Ai lucrat cel puţin un an în străinătate? Poţi primi o pensie uriaşă!

Cei care au lucrat cel putin un an peste granita cu acte in regula pot sa solicite pensie de la statul respectiv pentru perioada lucrata, daca indeplinesc toate conditiile de pensionare din tara respectiva si din tara de origine.

Veniturile din pensia din strainatate li se platesc de statul in care au lucrat si se pot transfera in Romania in lei, la cursul BNR din ziua platii. Iata cum poate sa procedeze o persoana care vrea sa-i fie luati in calculul vechimii si anii lucrati in strainatate, dar si cei din tara.

Unii dintre romanii care muncesc in strainatate incep sa se gandeasca la varsta pensionarii, iar altii chiar ajung la respectiva varsta. Cum ei au lucrat in doua sau chiar mai multe state, atunci si pensia lor va fi una comunitara, adica platita de mai multe state.

Persoanele care muncesc in strainatate pot sa isi depuna dosarul de pensionare la Casa Judeteana de Pensii (CJP) din judetul in care au domiciliul la data la care intrunesc conditiile legislative din Romania pentru a iesi la pensie.

„De exemplu, un barbat care acum lucreaza in strainatate si face 65 de ani in februarie isi poate depune dosar de pensionare la Casa de Pensii din judetul unde are domiciliul pe buletin si la calculul pensiei se ia in considerare vechimea realizata in Romania si vechimea realizata intr-un alt stat cu care Romania are incheiate conventii.

Noi avem incheiate acorduri bilaterale cu toate statele din Uniunea Europeana si cu multe alte state din lume, cum ar fi Canada, Elvetia etc.“, a precizat Daniela Licu, directorul CJP Dolj. Dar atentie! Aceia care au lucrat sau lucreaza peste granita vor primi pensie de la statul respectiv pe perioada lucrata acolo cand indeplinesc si conditiile de pensionare din statul respectiv (varsta, vechime minima).

