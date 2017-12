FOTO EXPLICATIE: Ai o mică umflătură la ochi? Mergi de urgenţă la medic! Uite ce ascunde aceasta

O inflamatie minora la nivelul pleoapei, o mica inrosire... Pot parea modificari banale, insa ochiul este o structura nervoasa fina, asa ca orice amanunt trebuie comunicat medicului specialist. Banalele inflamatii de la nivelul ochiului poarta, popular, denumirea de ulcioare.

Frecvent insa exista o alta afectiune, care presupune inflamatia unor glande din interiorul ploapelor. Practic, canalul de excretie al unei asemenea glande se blocheaza. Boala este frecvent intalnita la copii si adolescenti. Iata cum se trateaza.



Orjeletul este o infectie la baza unei gene, produsa de obicei de stafilococul auriu - un microb pe care il gasim in mod normal pe piele. Medicii recomanda sa nu incercati sa presati infectia. In felul acesta o raspanditi. Mergeti la specialist, tratamentul e simplu.



Pe de alta parte, semnele pot indica si o alta afectiune. Se numeste shalazion si arata la fel ca ulciorul.



"Glandele care se afla in mod natural in interiorul pleoapelor noastre se blocheaza si blocandu-se nu mai are unde sa se elimine secretia lor. Copilul simte ca o umflatura, nu-l doare. Parintele vede ca incepe incet pleoapa sa se umfle", spune dr. Roxana Cozubas, medic specialist oftalmolog.



