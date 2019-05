Al Pacino, de nerecunoscut la 79 de ani

Al Pacino, 79 de ani, se bucură în continuare de o carieră în plină ascensiunea în pofida vârstei sale, scrie Dailymail.co.uk.

Al Pacino filmează pentru drama The Hunt din New York. Actorul a fost surprins un look misterios, cu șapcă și ochelari de soare.

Al Pacino a dovedit că nu are nevoie de odihnă, chiar și la vârsta a treia, deoarece el a continuat să filmeze scene pentru drama The Hunt din New York.

Starul din Godfather s-a întors recent acasă după ce a filmat în Puerto Rico pentru rolul său James Laughlin din filmul Axis Sally.