și generozitate, ci îl face și mai mic și mai mediocru, pentru că îl complexează! Nici chiar Ion Iliescu, care a ajuns în cercurile puterii înainte de 1989, nu a reușit să aibă țeluri mari. Pe Iliescu l-a afectat uciderea cuplului dictatorial, pentru că aceștia au fost protectorii lui, cei care l-au făcut pe el om mare în PCR.

La alegerile prezidențiale avem trei scenarii: negru, gri și alb! Cel negru e cel în care Dragnea câștigă alegerile. Scenariul gri, cel trist, în care Klaus Iohannis va fi reales. Scenariul alb va fi cel în care alegerile sunt câștigate de o persoană puternică, implicată, care să poată să ne scape de capcana partidelor–calamitate! Acestea sunt călărite de persoane din fostul stat paralel, care se șantajează între ele. Nu avem nevoie de un președinte care se teme de dosare, chiar dacă are!", a concluzionat consultantul politic.