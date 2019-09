Ai pierdut câinele? Cum îl poți găsi în cel mai scurt timp!

Cei care își pierd animalul de companie vor avea o șansă în plus să îl găsească mai repede. Consilierii municipali au fost de acord cu implementarea unor masuri care vizeaza microciparea, identificarea si inregistrarea in baza de date a Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor a unui numar de maximum 5.000 de caini si 5.000 de pisici fara pedigree, cu detinator, aflate in proprietatea persoanelor fizice cu domiciliul sau resedinta in Bucuresti, conform ziare.com.