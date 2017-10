Ai picat examenul pentru permisul auto? Ce se întâmplă dacă faci contestaţie

Cei care au picat examenul pentru permisul auto, proba teoretică sau practică, şi nu sunt de acord cu rezultatul obţinut pot depune contestaţii, însă fără succes. Cel puţin asta spun autorităţile.

Mai mulţi şoferi s-au plâns că au dat proba practică şi că ar fi vrut să facă contestaţie. Autorităţile spun că acestea sunt sortite eşecului.

"Am avut examen auto categoria B. Examinatorul m-a dus 30 minute pe tot felul de străzi, după aproximativ 15 minute mi-a zis să fac parcare laterală pe o stradă foarte îngustă unde în dreapta era o pompă de gaz şi aproape amuzându-se mi-a zis "să văd dacă reuşeşeşti fără să dărâmi pompa de gaz''. Nu prea mi-a ieşit parcarea, i-am zis că nu există spaţiu suficient pentru această manevră, mi-a bifat că nu am reuşit şi mi-a zis să mai încerc odată. Bineînţeles că nu am reuşi şi iar m-a bifat. În trafic nu am avut nici o problema , m-a dus în autogară oraşului unde era traficul super aglomerat să încerc şi acolo o parcare laterală, am reuşit să o fac dar toată coloana de maşini din spatele meu a trebuit să aştepte să fac manevră, după care m-a bifat pentru că am blocat traficul. Tot timpul a comentat că maşina nu are are condiţionat şi îi este foarte cald, maşină este un logan, pe drumul de întoarcere cum martorul meu trebuia să fie şi el examinat amândoi fiind de la aceeaşi şcoală pe aceeaşi maşină, mi-a zis să opresc pe dreapta pentru că au trecut 30 de minute. M-am gândit că nu am voie să opresc pe drumul acela pentru că era contrar regurilor de circulaţie şi am mai întrebat "să opresc aici?" şi mi-a răspuns "am zis să opriţi pe dreapta", după care am oprit... Mi-a bifat ca fiind manevră interzisă şi m-a picat. Va rog dacă ştie cineva modalitatea de contestaţie şi termenul dacă nu mi-a trecut că nu găsesc în legislaţie", scrie un şofer pe un forum.

Contestaţiile n-au nicio şansă

În prezent, candidaţii care depun contestaţii în urma examenelor susţinute pentru obţinerea permisului de conducere află pe pielea lor că demersul lor este sortit eşecului. Şi asta pentru că şefii serviciilor de permise din ţară nu au competenţe legale pentru a reveni asupra calificativelor acordate, iar soluţionarea contestaţiilor trebuie făcută „în conformitate cu prevederile legale”.

Nemulţumirile rezolvate în instanţă

„Eu verific aspectele de procedură şi, conform legislaţiei în vigoare, nu am prerogative să revin asupra calificativului acordat de lucrător. Din punctul meu de vedere, contestaţia poate urma doar cursul contenciosului administrativ. Orice persoană care se consideră lezată ar trebui să meargă la instanţa care are competenţa să spună ceva şi să revină asupra deciziei, însă până acum nu s-a întâmplat aşa ceva”, a declarat comisarul şef Liviu Ionuţ Vîrşă, şeful Serviciului Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Constanţa, citat de cugetliber.ro.

Candidaţii care depun o contestaţie în urma susţinerii probei teoretice sau practice a examenului pentru obţinerea permisului auto primesc un răspuns unic, de fiecare dată, că nu se revine asupra calificativului. Pe de altă parte, şefii de servicii au datoria ca, ori de câte ori primesc câte o contestaţie, să verifice aspectele de legalitate şi dacă examinatorul a încălcat dispoziţiile legale.

"Am avut contestaţii şi am verificat partea de legalitate, de disciplină, dacă examinatorul şi-a făcut corect datoria. Dar, sincer, cum pot stabili eu din birou dacă s-a asigurat sau nu candidatul în timpul probei practice sau care a frânat primul. Este ceva care ne depăşeşte, omeneşte vorbind", a mai adăugat comisarul şef Vîrşă.

Ce spune legea?

Potrivit Ordinului 268/2010:

Art. 21. - (1) Candidatul care cumuleaza cel mult 20 de puncte de penalizare în timpii prevazuti la art. 19 este declarat admis la proba practica.



(2) Candidatul care a depasit punctajul maxim de penalizare înaintea expirarii timpilor prevazuti la art. 19 este declarat respins.



Art. 22. - Contestatiile la probele de examen în vederea obtinerii permisului de conducere se solutioneaza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.