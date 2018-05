Al doilea protocol SRI-CSM, publicat după desecretizare. DOCUMENT

CSM a publicat al doilea protocol încheiat cu SRI, după desecretizare, anunţă Realitatea TV.

CSM a publicat al doilea protocol încheiat cu SRI, după desecretizare, anunţă Realitatea TV.

Protocul este semnat de George Maior din partea SRI și Alina Ghica din partea CSM.

Cooperarea dintre cele două instituții se face, potrivit protocolului, cu respectarea principiului statutului de drept, principiului garantării independenței justiției, al responsabilității, complementarității, operativității, evaluării periodice a activităților, respectării obligațiilor și răspunderilor și în baza principiului need to know/need to share.

Documentul poate fi citit aici

Fișiere din articol: