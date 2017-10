Actorul român Alec Secureanu își face debutul în Marea Britanie cu,,God's Own Country''

Tărâmul binecuvântat / God's Own Country, unul dintre cele mai discutate și premiate filme ale anului 2017, va fi lansat în România pe 17 noiembrie. Filmul este regizat de Francis Lee, iar din distribuția lui face parte actorul român Alec Secăreanu.

Lansat în Marea Britanie la începutul lunii septembrie unde a fost considerat “unul dintre cele mai promițătoare debuturi britanice din ultimii ani” (Sight&Sound) și în SUA la finalul săptămânii trecute, filmul a cucerit în egală măsură publicul și presa internațională, înregistrând succese de box office și cronici elogiante.

Comparat în presa internațională cu ,,Brokeback Mountain'', ''Tărâmul binecuvântat'' / God's Own Country spune povestea de dragoste emoționantă, dar lipsită de sentimentalisme, dintre un tânărul fermier britanic Johnny Saxby (Josh O'Connor) și muncitorul român Gheorghe (Alec Secăreanu). Johnny îşi îneacă frustrările zilnice cu beţii straşnice şi sex la întâmplare, la ferma părinților săi din Yorkshire. Până într-o zi, când la fermă își face apariţia un zilier român, venit pentru sezonul mieilor. Între cei doi se dezvoltă o relaţie intensă ce-l aruncă pe Johnny pe un nou drum.

Filmul “pune bazele unei relații neașteptate care îl schimbă pe Johnny într-un mod dureros, profund și, în cele din urmă, eliberator” (Hollywood Reporter).

“Un remarcabil film britanic, cu o poveste de dragoste unică, completată de personaje impresionante și o cinematografie creativă”, spune ,,Varsity'', în timp ce ,,Variety'' atrage atenția asupra modului în care “filmul redă într-un mod activ statutul și contribuțiile imigranților în Marea Britanie fără a recurge la retorica politică”. ''God's Own Country “arată extraordinar și denotă o sinceritate vie care te atrage”, scrie ,,Daily Express''. Despre personajul lui Alec Secăreanu, ''The Guardian'' scrie: “Cu ochii limpezi și de o frumusețe aproape dureroasă, prezența lui Gheorghe îl descurajează pe Johnny și îl face să distingă greu diferența între agresiune și atracție”. Prestația actorului român este lăudată și de cei de la The Telegraph: “Secăreanu ar fi putut cu ușurință să iasă în evidență prin rolul unui bărbat atrăgător; în schimb, personajul său își face simțită prezența treptat, într-un mod tăcut, dând viață, astfel, sentimentelor nerostite până atunci. Între cei doi actori se naște o chimie autentică și ascuțită”.