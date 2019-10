Airbus suspendă proiectul fabricii de elicoptere de la Ghimbav

Airbus, partenerul de 50 de ani al României, a anunțat că va suspenda proiectul de construcție a fabricii din Brașov și că „este o șansă ratată de România”. Motivul invocat de reprezentanții companiei este că România nu a comandat nimic din ce s-a angajat. Dacă NU va ajunge la o înțelegere cu viitorul Guvern, va opta pentru altă țară pentru fabrica de elicoptere.

Airbus ia în calcul să renunțe la finalizarea construcției fabricii de elicoptere din Brașov, unde a investit deja 10 milioane de euro. Iar dacă NU va ajunge la o înţelegere cu viitorul Guvern, Airbus ar putea decide chiar să mute fabrica în altă ţară.

Anunțul a fost făcut de șeful Airbus Helicopters pe Europa.

„Luăm în calcul să renunţăm la construcţia fabricii din Braşov. Nu am avut cu cine să negociem, aşteptăm o ofertă concretă de doi ani, a declarat, pentru news.ro, Olivier Michalon, şef pe regiunea Europa la Airbus Helicopters.

În 2016, la Ghimbav a fost inaugurată fabrica Airbus Helicopters Industries, destinată să producă elicoptere H215M, iar şeful Airbus pe Europa afirmă că nu a primit nici până acum o ofertă concretă din partea autorităţilor române, pentru a putea demara construcţia de elicoptere. La acel moment, spune el, erau trei state în regiune care îşi doreau această fabrică, însă Olivier Michalon este chiar cel care a insistat ca fabrica să se facă în România.

Airbus are nevoie de comanda Romaniei pentru a porni linia ce sta degeaba de la inaugurarea din 2016, dar poate găsi și alți clienți.

„În 2015, am avut o viziune, să ne extindem amprenta industrială în Braşov. (...) La acel moment, impresia noastră a fost că România va înlocui vechile elicoptere Puma Socat. Înţelegem însă că e vorba de o investiţie mare şi că e nevoie de timp şi am fost extrem de răbdători”, a spus Michalon.

Airbus a inaugurat fabrica de la Ghimbav destinată să producă elicoptere H215M în 2016, în urma promisiunii că statul român va veni cu o comandă consistentă. Încă de la început, constructorul european a anunțat că are nevoie de o comandă fermă din partea României de cel puțin 16 elicoptere pentru a da drumul serios la producție.

„Investiţia era câştigătoare din multe puncte de vedere, economic, social, diplomatic, educaţional, pentru industrie şi pentru Airbus, dacă îl realizam, dar şi pentru România. Din nefericire, nimic nu s-a întâmplat. (...) Este o şansă ratată de România. Iar azi am decis să suspendăm proiectul”, a explicat Michalon, pentru news.ro.

În august 2017, când preşedintele Emmanuel Macron a venit la Bucureşti, au fost purtate discuții cu preşedintele României şi a existat confirmarea că proiectul va continua. De atunci însă, nimic nu s-a mai întâmplat, spune Michalon.

El afirmă că Airbus a investit deja în fabrica de la Ghimbav 10 milioane euro, pentru care a primit şi subvenţii de la autorităţile locale. În plus, a plătit şi taxe la bugetul de stat.

„Este ceva ce trebuie să luăm în calcul. Până acum am decis să punem proiectul pe hold. Dacă în viitorul apropiat primim un semn pozitiv să lansăm proiectul, atunci vom fi pregătiţi să o facem. Dar vreau să subliniez ceva. Aici nu e vorba doar despre Airbus. Am semnat un memorandum cu IAR Braşov pentru 15 ani (în 2017, Airbus Helicopters şi IAR au semnat un Acord General privind cooperarea exclusivă pentru producerea în România a elicopterului multirol H215M, un aparat de zbor greu, bimotor). Asta înseamnă că în această fabrică Airbus doar vom construi elicopterele, care ulterior ar fi fost transferate la IAR, unde ar fi fost personalizate, noi am fi transferat tehnologie şi am fi creat alte câteva sute de job-uri la IAR. Iar IAR s-ar fi putut dezvolta pentru câteva zeci de ani. IAR este cea care ar fi vândut aparatele către Ministerul Apărării şi poate chiar şi pe alte pieţe", mai explică Olivier Michalon.

Orice avion Airbus care zboară în lume are o piesă făcută în România. „Fiecare aeronavă Airbus din lume conţine componente produse în România”, potrivit lui Michalon.