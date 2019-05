Alegeri 2019 – Cel mai complet ghid de pe internet

Alegeri 2019

Alegeri 2019 – In acest an au loc doua randuri de alegeri. Primele se desfasoara in pe 26 mai si conteaza pentru alegerea europarlamentarilor.

Alegeri 2019 – Alegerile Europarlamentare din 2019 au loc in ROmania in data de 26 mai.

Alegeri 2019. Viitoarele alegeri pentru Parlamentul European se vor desfasura intre 23 si 26 mai 2019, potrivit unei decizii adoptate, la Bruxelles, de ministrii afacerilor europene din statele membre ale Uniunii Europene, reuniti in Consiliul Afaceri Generale (CAG).

Reinnoirea Parlamentului European are loc la fiecare cinci ani. Conform legislatiei europene, viitorul scrutin european urma sa aiba loc intre 6 si 9 iunie anul viitor, dar 'statele membre au considerat ca este imposibila' organizarea alegerilor in intervalul mentionat.

Alegeri 2019. Alegerile europarlamentare din mai 2019 vor avea ca rezultat un Parlament European cu 705 membri, fata de 751 in prezent. Diferenta este data de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana - dintre actualele 73 de mandate europarlamentare detinute de britanici, 46 vor disparea, iar celelalte 27 vor fi repartizate acelor state membre care sunt subreprezentate in legislativul UE.

Alegeri 2019. Precedentele alegeri europene au avut loc in perioada 22-25 mai 2014.

Alegeri europarlamentare 2019 data. Incepand din 2019, Romania va avea 33 DE MANDATE in Parlamentul European, fata de 32 cate are in prezent, dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, anunta Ministerul Afacerilor Externe.

Parlamentul European a aprobat, pe 14 iunie, proiectul de Decizie a Consiliului European de stabilire a componentei Parlamentului European in viitoarea legislatura, 2019-2024. Acesta completeaza cadrul legal pentru desfasurarea alegerilor europene din 2019 si a fost generat de necesitatea stabilirii viitoarei componente a Parlamentului European, daca Regatul Unit paraseste Uniunea Europeana pana la acel moment.

Alegeri 2019. Cetatenii care in ziua alegerilor europarlamentare, duminica 26 mai, se afla in alta localitate decat cea in care au domiciliul vor vota la orice sectie de votare, urmand a fi inscrisi in lista electorala suplimentara. Bucurestenii care au domiciliul intr-un sector nu pot vota insa in alt sector, regula votului la orice sectie de votare aplicandu-se doar atunci cand te afli in alta localitate, conform legislatiei in vigoare.

Cei care in ziua alegerilor se afla in alta localitate (comuna, oras, municipiu) decat cea de domiciliu, isi vor exercita dreptul de vot la orice sectie de votare, in baza documentului de identitate valabil, urmand a fi inscrisi in lista electorala suplimentara.

Alegeri 2019. Cetatenii care in ziua alegerilor se afla in localitatea (comuna, oras, municipiu) de domiciliu, isi vor exercita dreptul de vot la sectia la care sunt inscrisi in listele electorale permanente.

Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, daca in ziua alegerilor se afla in Romania, isi pot exercita dreptul de vot la orice sectie de votare organizata in tara, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.

Alegeri 2019. Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate, dar si cei aflati in ziua alegerilor in strainatate, pot sa isi exercite dreptul de vot, in baza unui act de identitate valabil, la orice sectie de vot organizata in strainatate, potrivit MAE. La fel ca la alegerile europarlamentare anterioare, Ministerul Afacerilor Externe a organizat pentru acest scrutin 190 sectii de votare in afara tarii.

”Multi oameni nu voteaza, deoarece cred ca e neaparat nevoie sa-si schimbe domiciliul sau sa-si faca de viza de flotant. Nu si la aceste alegeri!”, conform USR.

Alegeri 2019. Cum vor arata buletinele de vot?

Biroul Electoral Central a stabilit ordinea partidelor pe buletinele de vot de la alegerile europarlamentare 2019

Alegeri 2019. Ordinea a fost stabilita prin tragere la sorti, anunta BEC, intr-un comunicat de presa.

Iata ordinea partidelor pe buletinele de vot la europarlamentare 2019:

1. PSD

2. Alianta 2020 USR - Plus

3. Pro Romania

4. UDMR

5. PNL

6. ALDE

7. PRODEMO

8. PMP

9. Partidul Socialist Romania

10. Partidul Social Democrat Independent

11. Partidul Romania Unita

12. Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei

13. Blocul Unitatii Nationale - BUN

14. Greforiana-Carmen Tudoran

15. George-Nicolae Simion

16. Peter Costea

Alegeri 2019. Ordinea partidelor de pe buletinele de vot a fost stabilita miercuri, la Biroul Electoral Central. BEC trage la sorti pozitia pe listele de vot la alegerile europarlamentare pentru partidele si independentii care s-au inscris in cursa electorala. In total, au fost validati 13 partide si trei candidati independenti

Miercuri s-a stabilit ordinea pe buletinele de vot a a partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale care au depus liste de candidati, precum si a candidatilor independenti. Aceasta are loc in conditiile Hotararii Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019, arata stiripesurse.ro. Pentru partidele politice, stabilirea numarului de ordine pe buletinul de vot se face prin tragere la sorti.

Alegeri 2019. In schimb, candidatii independenti se trec la sfarsitul buletinului de vot, in ordinea inregistrarii candidaturilor.

Au ramas definitive candidaturile depuse de treisprezece partide si de trei persoane fizice, a decis BEC dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de legea electorala.

Campania electorala pentru alegerile europarlamentare incepe in 27 aprilie si se incheie in 25 mai, la ora 7.00.

Alegeri 2019. Vasile Dancu estimeaza ca PSD va obtine un scor de maximum 35%, in timp ce PNL va urca pana la 25 de procente.

Dancu considera ca Alianta USR-PLUS poate obtine chiar 16%, iar Pro Romania nu va depasi 12%.

In ceea ce priveste ALDE, Dancu spune ca formtiunea condusa de Tariceanu e un partid mixt care s-a stabilizat si va realiza un scor de aproape 9%.

Alegeri 2019. Clasamentul partidelor politice la alegerile europarlamentare

1. PSD - maximum 35%

2. PNL - 25%

3. Alianta USR-PLUS - 16%

4. Pro Romania - 12%

5. ALDE - 9%

Sursa: Vasile Dancu

Alegeri 2019. Prezenta la urne la alegerile europarlamentare a fost in mod traditional redusa, partial din cauza lipsei de informare, partial din cauza mizei mai mici, cel putin asa cum era perceputa de alegatorii din toata Europa, nu numai Romania.

Incercam sa remediem acest lucru, oferind cateva informatii importante pe tema alegerilor europarlamentare 2019, a felului in care functioneaza institutiile europene, a felului in care se prezinta partidele romanesti si a mizelor care se afla in joc la acest scrutin.

Alegeri 2019: Ce se intampla de fapt la acest scrutin?

Alegatorii din toate statele membre UE merg la urne in perioada 23-26 mai pentru a alege 751 de europarlamentari care vor servi mandate de cinci ani in Parlamentul European.

Alegeri 2019: Cand are loc scrutinul?

In cazul Romaniei, si al celor mai multe tari, scrutinul va avea loc pe 26 mai, dar alte state organizeaza votul joi, pe 23 mai sau chiar pe 24 sau 25.

Alegeri 2019: Cum ne influenteaza Brexit-ul?

Deocamdata nu ne influenteaza, desi ar fi trebuit.

In aprilie, UE a acceptat sa amana Brexit-ul pana in octombrie, obligand insa Marea Britanie sa ia parte la Europarlamentare 2019, desi Londra nu si-ar fi dorit.

Totusi, premierul Theresa May mai spera inca sa obtina un acord pe tema divortului de UE pana in vara, astfel ca, desi alegerile vor avea loc, eutroparlamentarii britanici nu isi vor mai prelua mandatele si, de fapt, nici nu vor mai deveni europarlamentari.

Asta ar insemna ca numarul de eurodeputati va scadea, datorita realocarii mandatelor.

Cei mai mari beneficiari ar fi Franta si Spania, care vor avea cate cinci noi europarlamentari, in vreme ce Romania va primi un mandat in plus.

Alegeri 2019: Cum sunt alesi europarlamentarii

Exista mai multe sisteme in functie de fiecare stat membru, dar mai toate implica un soi de proportionalitate, in care partidelor le sunt alocate mandate in functie de numarul de voturi primite.

In unele state, exista liste inchise. Adica partidele si-au desemnat candidatii in functie de preferintele conducerii, astfel ca primii pe lista au cele mai multe sanse de a ajunge in Parlamentul European.

Alegeri 2019. In alte tari vorbim despre liste deschise, unde alegatorii pot indica care este candidatul preferat de pe lista.

Europarlamentare 2019: Ce fac europarlamentarii dupa ce i-am ales?

In cele mai multe cazuri, eurodeputatii sunt alesi intr-o singura circumscriptie, cea nationala, astfel ca, teoretic, reprezinta intreaga tara.

In alte cazuri, ca in Italia spre exemplu, ei reprezinta o regiune.

Ei servesc un mandat de cinci ani, impartind timpul intre Bruxelles si Strasbourg. In orasul francez - simbolic pentru fostul conflict franco-german - se desfasoara sedintele de plen.

Alegeri 2019. Europarlamentarii voteaza legislatia europeana si aproba bugetul UE, impreuna cu Consiliul European, institutia care ii cuprinde pe sefii de state si de guverne (cei care s-au intalnit zilele trecute la Sibiu).

Desi reprezinta statele din care fac parte, europarlamentarii se grupeaza in parlament in familii ideologice transnationale.